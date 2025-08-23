নতুন দিল্লী : আকৌ একাংশৰ বুকুত বাজিব নেকি টিক্ টক্ টিক্ টক্ ? চাৰিওফালে কেৱল TikTok-কলৈ চৰ্চা ৷ একাংশৰ মুখে মুখে প্ৰচাৰ হৈছে আনব্লক হ’ব ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম টিকটক ৷ কিন্তু...
উৰা বাতৰি উৰিয়েই গ’ল ৷ একাংশ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰকাৰীৰ আশাত পুনৰ পৰিল চেঁচাপানী ৷ কিয়নো শুকুৰবাৰে বিয়লি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা কৰে যে চীনৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম টিকটক আনব্লক কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে কোনো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই ।
চৰকাৰৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, "ভাৰত চৰকাৰে টিকটক আনব্লক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অৰ্ডাৰ দিয়া নাই । এনে কোনো বক্তব্য বা চৰ্চাত থকা খবৰবোৰ মিছা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ ।"
উল্লেখ্য যে, ২০২০ চনৰ জুন মাহত পূব লাডাখৰ গালৱান উপত্যকাত ভাৰত আৰু চীনৰ সৈন্যৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ফলতে ভাৰত চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম টিকটক ।
প্ৰথম অৱস্থাত ২০২০ চনৰ জুন মাহত টিকটক, ইউ চি ব্ৰাউজাৰ (UC Browser), শ্বেইনকে (Shein) ধৰি ৫৯টা এপ ব্লক কৰা হৈছিল । পিছত PUBG-কে এপকো চৰকাৰে ব্লক কৰি দিছিল । চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি, এই আটাইকেইটা প্লেটফৰ্ম বৰ্তমানো ব্লক হৈয়ে আছে ।
টিকটকে এই এপটো ব্লক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মানি চলিছে বুলি জনাইছিল ৷ ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য চীনকে ধৰি কোনো বিদেশী চৰকাৰৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নাই বুলিও জোৰ দি কৈছিল এই টিকটকে । শ্বৰ্ট ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰিং কোম্পানীটোৱে কয় যে সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী অংশীদাৰসকলৰ সৈতে এক বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ মতামত আগবঢ়াব আৰু স্পষ্টীকৰণ দিব ।
টিকটক ইণ্ডিয়াৰ মুৰব্বী নিখিল গান্ধীয়েও নিশ্চিত কৰিছিল যে তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়াসকলক সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী অংশীদাৰসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে , যাতে তেওঁলোকে নিজৰ মতামত আৰু স্পষ্টীকৰণ দাখিল কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে । কিন্তু টিকটকে বাৰে বাৰে কৈছিল যে ভাৰতীয় আইনৰ অধীনত ডাটা গোপনীয়তা আৰু সুৰক্ষাৰ সকলো প্ৰয়োজনীয়তা মানি চলি আছে আৰু ভাৰতত থকা ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ কোনো তথ্য চীন চৰকাৰকে ধৰি কোনো বিদেশী চৰকাৰৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই ।
