নতুন দিল্লী : ১৫ আগষ্টৰ পুৱা যেতিয়া দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰিব, তেতিয়া প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ হৃদয়ত স্বদেশ প্ৰেম জাগি উঠিব । কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত উৰি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক ধৰি ৰখা ৰছীডাল ক'ৰ পৰা আহে আপুনি জানেনে ?
এই ৰছীডালৰ এক সুকীয়া কাহিনী আছে-এক অজান আখ্যান, যিয়ে প্ৰতি বছৰে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ দেশৰ বৃহৎ মঞ্চত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰে...।
দিল্লীৰ সদৰ বজাৰস্থিত তেলিৱাৰাৰ কুতুব ৰোডত এখন ঐতিহাসিক ৰছীৰ বিপণি আছে । যাৰ নাম গোৰখী মল ধনপত ৰায় জৈন ফাৰ্ম । চতুৰ্থ প্ৰজন্মই বৰ্তমান চলাই আছে এই বিপণিখন । ফাৰ্মখনৰ স্বত্বাধিকাৰী নৰেশ জৈনে 'ই টিভি ভাৰত'ৰ সৈতে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত এই কথা উল্লেখ কৰে ।
সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ ত্ৰিৰংগাত ব্যৱহৃত ৰছীডালৰ সৈতে জড়িত ঐতিহাসিক তথ্যসমূহো প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে ১৯৪৭ চনৰ পৰাই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এই বিশেষ ৰছী প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু ১৯৫০ চনৰ পৰা গণৰাজ্য দিৱসত ৰাষ্ট্ৰপতিলৈও ৰছী প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
১৯৪৭ চনত চৰকাৰে দিছিল মূল্য
তেওঁ কয় যে ১৯৪৭ চনত ৰছীডাল চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে পঠিয়াইছিল আৰু ইয়াৰ বাবদ চৰকাৰে ধন দিছিল । ২০০১ চনত যেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল, তেতিয়া স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ ৰছীডাল প্ৰদান কৰা হৈছিল । সেই ধাৰা অব্যাহত আছে আৰু তাৰ পিছত দেশৰ সকলো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ বিনামূলীয়াকৈ ত্ৰিৰংগাৰ ৰছী প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ ২ মাহ আগৰ পৰাই চলে প্ৰস্তুতি
ফাৰ্মখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে কয় যে স্বাধীনতা দিৱসৰ এমাহ বা দুমাহ আগতে ৰছীবোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে ১৫ আগষ্টৰ ১৫ দিন আগতে সেনা বিষয়াই আহি ৰছীবোৰ লৈ যায় । চৰকাৰে এই ৰছীবোৰ অতি সুন্দৰকৈ পেক কৰি পুনৰ ঘূৰাই পঠিয়ায় ।
চৰকাৰী ছীল আৰু প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগতে পেকিঙত যিজন ব্যক্তিক উপহাৰ দিয়া হয় তেওঁৰ নাম আৰু বছৰ লিখা থাকে । ৰছী যোগান ধৰাৰ বিনিময়ত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা সেনাইও (স্থল, জল আৰু বায়ু) প্ৰশংসা পত্ৰ দিয়ে ।
ৰছী প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয়
নৰেশ জৈনে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা ৰছীবোৰ বিশেষ যত্নৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় ।" ৰছীডাল কিহেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় ? নিৰাপত্তাৰ কাৰণত এই কথা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযায় । ইফালে আন কোনো ব্যৱসায়ীয়ে ৰছীডাল দিব বিচাৰিলেও নিৰাপত্তা সংস্থাই গ্ৰহণ নকৰে । বহু আগৰ পৰাই এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, যাৰ অধীনত কামটো কৰি থকা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ লগতে কয়, "যিহেতু আমি ৰছীডালৰ বাবে ধন নলও, সেয়ে চৰকাৰে ৰছীডাল ঘূৰাই দিয়ে ।"
দিল্লীৰ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানেও লৈ যায় ৰছী
নৰেশ জৈনে কয় যে বায়ুসেনাই ফাৰ্মখনক বহু উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে । এই ফাৰ্মৰ পৰা ৰছীবোৰ দিল্লীৰ প্ৰায়বোৰ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰকো বিনামূলীয়াকৈ এই ৰছী প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰী বিদ্যালয়, কাৰ্যালয় আৰু সাধাৰণ লোকেও ত্ৰিৰংগাৰ ৰছী লৈ যায় ।
আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিলেও বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব ৰছী
নৰেশ জৈনে লগতে কয় যে যদি দেশৰ কোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলনৰ বাবে ৰছী বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । সকলোকে বিনামূলীয়াকৈ ৰছী যোগান ধৰা হ'ব । কিন্তু এতিয়ালৈকে দিল্লী বা অন্যান্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰে নৰেশ জৈনে ।
এতিয়ালৈ চৰকাৰী পক্ষই ওভতাই দিয়া ৰছীবোৰ সযতনে ৰাখিছে নৰেশ জৈনে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ হাতত থকা সকলো ৰছীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংগ্ৰহালয় বা আন যিকোনো সংগ্ৰহালয়ত স্থান পাব লাগে, কাৰণ এই ৰছীবোৰ অতি মূল্যৱান আৰু দেশৰ ইতিহাসত ইয়াৰ ভূমিকা আছে ।"
চতুৰ্থ প্ৰজন্মই চলাই আছে ব্যৱসায়
১৯১১ চনত পঞ্চম জৰ্জ ভাৰতলৈ অহাৰ সময়ত কিংছৱে কেম্পত দিল্লী দৰবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল । তেতিয়াই ৰছী ফাৰ্মখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । বৰ্তমান ইয়াৰ দায়িত্ব চতুৰ্থ প্ৰজন্মৰ হাতত আছে ।
ৰছীৰ ওপৰত কৰ
নৰেশ জৈনে কয় যে ১৯৯৫ চনত দিল্লীত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল । সেই সময়ত ৰছীৰ বিক্ৰী কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছিল । তাৰ পূৰ্বে ৭ শতাংশ কৰ আৰোপ কৰা হৈছিল । এতিয়া জি এছ টি আৰোপ কৰা হৈছে । মৰাপাটৰ ৰছীত ৫ শতাংশ জি এছ টি আৰু পলিপ্ৰ'পাইলিন ৰছী (প্লাষ্টিক)ৰ ওপৰত ১২ শতাংশ জি এছ টি আৰোপ কৰা হৈছে । পৰিবহণ খণ্ডতো ৰছীৰ যথেষ্ট ব্যৱহাৰ হয় । এতিয়া বেছিভাগ ট্ৰাকৰে পিছৰ অংশ ধাতুৰে বাকচৰ আকৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হয় । যাৰ বাবে ৰছীৰ ব্যৱহাৰ কমিছে । বৰ্তমান সামৰিক, মল্লযুঁজৰ আখড়া, কুঁৱা, কাপোৰ শুকুৱাবলৈ, তম্বু-পেণ্ডেল আৰু গৰু-ম'হ আদি বন্ধা আদি কামত ৰছী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
