মন্দিৰবোৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ নহয় : উচ্চ ন্যায়ালয় - HC For The State of Telangana

মন্দিৰবোৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ নহয় : উচ্চ ন্যায়ালয়

নিউজ ডেস্ক, ২ জুলাই : তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে মন্দিৰবোৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ নহয় । ন্যায়ালয়ে লগতে কয় যে যেতিয়া ব্যয় উপাৰ্জনতকৈ অধিক হয়, চৰকাৰে তাৰ ঘাটি পূৰণ কৰিব লাগিব । আদালতে এইটোও কয় যে ভক্তসকলৰ দান আৰু উপহাৰেৰে মন্দিৰসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ পৰম্পৰা অব্যাহত আছে । আদালতে মন্তব্য কৰে যে নিলামৰ জৰিয়তে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰচেষ্টাৰ সৈতে মন্দিৰবোৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে । ছেকেন্দ্ৰাবাদ মহানকলি মন্দিৰে ক'ভিড-১৯ৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলে হেৰুওৱা অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ম্যাদ ৫ মাহলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এক জাননী জাৰি কৰিছে । এন নবীন কুমাৰ আৰু আন এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যোৱা বছৰ ৩ মাৰ্চত মহানকলি মন্দিৰৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াই শাৰী, জেকেটৰ টুকুৰা আৰু নাৰিকলৰ খোলা সংগ্ৰহৰ বাবে জাৰি কৰা নিবিদা জাননীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত পৃথক আবেদন দাখিল কৰিছিল । চৰকাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ম্যাদ ২৯২ দিন বৃদ্ধি কৰাৰ নিৰ্দেশ বিবেচনা নকৰাকৈয়ে এই নিবিদা জাৰি কৰা বুলি আবেদনত অভিযোগ কৰিছিল । ন্যায়াধীশ এন ভি শ্ৰৱণকুমাৰে এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে । শুনানিত আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি আছিল যে আবেদনকাৰীসকলৰ 2020 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2021 চনৰ 31 মাৰ্চলৈ অধিকাৰ আছে । কিন্তু চৰকাৰে 2021 চনৰ 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এক মেমো জাৰি কৰে আৰু ক'ভিডৰ বাবে দোকান বন্ধ হোৱাৰ বাবে ম্যাদ 292 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰে আৰু ঋণ বিভাগৰ আয়ুক্তই ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে কাৰ্যবাহী বিষয়াই এক নিবিদা জাননী জাৰি কৰে । আনহাতে, কৰ বিভাগৰ অধিবক্তাই এই যুক্তিবোৰ শুনি নিজৰ বক্তব্যত কয় যে আবেদনকাৰীসকলক দিয়া সময়সীমাৰ উপৰি ইয়াক 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 জুন, 2023 লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । পুনৰ সম্প্ৰসাৰণ বিচৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই । তেওঁলোকে টিকট বিক্ৰী সম্পৰ্কীয় মেমোখন পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰে, য'ত কোৱা হৈছে যে মন্দিৰটো জুন মাহৰ পৰা 30 অক্টোবৰ, 2020 লৈ খোলা আছে । তেওঁ কয় যে যদি আবেদনকাৰীসকলে ৩২ লাখ টকা পৰিশোধ কৰিছে, তেন্তে অনুজ্ঞাপত্ৰ অব্যাহত ৰখাত কোনো আপত্তি নাই । দুয়োপক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পিচত ন্যায়াধীশে তেওঁৰ উদ্বেগ ব্যক্ত কৰে যে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বাবে মন্দিৰক ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে ইয়াত ক'ভিড-১৯ৰ বাবে দোকানসমূহ বন্ধ আছিল আৰু মন্দিৰৰ বিষয়াসকলে দাখিল কৰা মেমোখনত ২০২০ চনত মন্দিৰসমূহ খোলা আছে বুলি দাখিল কৰা মেমোত কোনো কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিৰ স্বাক্ষৰ নাই আৰু সেয়েহে ইয়াক ভিত্তি হিচাপে বিবেচনা কৰিব নোৱাৰি । লগতে পঢ়ক :উচ্চ ন্যায়ালয়ত বটদ্ৰৱাকাণ্ডৰ শুনানী : ছফিকুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ - Batadrava demolition case