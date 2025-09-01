জোনাই: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আদি জনজাতীয় সমাজৰ এক লোক উৎসৱ হৈছে ‘চলুং উৎসৱ’ । চলুং উৎসৱ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক । এই উৎসৱ আদিসকলে অতি পুৰণি কালৰে পৰা সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰেৰে পালন কৰি আহিছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব চিয়াং জিলাৰ ডেবিং, ৰুকচিন, পাছিঘাট আৰু মেবো মহকুমাৰ বিভিন্ন গাঁৱত বাস কৰা আদি জনগোষ্ঠীসকলে সোমবাৰৰ পৰা নিজ নিজ গাঁৱত পালন কৰিছে কৃষি ভিত্তিক চলুং উৎসৱ ৷ সোমবাৰে ডেবিং গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰে চলুং উৎসৱ ৷
পুৱা ১০.৩০ বজাত ডেবিং গাঁৱৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত সমাজকৰ্মী তাকিৰাম শিৱই সঞ্চালনা কৰা চলুং উৎসৱৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে য়িংকঙৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা অলিগ টালৱে । ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি টাকু টাবাদৰ পিছতে মুখ্য অতিথিগৰাকীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে ৷
পুৱা ১১ বজাত উৎসৱত উপস্থিত অতিথিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে ডেবিং গাঁৱৰ বোৱাৰী আৰু গাভৰু দলে পৰম্পৰাগত আদি নৃতৰে মুখৰিত কৰি তোলে চলুংস্থলী ৷ এই অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে পাছিঘাট আৰ ডব্লিউ ডি বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জৰসিং ময়ং, হেড গাঁওবুঢ়া, মিৰি পপক মেকিৰ, সমাজকৰ্মী কালিং ময়ং, ডেবিং চলু্ং কমিটীৰ সভাপতি অনম য়ংকাং, সম্পাদক অতেম ময়ঙৰ লগতে গাঁৱৰ বহু গণ্য-মান্য লোক উপস্থিত থাকে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলাৰ য়িংকং মহকুমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা অলিগ টালৱেয়ে কয়, "চলুং উৎসৱৰ লগত জড়িত হৈ আছে আদি জনজাতি লোকসকলৰ পৌৰাণিক কাহিনী আৰু জনবিশ্বাস । চলুঙৰ অৰ্থ হ’ল মেথোনৰ জাক বা উৎসৱত ভাগ লোৱা মানুহৰ গোট । পৌৰাণিক আখ্যান মতে, লিটুং বাবু আৰু লিমাং নানে নামৰ মহামাৰীয়ে আদি সমাজৰ বহুজনক সংহাৰ কৰিছিল । কিনৌ নানৌৰ (ভগৱান) নামত তেওঁলোকে মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিনৌ নানৌৱে তেওঁলোকক চলুং উৎসৱ পাতিবলৈ আদেশ কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰাই আদি সমাজত চলুং উৎসৱ আৰম্ভ হয় । দুটা ভিন ভিন উপলক্ষে চলুং উৎসৱ পতা হয় । প্ৰথমতে, আগম নামৰ জীৱ-জন্তুৰ দেৱতাক পূজা কৰা হয় । এই পূজাত ডেকা ল’ৰাবোৰে নৃত্য কৰে আৰু আপং খায় । দ্বিতীয়তে, ঝুমখেতি কৰাৰ অন্তত কৰা হয় ৷ ইয়াক কোৱা হয় চলুং পʼনোং। এইটো সম্পূৰ্ণ কৃষি ভিত্তিক । এই উৎসৱটো গাভৰু নৃত্যৰ ।"
উৎসৱ উদযাপন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই উৎসৱ বিভিন্ন গাঁৱত বিভিন্ন দিনত উদযাপন কৰা হয় । এই উৎসৱৰ নিৰ্দিষ্ট দিন-বাৰ নাই । গাঁওবুঢ়া বা গাঁওসভাৰ মুৰব্বীজনে চলুং উৎসৱৰ নিৰ্দিষ্ট দিন ঠাৱৰ কৰে আৰু সেই অনুসৰি ভিন ভিন গাঁৱত ভিন্ন তাৰিখত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । তাৰিখ নিৰ্দিষ্ট হোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় চাউলৰ পৰা তৈয়াৰী আপং প্ৰস্তুত কৰাত ।"
বৰ্তমান আদি ৰাইজে ঠিক কৰি লোৱা অনুসৰি প্ৰতিবছৰে ছেপ্টেম্বৰৰ ১ তাৰিখটোত চলুং উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা ১৫ তাৰিখলৈ পালন কৰা হয় এই উৎসৱটি ৷ আদি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে খেতি সামৰি এই উৎসৱ পালন কৰে ৷
চলুং উৎসৱৰ পৰত আৰাধ্য দেৱতাক পূজা আগবঢ়াই শস্যৰ শ্ৰীদ্ধিৰ বাবে কামনা কৰা হয় ৷ সাতদিনীয়াকৈ এই উৎসৱ ধুমধামেৰে পালন কৰা হয় যদিও এই উৎসৱ দহ দিন ধৰি পালন কৰাও দেখা যায় । চলুং উৎসৱৰ আকৰ্ষণ হ’ল পনুং নৃত্য । প্ৰথম দিনৰ পৰা পনুং নৃত্য পৰিবেশন কৰা হয় । সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেখা যায় যে চলুং উৎসৱ সুখ-সমৃদ্ধিৰ উৎসৱ ।
ঝুমখেতিৰ বাবে মাটি চহায়, বীজ ৰোপণ কৰি আজৰি পৰত সকলো সুখ, কষ্ট পাহৰি আদি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে চলুং উৎসৱ পাতে । আদিসকলৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কৃষি আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ প্ৰতিফলন স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ পায় মেঠোন আৰু গাহৰি বলি দিয়া কাৰ্যৰ যোগেদি । শস্যৰ দেৱী কিনে নানেক চলুং উৎসৱ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে পূজা কৰা হয় যদিও অন্যান্য দেৱ-দেৱীলৈকেও পূজাভাগ আগবঢ়োৱা হয় ।