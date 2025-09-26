ETV Bharat / bharat

কৰ্মজীৱনৰ সামৰণি, অৱসৰ গ্ৰহণ এছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা লোকো পাইলটৰ

এছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা লোকো পাইলটৰ ৩৬ বছৰীয়া কেৰিয়াৰৰ সামৰণি ৷ তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ কেৰিয়াৰে ৰে’ল বিভাগত মহিলা চাকৰিয়ালৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান, কৃতিত্ব আদিক আলোকপাত কৰে ৷

SUREKHA YADAV
১৯৮৯ চনত নিযুক্তি লাভ কৰা সুৰেখা যাদৱ এছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা লোকো পাইলট (ETV Bharat)
মুম্বাই: ৰে’ল বিভাগত ইতিহাস ৰচনা কৰি ৩৬ বছৰীয়া কেৰিয়াৰৰ অন্তত মঙলবাৰে অৱসৰ ল’ব এছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা লোকো পাইলট সুৰেখা যাদৱে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ সতৰা জিলাত পিতৃক সহায়ৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি অহা সৰু ছোৱালীজনীয়ে কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিল যে তেওঁ এদিন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰে’ল ইঞ্জিন পৰিচালনা কৰিব ।

১৯৮৯ চনত নিযুক্তি লাভ কৰা সুৰেখা এছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা লোকো পাইলটত পৰিগণিত হয় । ৩০ ছেপ্টেম্বৰত মুম্বাইৰ ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ টাৰ্মিনাছ (চি এছ এম টি)ৰ ১৮ নং প্লেটফৰ্মত ইঞ্জিন পৰিত্যাগ কৰি দশক দশক ধৰি আগবঢ়াই অহা সেৱাৰ সামৰণি মাৰিব সুৰেখাই ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত যাদৱে তেওঁৰ কেৰিয়াৰ, প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ মহিলাৰ বাবে তেওঁৰ বাৰ্তাৰ ওপৰত চিন্তা-চৰ্চা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

প্ৰাৰম্ভিক জীৱন আৰু প্ৰথম পদক্ষেপ

অভিযান্ত্ৰিক বিষয়ত ডিপ্ল’মা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত যাদৱে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন দিয়া সহকাৰী লোকো পাইলটৰ পদত আবেদন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । তেওঁৰ পিতৃয়ে প্ৰথমে পেছাটোৰ বিষয়ত আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল ।

সুৰেখাই কয়, ‘‘পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয় সেয়া লাগিলে ধুমুহাই হওক বা বান নাইবা গভীৰ নিশাই হওক, এজন লোকো পাইলটে কৰ্তব্যৰ বাবে ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব । এই কামত যিকোনো সময়তে ঘৰৰ বাহিৰত থাকিব লাগিব ।’’

কিন্তু যাদৱ নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল আছিল । ‘‘মই মোৰ পছন্দত সুখী হৈছিলো আৰু পৰিয়ালক আশ্বস্ত কৰিছিলো । মই ভয় নোখোৱাকৈ কাম কৰিছিলো আৰু সেই দৃঢ়তাই মোক আজি য’ত আছো, তালৈ লৈ গৈছিল ।’’

১৯৮৯ চনত গুডছ ট্ৰেইন এচিষ্টেণ্ট লোকো পাইলট হিচাপে চেণ্ট্ৰেল ৰে’লৱেত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে কল্যাণ লোকো পাইলট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰে সুৰেখাই । কেৰিয়াৰৰ প্ৰাৰম্ভিক দিনবোৰৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ বুজাই দিয়ে যে গাড়ী বা যিকোনো দুচকীয়া বাহনৰ দৰে ৰে’লৰ ইঞ্জিন স্বতন্ত্ৰভাৱে অনুশীলন কৰিব নোৱাৰি ।

তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰশিক্ষণৰ বাবে কোনো নিৰ্দিষ্ট ইঞ্জিন নাই । কৰ্তব্যৰ সময়ত শিকিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো ভ্ৰমণতে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ বাবে দায়বদ্ধ থাকিব লাগিব ।’’

ইঞ্জিন সলনি কৰাৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱা

সুৰেখা যাদৱে চাকৰিত যোগদান কৰাৰ সময়ত ক্ৰমান্বয়ে তৰংগ চালিত ইঞ্জিন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল । ১৯৯৭ চনলৈকে এইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ গৈছিল । ডিজেল ইঞ্জিন আৰু পিছলৈ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন চলাই তিনিওটা ইঞ্জিনৰ কৌশল আয়ত্ত কৰি লৈছিল লোকো পাইলটগৰাকীয়ে ।

তেওঁৰ পৰ্টফলিঅ’ত আছিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ আৰু থলুৱা ডিজাইনৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ দৰে উন্নত সেৱাৰ ৰে’ল । ‘‘বন্দে ভাৰত চলোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা পাইলট হ’বলৈ পাই মই গৌৰৱান্বিত । ২০২৩ চনত মই সোলাপুৰ–মুম্বাই পথত ৰে’লখন চলাইছিলো’’- সুৰেখাই কয় ।

অভিলেখ ভংগ

নিজৰ কেৰিয়াৰৰ সময়চোৱাত যাদৱ বহু কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হৈ পৰে -

  • এছিয়াৰ প্ৰথম মহিলা সহকাৰী লোকো পাইলট (১৯৮৯)
  • প্ৰথম মহিলা গুডছ ট্ৰেইন লোকো পাইলট
  • প্ৰথম মহিলা মেইল/এক্সপ্ৰেছ লোকো পাইলট
  • ডেকান কুইন চলোৱা প্ৰথম মহিলা পাইলট (CSMT–Pune, 2011)
  • পুষ্পক এক্সপ্ৰেছ (CSMT–Igatpuri, 2020) ৰে’ল চলোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা
  • বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ (সোলাপুৰ–মুম্বাই, ২০২৩) ৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা পাইলট

ৰে’ল বিভাগত মহিলাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান

কেৰিয়াৰৰ ঊৰ্ধমুখী পথৰ পিছতো যাদৱে স্বীকাৰ কৰে যে লোকো পাইলটৰ ভূমিকাত মহিলাৰ সংখ্যা অতি কম । সুৰেখাই কয়, ‘‘এই কামটো প্ৰথম দৃষ্টিত আকৰ্ষণীয় যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ই যথেষ্ঠ কঠিন । ইয়াৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় নাই । এবাৰ চাইন অন কৰিলে ভ্ৰমণৰ শেষলৈকে ইঞ্জিনৰ লগত বান্ধ খাই থাকিব লাগে ৷ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত সঘনাই হোৱা এনে ভ্ৰমণে বহু মহিলাক নিৰুৎসাহিত কৰে ।’’

চাকৰিৰ প্ৰথম বছৰবোৰত পুৰুষ প্ৰধান ক্ষেত্ৰত কাম কৰা একমাত্ৰ মহিলা কৰ্মচাৰী হোৱাৰ পিছতো কেতিয়াও নিজকে পৃথক অনুভৱ কৰা নাছিল সুৰেখাই । ‘‘মই কেতিয়াও চাপ অনুভৱ কৰা নাছিলো । মোৰ সহকৰ্মীসকলে মোক সন্মান জনাই যথোচিত ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু প্ৰয়োজনৰ সময়ত মোক সহায় কৰিছিল । সেই সমৰ্থন আৰু কামত মোৰ মনোনিৱেশে মোক আগুৱাই লৈ গৈছিল’’ - সুৰেখাই কয় ৷

বছৰ বছৰ ধৰি ৰে’ল বিভাগত বহুসংখ্যক মহিলাই যোগদান কৰিছে যদিও প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও আছে । তেওঁলোকৰ প্ৰতি সুৰেখাৰ কেৰিয়াৰৰ সামৰণিৰ পূৰ্বে দিয়া বাৰ্তা অতি স্পষ্ট আছিল - ‘‘কোনো মেচিনেই সুধিব নোৱাৰে যে আপুনি পুৰুষ নে মহিলা । যদি আপুনি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু অটল, তেন্তে সফলতা নিশ্চয় আহিব ৷’’

লগতে পঢ়ক: গ্ৰামাঞ্চলত এগৰাকী ৮৫ বছৰীয়া চিকিৎসকৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা

