এখন ৰূপৰ চকী... সিংহাসনৰ দৰে এই চকীখনৰো আছে অনেক কাহিনী - LDA OFFICE SILVER CHAIR

এখন চকীৰ দাম শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও । ৪০ লাখ টকাৰো অধিক দাম এই চকীখনৰ । কিয় জানেনে ?

LDA OFFICE SILVER CHAIR
ইংৰাজ শাসন কালৰ ৰূপৰ চকী (ETV Bharat)
Published : September 4, 2025 at 6:54 PM IST

লক্ষ্ণৌ: লক্ষ্ণৌ বিকাশ প্ৰাধিকৰণৰ খাজানাত প্ৰায়ে ওলাই থাকে বহু পৌৰাণিক সামগ্ৰী । কিন্তু, এইবাৰ ওলাল এখন ৰূপৰ চকী । লালবাগস্থিত লক্ষ্ণৌ বিকাশ প্ৰাধিকৰণ (এল ডি এ)ৰ পুৰণি এটি কাৰ্যালয়ৰ এটা বন্ধ কোঠাত চলোৱা চাফাই অভিযানত উদ্ধাৰ হয় এই বিশেষ চকীখন । যাৰ কেৱল ঐতিহাসিক মহত্বই নাই, ই সামৰি আছে ইংৰাজ শাসনকালৰ অনেক অলিখিত কাহিনী ।

এই চকীখন উদ্ধাৰ হোৱা কাৰ্যই কেৱল মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাই নহয়, সজীৱ কৰি তুলিলে পুৰণি কৰ্মচাৰীসকলৰ বহু স্মৃতি । ইংৰাজৰ শাসনকালত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ বাবে এই চকীখন আভিজাত্যৰ প্ৰতীক আছিল বুলি অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে । প্ৰায় ২ মাহ পূৰ্বে উদ্ধাৰ হোৱা এই বিশেষ চকীখন এতিয়া এল ডি এৰ নতুন কাৰ্যালয়ত সজাই ৰখা হৈছে ।

LDA OFFICE SILVER CHAIR
ৰূপৰ চকীখনত খোদিত কাৰুকাৰ্য (ETV Bharat)

ৰূপৰ চকীখন উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে পুৰণি কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এক নতুন ৰহস্য ফাদিল হৈছে । কৰ্মচাৰীসকলে উল্লেখ কৰা অনুসৰি এই কাৰ্যালয়টোত এটা পুৰণি কোঠা আছে, য'ত তলা লগাই থোৱা অৱস্থাত আছে এটা চন্দুক । ইয়াত বহুতো ৰহস্য সোমাই থাকিব পাৰে আৰু ইয়াক অতি সোনকালে খোলা হ'ব পাৰে ।

ইতিহাসবিদসকলৰ মতে এল ডি এৰ লালবাগ কাৰ্যালয়, য'ত বৰ্তমান ৰোজগাৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱন হিচাপে কাম চলি আছে । ই ব্ৰিটিছৰ দিনত ফাঁচিৰ ঘৰ হিচাপে ব্যৱহৃত হৈছিল । ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত উল্লেখ আছে যে এই স্থানত ইংৰাজ অধিকাৰীসকলে নিজৰ শাসনকালত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই সময়ত এই ৰূপৰ চকীখন সেই অধিকাৰীসকলৰ শক্তি আৰু আভিজাত্যৰ প্ৰতীক আছিল । আজিৰ তাৰিখত চকীখনৰ মূল্য প্ৰায় ৪০ লাখ টকা বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে ৷

LDA OFFICE SILVER CHAIR
এইখন চকীতে বহি ইংৰাজ বিষয়াই লৈছিল সিদ্ধান্ত (ETV Bharat)

এল ডি এৰ পুৰণি কাৰ্যালয় পূৰ্বতে আছিল ফাঁচিঘৰ:

লক্ষ্ণৌক ইতিহাসৰ সততে খবৰ ৰখা সঞ্জয় চৌধুৰীৰ মতে ইংৰাজৰ সময়ত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল বহাৰ বাবে এনেধৰণৰ চকীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । নিশ্চিতভাৱে এল ডি এৰ পুৰণি কাৰ্যালয় ইংৰাজৰ ফাঁচিঘৰ আছিল । গতিকে ইয়াত এনেধৰণৰ চকী উদ্ধাৰ হোৱাটো এক ঐতিহাসিক মহত্বৰ কথা । যিহেতু সেই সময়ত এইটো ফাঁচিঘৰ আছিল সেয়ে হয়তো এই বিশেষ চকীখনতে বহি ইংৰাজ বিষয়াই শাস্তি বিহিছিল ।

LDA OFFICE SILVER CHAIR
৪০ লাখ টকাৰো অধিক দাম এই চকীখনৰ (ETV Bharat)

উত্তৰ প্ৰদেশ বিকাশ প্ৰাধিকৰণ সংযুক্ত সংগঠনৰ অধ্যক্ষ অৱদেশ প্ৰতাপ সিংহই কয়, "মই ১৯৮২ চনত এল ডি এত যোগদান কৰিছিলোঁ । তেতিয়া এই চকীখনৰ বিষয়ে জানিছিলোঁ । চকীখন সিংহাসনৰ দৰে ভব্য আৰু আকৰ্ষণীয় আছিল । দুমাহ পূৰ্বে চাফাই চলাই থকাৰ সময়ত যেতিয়া এই চকীখন ওলাল, তেতিয়া কোনোৱে এই চকীখনৰ মহত্ব বুজি পোৱা নাছিল । কিন্তু যেতিয়া পুৰণি কৰ্মচাৰী আৰু ইতিহাসবিদসকলৰ সৈতে কথা পতা হ'ল, তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰকৃত কাহিনী পোহৰলৈ আহে । ৰূপৰ চকীখনত খোদিত কাৰুকাৰ্যই ইয়াক আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ।"

