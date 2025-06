ETV Bharat / bharat

স্বামীক হত্যাৰ বাবদ ২০ লাখ টকাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল সোনমে; পত্নীৰ চকুৰ সন্মুখতেই হত্যা কৰা হৈছিল ৰাজাক - SHILLONG HONEYMOON MURDER

সোনম আৰু ৰাজা ৰঘুবংশী ( ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : June 11, 2025 at 8:12 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 8:19 AM IST 3 Min Read

ইন্দোৰ (মধ্য প্ৰদেশ): ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যা কৰিবলৈ পত্নী সোনম ৰঘুবংশীয়ে ঠিকাভিত্তিক হত্যাকাৰী তিনিটাক ২০ লাখ টকাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ ব্যৱসায়ী ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই কথা ৷ সূত্ৰই জনোৱা মতে, প্ৰেমিক ৰাজ কুশৱাহাৰ সৈতে বিবাহৰ পূৰ্বেই হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা আৰম্ভ কৰিছিল সোনমে । সূত্ৰ অনুসৰি ৰাজাই হত্যাৰ মাত্ৰ আধা ঘণ্টা পূৰ্বে মাতৃৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিছিল । অভিযোগ অনুসৰি তেওঁক পত্নীৰ সন্মুখতে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু পত্নীয়ে হত্যাকাৰীক তেওঁৰ মৃতদেহটো দ খাৱৈত পেলাবলৈ সহায় কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত সোনম শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পাছত পোনে পোনে বাৰাণসীলৈ যাত্ৰা কৰে ৷ গাজীপুৰলৈ যোৱাৰ পথত সোনমে এখন ধাবাৰ ওচৰত এক প্ৰকাৰে নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰে । আৰক্ষীৰ মতে, পৰিস্থিতিগত প্ৰমাণে স্বামীৰ হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ মূল চৰিত্ৰ সোনম হোৱাৰ দিশলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে । সোনম আৰু ৰাজৰ লগতে আৰক্ষীয়ে ঠিকাভিত্তিক হত্যাকাৰী তিনিটাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । এ ডি চি পি ৰাজেশ দণ্ডাউতিয়াৰ মতে, "সোনমৰ প্ৰেমিক ৰাজ কুশৱাহাক ইন্দোৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । সোনম ৰাজৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছিল আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ আৰু সোনমৰ মাজত ভিডিঅ' কলৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । যেতিয়া সোনম স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে তাইৰ প্ৰেমিকজন আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে, তেতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছিল আৰু পলায়নৰ কোনো উপায় নাই বুলি উপলব্ধি কৰিছিল । ইয়াৰ অলপ সময়ৰ পিছতে সোনমে গাজীপুৰৰ ওচৰৰ এখন ধাবাত উপস্থিত হৈছিল, তাতে সোনমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷" অৱশ্যে ৰাজাৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত কোনে সোনমক ধাবাত থৈছিল আৰু তেওঁ ক’ত আছিল সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও ৰহস্য অব্যাহত আছে ।

