নতুন দিল্লী : সমাগত বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । তাৰ প্ৰাকক্ষণত নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যজুৰি ভোটাৰ তালিকাৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে এছ আই আৰ আৰম্ভ কৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগে এই ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ডক নাগৰিকত্বৰ নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণ নহয় বুলিও উল্লেখ কৰিছে । যাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল-সংগঠনে । এই এছ আই আৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আৰু আধাৰ কাৰ্ড সম্পৰ্কীয় বিষয়টো সন্দৰ্ভত এটা গোটে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল । মঙলবাৰৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়টোক লৈ শুনানি আৰম্ভ কৰে ।
ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু জয়মল্য বাগচীৰ বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি কয় যে নাগৰিক আৰু বিদেশীক ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত বা বাদ দিয়াটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ দায়িত্ব ।
শুনানিৰ সময়ত আৰজেডিৰ সাংসদ মনোজ কুমাৰ ঝাৰ হৈ উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল চিব্বালে বিচাৰপীঠক কয় যে ১ আগষ্টত প্ৰকাশিত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰাৰ পৰা প্ৰায় ৬৫ লাখ ভোটাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত কোনো আপত্তি নোহোৱাকৈ বাদ দিয়াটো অবৈধ । এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰপীঠে কয় যে নিয়ম অনুসৰি বাদ পৰা ব্যক্তিসকলে অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব আৰু এই পৰ্যায়তহে যিকোনো ব্যক্তিৰ আপত্তি বিবেচনা কৰা হ'ব ।
কিন্তু এছ আই আৰৰ সময়ত প্ৰমাণ হিচাপে নিৰ্বাচন আয়োগে বিচৰা নথি-পত্ৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ নথি-পত্ৰ বিহাৰৰ জনসাধাৰণৰ হাতত নাই বুলি দাখিল কৰা বিষয়টোতো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে একমত নহ'ল । ন্যায়াধীশ কান্তে কয়, "বিহাৰ ভাৰতৰ অংশ । যদি তেওঁলোকৰ নাই তেন্তে আন ৰাজ্যতো নাথাকিব ।"
চিব্বালে জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, মেট্ৰিকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, পাছপ'ৰ্ট আদি নথি-পত্ৰৰ অধিকাৰী অতি সীমিত অংশৰ লোকৰ হাতত থকা বুলি কোৱা কথাটোৰ উত্তৰত ন্যায়াধীশ কান্তে কয়, "আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ কিবা এটা থাকিব লাগিব...সকলোৰে হাতত কিবা নহয় কিবা প্ৰমাণপত্ৰ আছে...আনকি ছিম এখন ল'বলৈও ইয়াৰ প্ৰয়োজন । অ'বিচি, এছচি, এছটি প্ৰমাণপত্ৰ...এইটো এক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যুক্তি যে বিহাৰত কাৰোৰেই এই নথি নাই ।"
আবেদনকাৰীসকলৰ এজনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভীয়েও দাবী কৰে যে নাগৰিকত্বৰ অভাৱৰ দোহাই দি তালিকাৰ পৰা ভোটাৰক প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো যথাযথ প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ব লাগিব, যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ তিনি-চাৰি মাহৰ আগতে সম্ভৱ নহয় । ৰাজনৈতিক কৰ্মী যোগেন্দ্ৰ যাদৱে ব্যক্তিগতভাৱে উপস্থিত হৈ বিচাৰপীঠত কয় যে ইতিমধ্যে ৬৫ লাখ ভোটাৰক বাদ দি গণ ভোটাধিকাৰক বঞ্চিত কৰা হৈছে ।
বিহাৰৰ দুজন ব্যক্তিক আদালতত হাজিৰ কৰাই তেওঁ কয় যে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আছে বুলি খচৰা তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকক বাদ দিয়া হৈছে । বুধবাৰেও এই বিষয়টোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব ।
উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আবেদন দাখিল কৰিছে ক্ৰমে আৰজেডিৰ সাংসদ মনোজ ঝা, এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ (এডিআৰ), পিইউচিএল কৰ্মী যোগেন্দ্ৰ যাদৱ, তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰী আৰু বিহাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মুজাহিদ আলমে ।
