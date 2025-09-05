ETV Bharat / bharat

ছোনিয়া গান্ধী ভাৰতীয় নাগৰিক হৈছিল ১৯৮৩ ত, ভোটাৰ তালিকাত নাম সোমাইছিল ১৯৮০ ত - SONIA GANDHI VOTER LIST ROW

ৰাউজ এভিনিউ আদালতে এক জাননীযোগে দিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ ।

Sonia Gandhi became an Indian Citizen in 1983 then how did her name appear in voter list in 1980
ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছিল ১৯৮৩ চনত, ১৯৮০ চনতৰ ভোটাৰ লিষ্টত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম কেনেকৈ ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read

নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ । আদালতে জাননীযোগে ১৯৮৩ চনত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰা ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ১৯৮০ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত কেনেকৈ সন্নিৱিষ্ট হ'ল তাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ বৈভৱ চৌৰাছিয়াই বৃহস্পতিবাৰে এই বিষয়ৰ ওপৰত আংশিক শুনানি লয় আৰু পৰৱৰ্তী শুনানিৰ বাবে ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো ধাৰ্য কৰে । বিকাশ ত্ৰিপাঠী নামৰ এজন লোকে দাখিল কৰিছিল এই অভিযোগ ।

অভিযোগটোত কোৱা হয় যে দিল্লী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ১৯৮০ চনত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল, যিসময়ত তেওঁ ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব লাভেই কৰা নাছিল । ইয়াৰ মাজত ১৯৮২ চনত তেওঁৰ নাম আঁতৰোৱাও হৈছিল আৰু পিছত ১৯৮৩ চনত পুনৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল । ১৯৮৩ চনতহে ছোনিয়া গান্ধী ভাৰতৰ নাগৰিক হৈছিল ।

১৯৮৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহতহে ছোনিয়া গান্ধীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব বিচাৰি আবেদন কৰিছিল বুলিও প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰে । যিহেতু ছোনিয়া গান্ধী ১৯৮৩ চনত ভাৰতৰ নাগৰিক হৈছিল তেন্তে ১৯৮০ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ বাবে কোনো ভূৱা নথি-পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছিল, যি সজ্ঞানেৰে কৰা এক অপৰাধ । ইয়াৰ বাবেই আদালতে ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । কিন্তু এই বিষয়ত আদালতে না ছোনিয়া গান্ধীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে না দিল্লী আৰক্ষীলৈ । আদালতে মাত্ৰ কয় যে এই বিষয়টোত ১০ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ বিচাৰ কৰা হ'ব ।

নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম: বিজেপি

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ অমিত মালব্যয়ো সামাজিক মাধ্যম এক্সত লিখে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণৰ কিয় বিৰোধিতা কৰি আছে, যদি ইয়াৰ কাৰণ জানিব বিচাৰে তেন্তে ছোনিয়া গান্ধীলৈকে এই বিষয়টো লৈ যাব লাগিব । মালব্যই এটা প'ষ্টত লিখে, "ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত ১৯৮০ চনত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল, যেতিয়া তেওঁ ইটালীৰ নাগৰিক আছিল । যদিও ছোনিয়াই ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ১৯৮৩ চনতহে লাভ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ নাম পূৰ্বতেই ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল ।"

তেওঁ লিখে,"১৯৮০ ত ছোনিয়া গান্ধী ছফদৰজং ৰোডত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে আছিল । ভোটাৰ তালিকাত ৰাজীৱ গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধী, মানেকা গান্ধীৰো একেই ঠিকনা আছিল । ১৯৮০ ত নতুন দিল্লীত লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল, ১ জানুৱাৰী ১৯৮০ ত এই তালিকা আহিছিল । ক্ৰমিক নং-৩৮৮ ত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ভোট কেন্দ্ৰৰ নম্বৰ আছিল-১৪৫ ।"

তেওঁ পুনৰ উল্লেখ কৰে, "যেতিয়া এই বিষয়টোক লৈ হাহাকাৰ লাগিল, তেতিয়া ১৯৮২ চনত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱা হয় । ইয়াৰ পিছত ১৯৮৩ চনত পুনৰ তেওঁৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়, কিয়নো সেই বৰ্ষতে তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছিল ।"

লগতে পঢ়ক: ছোনিয়া-ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰত ইডি অধিবক্তাৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিলে আদালতে - NATIONAL HERALD CASE

নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰৰ আজি শুনানি গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আদালতৰ - NATIONAL HERALD CASE

নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ । আদালতে জাননীযোগে ১৯৮৩ চনত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰা ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ১৯৮০ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত কেনেকৈ সন্নিৱিষ্ট হ'ল তাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ বৈভৱ চৌৰাছিয়াই বৃহস্পতিবাৰে এই বিষয়ৰ ওপৰত আংশিক শুনানি লয় আৰু পৰৱৰ্তী শুনানিৰ বাবে ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো ধাৰ্য কৰে । বিকাশ ত্ৰিপাঠী নামৰ এজন লোকে দাখিল কৰিছিল এই অভিযোগ ।

অভিযোগটোত কোৱা হয় যে দিল্লী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ১৯৮০ চনত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল, যিসময়ত তেওঁ ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব লাভেই কৰা নাছিল । ইয়াৰ মাজত ১৯৮২ চনত তেওঁৰ নাম আঁতৰোৱাও হৈছিল আৰু পিছত ১৯৮৩ চনত পুনৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল । ১৯৮৩ চনতহে ছোনিয়া গান্ধী ভাৰতৰ নাগৰিক হৈছিল ।

১৯৮৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহতহে ছোনিয়া গান্ধীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব বিচাৰি আবেদন কৰিছিল বুলিও প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰে । যিহেতু ছোনিয়া গান্ধী ১৯৮৩ চনত ভাৰতৰ নাগৰিক হৈছিল তেন্তে ১৯৮০ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ বাবে কোনো ভূৱা নথি-পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছিল, যি সজ্ঞানেৰে কৰা এক অপৰাধ । ইয়াৰ বাবেই আদালতে ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । কিন্তু এই বিষয়ত আদালতে না ছোনিয়া গান্ধীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে না দিল্লী আৰক্ষীলৈ । আদালতে মাত্ৰ কয় যে এই বিষয়টোত ১০ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ বিচাৰ কৰা হ'ব ।

নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম: বিজেপি

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ অমিত মালব্যয়ো সামাজিক মাধ্যম এক্সত লিখে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণৰ কিয় বিৰোধিতা কৰি আছে, যদি ইয়াৰ কাৰণ জানিব বিচাৰে তেন্তে ছোনিয়া গান্ধীলৈকে এই বিষয়টো লৈ যাব লাগিব । মালব্যই এটা প'ষ্টত লিখে, "ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত ১৯৮০ চনত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল, যেতিয়া তেওঁ ইটালীৰ নাগৰিক আছিল । যদিও ছোনিয়াই ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ১৯৮৩ চনতহে লাভ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ নাম পূৰ্বতেই ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল ।"

তেওঁ লিখে,"১৯৮০ ত ছোনিয়া গান্ধী ছফদৰজং ৰোডত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে আছিল । ভোটাৰ তালিকাত ৰাজীৱ গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধী, মানেকা গান্ধীৰো একেই ঠিকনা আছিল । ১৯৮০ ত নতুন দিল্লীত লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল, ১ জানুৱাৰী ১৯৮০ ত এই তালিকা আহিছিল । ক্ৰমিক নং-৩৮৮ ত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ভোট কেন্দ্ৰৰ নম্বৰ আছিল-১৪৫ ।"

তেওঁ পুনৰ উল্লেখ কৰে, "যেতিয়া এই বিষয়টোক লৈ হাহাকাৰ লাগিল, তেতিয়া ১৯৮২ চনত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱা হয় । ইয়াৰ পিছত ১৯৮৩ চনত পুনৰ তেওঁৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়, কিয়নো সেই বৰ্ষতে তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছিল ।"

লগতে পঢ়ক: ছোনিয়া-ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰত ইডি অধিবক্তাৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিলে আদালতে - NATIONAL HERALD CASE

নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰৰ আজি শুনানি গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আদালতৰ - NATIONAL HERALD CASE

For All Latest Updates

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT ON SONIA GANDHIVOTER LIST CONTROVERSYSONIA GANDHI CITIZENSHIP CASEইটিভি ভাৰত অসমSONIA GANDHI VOTER LIST ROW

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.