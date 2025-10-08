ETV Bharat / bharat

মুছলমান বিৰোধী ভিডিঅ’ আঁতৰোৱাৰ দাবীক লৈ অসম বিজেপিৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে যদি কোনো বিশেষ ৰাজনৈতিক দল ক্ষমতালৈ নাহে তেন্তে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ে ৰাজ্যখন দখল কৰিব ।

উচ্চতম ন্যায়ালয় (ANI)
Published : October 8, 2025 at 12:29 AM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম শাখাই 'এক্স'ত পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ' আঁতৰাবলৈ বিচৰা আবেদনৰ উত্তৰ বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তা নিজাম পাছাৰ যুক্তি শুনি এই জাননী জাৰি কৰে ।

শুনানিৰ সময়ত পাছাই যুক্তি আগবঢ়ায় যে এটা ভিডিঅ’ ওলাইছে আৰু ৰেকৰ্ডত ৰখা হৈছে, য’ত দেখা গৈছে যে যদি কোনো বিশেষ ৰাজনৈতিক দল ক্ষমতালৈ নাহে তেন্তে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যখন নিজৰ দখললৈ আনিব । পাছাই যুক্তি দিছিল, "তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ এনে দৃশ্য দেখুৱাইছে য'ত এটা বিশেষ ধৰণৰ লোকে দায়িত্ব লৈছে: দাড়ি আৰু টুপী আদি.... এইটো ব্যৱস্থাপনাযোগ্য যাৰ বাবে এজাহাৰ দাখিল কৰা উচিত, আৰু যদি এজাহাৰ দাখিল কৰা নহয়, তেন্তে অৱজ্ঞাৰ কাৰ্য্যবিধি আৰম্ভ কৰা উচিত..."

তেওঁ জোৰ দি কয় যে ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে ই মনোৰঞ্জন, য’ত টুপী পিন্ধা মানুহৰ আধিপত্য আছে । যুক্তি শুনাৰ পিছত বিচাৰপীঠে কয়, "জাননী জাৰি কৰক । দুসপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰৰ বাবে তলব কৰক ।" পাছাই কয় যে যদি আদালতে ভিডিঅ’টো আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে তেন্তে সেৱা প্ৰদানকাৰী এক্সৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ দাখিল কৰা হ’ব ।

আবেদনখনত কোৱা হৈছে, "২০২০ চনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত বিজেপি অসম শাখা নিজৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেল 'বিজেপি অসম প্ৰদেশ'ত এটা ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল, য'ত অসমত বিজেপিৰ ক্ষমতাত নাথাকিলে মুছলমানে অসম দখল কৰিব বুলি এক অতি ভুৱা আখ্যান বহন কৰিছে ।"

আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই ভিডিঅ’টোত বৰ্তমানৰ ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিণতি চিত্ৰিত কৰা হৈছে আৰু অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে মুছলমান লোকে (টুপী আৰু বোৰ্খা পিন্ধি) চাহ বাগিচা, গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ, ইক’লেণ্ড, অসম ৰংঘৰ, গুৱাহাটী ষ্টেডিয়াম, ৰংঘৰ, আৰু গুৱাহাটী চহৰ দখল কৰাটো স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে । আবেদনখনত কোৱা হৈছে, "ভিডিঅ'টোত আৰু দেখা গৈছে যে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী, স্পষ্টভাৱে মুছলমান, অসমত উপস্থিত হৈছে; মুছলমানে চৰকাৰী মাটি দখল কৰিছে; আৰু শেষত, ইয়াত দেখা গৈছে যে ৰাজ্যখনত ৯০% মুছলমান জনসংখ্যা আছে..."

আবেদনখনত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে, শাসকীয় দল হিচাপে অসম বিজেপি সংবিধানৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই আছে আৰু সেয়েহে সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনিৰ অংশস্বৰূপ ধৰ্মনিৰপেক্ষ মূল্যবোধক ৰক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য । আবেদনখনত আৰু কোৱা হৈছে যে, "অৱশ্যে ইয়াৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলৰ পৰা প্ৰচাৰিত ভিডিঅ'টোৱে মুছলমানক মুকলিকৈ লক্ষ্য কৰি লৈছে, বদনাম কৰিছে আৰু অপমান কৰিছে । ভিডিঅ'টোৰ সামগ্ৰিক বাৰ্তাটো হ'ল যে যিকোনো ৰাষ্ট্ৰই সন্মুখীন হ'ব পৰা আটাইতকৈ বেয়া ভাগ্য হ'ল মুছলমানৰ অধিগ্ৰহণ, আৰু বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিলে ৰাজ্যখন ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব বুলি আশ্বাসৰ ভিত্তিত সমৰ্থন বিচৰা হৈছে ।"

আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে এই ভিডিঅ’টোৱে আমাৰ দেশৰ যিকোনো ৰাজ্যৰ শাসকীয় বিতৰণে পালন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা ধৰ্মনিৰপেক্ষ মূল্যবোধৰ প্ৰতি এক গুৰুতৰ ব্যৰ্থতা আৰু সম্পূৰ্ণ অৱজ্ঞা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । আবেদনখনত আৰু কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ অধীনত নিৰ্বাচিত আৰু গঠিত ৰাজ্য চৰকাৰখন সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ৰক্ষক আৰু ধৰ্ম, জাতি, জাতি, লিংগ, ভাষা আদিৰ ভিত্তিত বৈষম্য কৰাটো সংবিধানে বিশেষভাৱে নিষিদ্ধ কৰিছে ।

আবেদনখনত এক্স (টুইটাৰ) ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু বিজেপি অসম প্ৰদেশক ১৫ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫ তাৰিখৰ এক্স (টুইটাৰ) হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰা বিজেপি অসম শীৰ্ষক ভিডিঅ’ আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ বিচৰা হৈছে ।

