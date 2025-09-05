নতুন দিল্লী : আজি ৫ ছেপ্টেম্বৰ, শিক্ষক দিৱস ৷ আজি প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ আৰু পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড॰ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম বাৰ্ষিকী ৷ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ সোঁৱৰণতে প্ৰতি বছৰে ভাৰতত তেখেতৰ জন্মৰ দিনটোক শিক্ষক দিৱস হিচাবে পালন কৰি আহিছে ৷
আজি (শুকুৰবাৰ) শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো দেশবাসীক সম্ভাষণ জনায় । তেওঁ কয় যে শিক্ষকসকল হৈছে এক শক্তিশালী আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ ভেঁটি । ভাষণৰ পূৰ্বে তেওঁ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়া ‘এক্স’ৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ‘‘সকলোকে শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালো ৷ বিশেষকৈ সকলো কঠোৰ পৰিশ্ৰমী শিক্ষকলৈ ! প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকৰ সমৰ্পণ হৈছে এক শক্তিশালী আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ ভেঁটি । তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা আৰু মমতা উল্লেখনীয় ।’’ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোষ্টটোত আৰু লিখিছে, ‘‘এজন বিশিষ্ট পণ্ডিত আৰু শিক্ষক ড৹ এছ ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত আমি তেওঁৰ অৱদানক মনত পেলাইছো ।’’
Wishing everyone, particularly all hardworking teachers, a very happy #TeachersDay! The dedication of teachers to nurturing minds is the foundation of a stronger and brighter future. Their commitment and compassion are noteworthy. We also remember the life and thoughts of Dr. S.…— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2025
উল্লেখ্য যে, দেশৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি, বিশিষ্ট দাৰ্শনিক আৰু শিক্ষাবিদ ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে এই দিনটোত শিক্ষক দিৱস হিচাৱে পালন কৰা হয় । এই দিনটোক সমাজত শিক্ষকৰ অৱদানক স্বীকৃতি আৰু শলাগ লোৱাৰ দিন হিচাবে গণ্য কৰা হয় ।
একে সময়তে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাত সহায় কৰা সকলো শিক্ষককে প্ৰণাম জনায় । দেশৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁ বিখ্যাত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শনে তৈয়াৰ কৰা এখন সুন্দৰ বলুকা শিল্পকৰ্মৰ ছবি শ্বেয়াৰ কৰে ।
ছ'চিয়েল মিডিয়া 'এক্স'ৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "শ্ৰী সুদৰ্শনজীৰ দ্বাৰা শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি এক অদ্ভূত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । শিক্ষক দিৱসৰ দিনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনাক উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰা সকলো গুৰুক প্ৰণাম জনাইছো । তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠা হৈছে উৎকৃষ্টতাৰ প্ৰসাৰ, জীৱন আলোকিত কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নত অৰিহণা যোগোৱা ।"
A wonderful tribute to teachers by Shri @sudarsansand.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 5, 2025
On Teachers’ Day, I salute all the gurus who are helping students realise their full potential. Their hard work and dedication is fostering excellence, illuminating lives and contributing to national development. #Puri… pic.twitter.com/p9dGEmnNY2
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সকলো শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীলৈ উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ পোষ্ট কৰিছিল যে সকলো শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীলৈ শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালো । শিক্ষকসকল হৈছে যুৱ মনক গঢ় দিয়া, মূল্যবোধৰ সঞ্চাৰ কৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ নেতাক লালন-পালন কৰা পথ প্ৰদৰ্শকৰ পোহৰ । আজিৰ দিনটোত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ড° এছ ৰাধাকৃষ্ণণলৈও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো, যাৰ দৃষ্টিভংগী আৰু প্ৰজ্ঞা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব ।
তথ্য অনুসৰি, প্ৰতি বছৰে এই দিনটোত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিজ্ঞান ভৱনত শিক্ষকসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰে । এই সন্মানীয় বাৰ্ষিক বঁটাত এনে অসাধাৰণ শিক্ষকসকলক সন্মান জনোৱা হয়, যিসকলৰ নিষ্ঠা আৰু দায়বদ্ধতাই শিক্ষাৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
Warm greetings to all teachers on #TeachersDay. They are the guiding light who shape young minds, instill values and nurture future leaders. On this day, I also pay tribute to former President, Dr. S. Radhakrishnan, whose vision & wisdom remain an inspiration for generations.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 5, 2025
বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী শিক্ষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । এই উপলক্ষে তেওঁ ভাৰতীয় সমাজত শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি থকা স্বাভাৱিক সন্মানৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁলোকক জাতি গঠনৰ এক শক্তিশালী শক্তি বুলি অভিহিত কৰে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক সম্বৰ্ধনা কৰাটো কেৱল এক অনুষ্ঠান নহয়, তেওঁলোকৰ আজীৱন নিষ্ঠা আৰু প্ৰভাৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বুলি তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।