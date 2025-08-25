কটক (ওড়িশা) : দূৰৰ পৰা দেখিলে আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লক্ষ্য কৰি যুৱকৰ দলে বিভিন্ন ভংগী-ভংগীৰে তেওঁলোকক ভেঙুচালি কৰি হাঁহি থকা বুলি । কিন্তু ওচৰ চাপিলেই দেখিব তেওঁলোকৰ নিৰৱে কথা পাতি হাঁহি খিকিন্দালি কৰি থকা । এওঁলোক হৈছে কটকৰ তুলসীপুৰ অঞ্চলৰ এই নিৰৱ যোদ্ধা, য'ত এক অনন্য গণেশ উৎসৱ পালন কৰা হয় - ভগৱান গণেশৰ ওচৰত সাংকেতিক ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় । এই স্ব-শিক্ষিত মূকবধিৰ শিল্পীসকলে মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰে ।
প্ৰায় ৪০ বছৰ ধৰি এই অঞ্চলত গণেশ পূজা পালন কৰি অহা হৈছে । কিন্তু যোৱা ১৫ বছৰ মূকবধিৰ সমাজৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ সংঘ ক্লাবত অনন্য ধৰণেৰে গণেশ পূজা উদযাপন কৰি আহিছে । মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূজা, সজ্জা আৰু প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰা - নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে এই উৎসৱক এক নতুন টুইষ্ট দিছে ।
"যোগাযোগৰ বাধাৰ বাবে ই এক প্ৰয়োজনীয়তা হৈ পৰিল । যেতিয়া আমি নিয়মীয়া মুৰ্তিকাৰ (ভাস্কৰ্য শিল্পী) সকলক আমাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ সাংকেতিক ভাষা বুজি নাপালে । বহু সময়ত, ভুল ধৰণৰ মূৰ্তি আমাক ডেলিভাৰী কৰা হৈছিল । সেয়ে আমি নিজৰ মূৰ্তি নিজেই নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো । আমাৰ মাজৰ কিছুমানে ইউটিউব ভিডিঅ' চাই গণেশ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কলা শিকিছিল ।" কৃষ্ণ নায়ক নামৰ এজন মূকবধিৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ নেতাই কয় ।
কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত কৌশল অধ্যয়ন কৰি ক্ৰমান্বয়ে গণেশ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ জটিল কলাত আয়ত্ত কৰিছিল । স্থানীয় লোকসকলে কয় যে তেওঁলোকৰ কামৰ মানদণ্ডই এতিয়া প্ৰায়ে পেছাদাৰী ভাস্কৰ্যশিল্পীসকলক অতিক্ৰম কৰে ।
উৎসৱৰ দুমাহ আগতে পূজাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হয়, সমাজৰ সদস্যসকলে দায়িত্ব সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ মিলিত হয় । যিহেতু বেছিভাগেই বিভিন্ন ফাৰ্মৰ পূৰ্ণকালীন কৰ্মচাৰী, সেয়েহে তেওঁলোকে সন্ধিয়া আৰু ছুটিৰ দিনবোৰ অৰিহণা যোগাবলৈ উচৰ্গা কৰে ।
চাহাটা নামৰ ঠাইৰ পৰা বিশুদ্ধ মাটি আনি গডগদিয়া ঘাটৰ পৰা খেৰ সংগ্ৰহ কৰি কৰ্ম সময়ৰ পিছত সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ সমন্বয় সাধন কৰে । আৰ্থিক দিশসমূহ সামূহিকভাৱে চম্ভালি লোৱা হয়, ৩৫০ জনতকৈ অধিক সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যই তেওঁলোকৰ ক্ষমতা অনুসৰি অৰিহণা যোগায় । স্থানীয় লোকসকলেও অনুদানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে । কৃষ্ণই কয়, "সামগ্ৰী কিনাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক, কিয়নো আমি দোকানীসকলে বুজিব পৰাকৈ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা লিখিব লাগে । আমি সাংকেতিক ভাষাত যোগাযোগ কৰোঁ, গতিকে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাটো সহজ নহয় । কিন্তু এতিয়া ই এক অভ্যাসত পৰিণত হৈছে ।"
সম্পূৰ্ণৰূপে সাংকেতিক ভাষাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই উদযাপনত অঞ্চলটোৰ পৰিয়ালসমূহেও যোগদান কৰে । তেওঁ কয়, “আমি ডিছপ্লে ব’ৰ্ডত অনুষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠানৰ সময়ৰ বিষয়ে নিৰ্দেশনা ৰাখিছিলো ।"
ডিফ এণ্ড হাৰ্ড অৱ হিয়াৰিং এছ’চিয়েশ্যনৰ সম্পাদক অভি মহন্তই কয় যে আমাৰ উদযাপনৰ ধৰণটো আনৰ বাবে অনন্য যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ বাবে ই হৈছে সৰ্বোত্তম উপায়, আনন্দ, ভক্তি আৰু গৌৰৱেৰে ভৰা । “প্ৰতিটো পৰ্যায়তে আমি জড়িত হোৱাৰ বাবে এই পূজা সঁচাকৈয়ে আমাৰ নিজৰ অনুভৱ হয় ।” তেওঁ লগতে কয় ।
প্ৰাৰ্থনাৰ কোনো সীমাবদ্ধতা নাই আৰু সংগীত বা নৃত্যৰ শব্দৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, তাৰ উদাহৰণ হিচাপে থিয় দিছে তুলসীপুৰ গণেশ উৎসৱ । “এইদৰেই আমি স্থানীয় লোকৰ সৈতে মূলসুঁতিত অন্তৰ্ভুক্ত অনুভৱ কৰোঁ । ই আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ খাপ খুৱাব পৰা ক্ষমতাৰ প্ৰতীক, কৃতিত্ব আৰু দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰে । আমি সামূহিকভাৱে যোগাযোগৰ বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰিবলৈ শিকিছো," কৃষ্ণই কৰ্মক্ষেত্ৰত সজ্জাকাৰীসকলৰ সৈতে যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে কয় ।