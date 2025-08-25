ETV Bharat / bharat

সময় ৰাইনাসহ কেবাজনো ইউটিউবাৰক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ধমক

বিশেষভাৱে সক্ষম, মহিলা, শিশু আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক উপহাস কৰা কণ্টেণ্ট ৰোধ কৰিবলৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বাবে গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰক ।

SC REPRIMANDED SAMAY RAINA
উচ্চতম ন্যায়ালয় (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 5:16 PM IST

নতুন দিল্লী: উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইউটিউবাৰ আৰু ইফ্লুৱেঞ্চাৰসকলক তেওঁলোকৰ কণ্টেণ্ট আৰু কৌতুকৰ জৰিয়তে কোনো সম্প্ৰদায়ৰ আৱেগক আঘাত নিদিবলৈ কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিছে । আদালতে স্পষ্টকৈ কয় যে বাক স্বাধীনতা আৰু বাণিজ্যিক কথা-বতৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে । কোনোবাই যদি নিজৰ কথাটো বাণিজ্যিক কৰি কোনো পক্ষক আঘাত দিব নোৱাৰিব ।

ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচীৰ বিচাৰপীঠে কিউৰ এছ এম এ ফাউণ্ডেচন ইণ্ডিয়াৰ (Cure SMA Foundation of India) আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰে । এই স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক ঠাট্টা কৰি কৰা কৌতুকক চিহ্নিত কৰিছিল । সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা কমেডিয়ানসকলৰ ভিতৰত আছে সময় ৰাইনা, বিপুন গোৱাল, বলৰাজ পৰমজিৎ সিং ঘাই, সোণালী ঠাক্কৰ আৰু নিশান্ত জগদীশ তনৱাৰ । উল্লেখ্য যে, কিউৰ এছ এম এ ফাউণ্ডেচনে স্পাইনেল মাস্কুলাৰ এট্ৰফিত আক্ৰান্ত ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক সহায় কৰে ।

শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে কয়, "হাস্যৰস জীৱনৰ এটা অংশ আৰু আমি নিজৰ ওপৰত কৌতুক শুনিব পাৰো । কিন্তু যেতিয়া আপুনি আনক হাঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এইদৰে সংবেদনশীলতাক উলংঘা কৰে, তেতিয়া ই কেৱল অক্ষমতা নহয় । আমি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ দেশ... গতিকে যেতিয়া হাস্যৰস এটা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি নিৰ্দেশিত হয়... তেতিয়া ই এটা সমস্যা হৈ পৰে । আৰু এইটোৱেই আজিৰ প্ৰভাৱশালী আৰু তথাকথিত প্ৰভাৱশালী লোকসকলে মনত ৰখা উচিত ।"

কেন্দ্ৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা এটৰ্নী জেনেৰেল আৰ ভেংকটৰমণিয়ে আদালতত যুক্তি দিছিল যে চৰকাৰে কমিকছ আৰু ইফ্লুৱেঞ্চাৰসকলৰ বাবে গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিছু সময় ল’ব । এটৰ্নী জেনেৰেলে কয়- "মোৰ বিশ্বাস গাইডলাইনসমূহে যিমান পাৰি স্পৰ্শকাতৰ হ’ব পাৰে নেকি সেইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত আৰু যদি সংবেদনশীলতাৰেও সেয়া নহয়, তেন্তে তেওঁলোকৰ ভুলৰ দায়িত্ব কোনোবাই ল’ব লাগে ।"

ফাউণ্ডেচনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অপৰাজিতা সিঙে কয়- “সুবুদ্ধিৰ প্ৰাধান্য আছে” আৰু সকলো কমেডিয়ানে ক্ষমা বিচাৰিছে । সিঙে চিনেমাট’গ্ৰাফ আইনখনৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই বিষয়সমূহৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা থাকিব লাগে যাতে মানুহক উপলব্ধি কৰা হয় যে এইবোৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে । এজন বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিক বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কেৱল তেওঁৰ অক্ষমতাৰ বাবেই তেওঁক ঠাট্টা কৰা হয় বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয় ।

ন্যায়াধীশ কাণ্টে কয় যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয়ক এই বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া উচিত । বিচাৰপীঠে কয় যে এই গাইডলাইন এটা এটা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ’ব নালাগে আৰু বহল ভিত্তি হ’ব লাগে । তেওঁ আৰু কয় যে আদালতে এই বিষয়ত বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামত জানিব বিচাৰিব । কমেডিয়ানসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন অধিবক্তাই যুক্তি দিছিল যে তেওঁৰ ক্লায়েণ্টসকলে নিঃচৰ্ত ক্ষমা বিচাৰিছে । পূৰ্বৰ আদেশ অনুসৰি উত্তৰদাতাসকল উপস্থিত থাকে । আজি আদালতত উপস্থিত আছিল সময় ৰাইনাকে ধৰি গোচৰটোত নাম উল্লেখ কৰা আন আন কমেডিয়ানসকল ।

ন্যায়াধীশ কাণ্টেও উত্তৰদাতাসকলক শাস্তিৰ বিষয়ে সকীয়াই দি কয়, "আজি কথাটো বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ কথা, অহাবাৰ হয়তো মহিলা, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, শিশু... ইয়াৰ অন্ত ক'ত হ'ব ?" সিঙে পৰামৰ্শ দিছিল যে আদালতে উত্তৰদাতাসকলৰ ওপৰত শাস্তি আৰোপ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ সমস্যা আৰু বিৰল ৰোগ থকা ৰোগীসকলক উপকৃত কৰা কাৰ্যকলাপত অৰিহণা যোগাবলৈ ক’ব পাৰে । এইটোৱেই হ’ব সৰ্বোত্তম ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা ।" কমেডিয়ানসকলৰ অধিবক্তাই সমৰ্থন কৰে ।

কমেডিয়ানসকলে তেওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেলত ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু লগতে কিমান জৰিমনা দিবলৈ ইচ্ছুক সেই কথাও উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনাব লাগে বুলি বিচাৰপীঠে কয় । নৱেম্বৰ মাহত এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । ইউটিউবাৰ ৰণবীৰ এলাহবাদিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰা ইণ্ডিয়াছ গট লেটেণ্ট বিতৰ্কৰ সৈতে জড়িত গোচৰত এই আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।

