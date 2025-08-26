ETV Bharat / bharat

'সুদৰ্শন চক্ৰ প্ৰকল্প'ৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব বিশাল ত্ৰি-সেৱাৰ অৱদানৰ : চি ডি এছ চৌহান - SUDARSHAN CHAKRA PROJECT

যিকোনো পৰিৱেশত মিছাইল ধ্বংসস্তুপত পৰিণত কৰিব পৰাকৈ ইজৰাইলৰ আইৰণ ড’মৰ দৰে 'সুদৰ্শন চক্ৰ' নিৰ্মাণ হ'ব । প্ৰকাশ কৰিলে চি ডি এছ চৌহানে ।

Sudarshan Chakra Project Will Need Huge Tri-Services Efforts: CDS Chauhan
সুদৰ্শন চক্ৰ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত চি ডি এছ চৌহান (X@HQ_IDS_India))
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2025 at 7:47 PM IST

মহু: তীব্ৰগতিত চলি আছে দেশৰ তিনিও সামৰিক সেৱাৰ সুৰক্ষা কৱচ 'সুদৰ্শন চক্ৰ' । এই সন্দৰ্ভত চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ, জেনেৰেল অনিল চৌহানে মঙলবাৰে কয়,"'সুদৰ্শন চক্ৰ' দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰণালীৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । যি মিছাইল প্ৰতিৰোধৰ লগতে দেশৰ তিনিও সেৱাৰ সৈন্য তথা সম্পত্তি ৰক্ষাৰ বাবে এক শৃংখলা হ'ব, যাতে এক অজেয় সামৰিক কৱচ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে ।"

এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জেনেৰেল চৌহানে কয় যে সুদৰ্শন চক্ৰ ইজৰাইলৰ আইৰন ড’মৰ দৰে প্ৰতিকুল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশতো প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত হ'ব, যাক বহু প্ৰভাৱী মিছাইল বুলি জনা যায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৫ আগষ্টত ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সৈন্যবাহিনী আৰু নাগৰিকক ৰক্ষাৰ বাবে স্বদেশী বায়ু প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী বিকশিত কৰাৰ প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰে যিয়ে যিকোনো শত্ৰুৰ পৰা হ'ব পৰা বিপদৰ এক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰে , যি পাকিস্তান আৰু চীনৰ পৰা উৎপন্ন সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকিকো ওফৰাব পাৰে ।

এই প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে প্ৰতিৰক্ষা প্ৰমুখগৰাকীয়ে কয় যে জল, স্থল, বায়ু এই তিনিও স্তৰত চেন্সৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে বহুস্তৰীয় ISR ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিব লাগিব । জেনেৰেল চৌহানে কয় যে সুদৰ্শন চক্ৰ প্ৰকল্পৰ বাবে তিনিও সেৱাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰণালীক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে অত্যধিক প্ৰয়াস কৰিব লাগিব ।

তেওঁ কয়, "এক বিশাল যাত্ৰাত একত্ৰীকৰণ বহুত আৱশ্যক হ'ব আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে এটা নেটৱৰ্কত জড়িত কৰিব লাগিব যাতে এখন স্বচ্চ ছবি প্ৰদান কৰে ।" এই পৰিকল্পনাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, উন্নত গননা, ডাটা এনালাইচিছ, গভীৰ ডাটা আদিৰ প্ৰয়োগ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰমুখ ফিল্ড মাৰ্শ্বল আছিম মুনীৰে ভাৰতৰ সৈতে সীমান্ত তথা গুজৰাটৰ জামনগৰ ৰিলায়েন্স উদ্যোগ, ভাৰতীয় সম্পত্তি অনিষ্ট কৰাৰ ইংগিত দিয়াৰ লগে লগে সুদৰ্শন চক্ৰ প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিছিল । এই প্ৰকল্প ২০৩৫ লৈ বলবৎ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

