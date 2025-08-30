ETV Bharat / bharat

ভক্তই প্ৰাণ ল'লে মন্দিৰৰ সেৱকৰ, অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ - SEWADAR BEATEN TO DEATH

দিল্লীৰ সু-প্ৰসিদ্ধ কালাকাজী মন্দিৰত চাঞ্চল্য । মন্দিৰৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল সেৱকৰ ।

ভক্তই প্ৰাণ ল'লে মন্দিৰৰ সেৱকৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2025 at 4:17 PM IST

নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ সু-প্ৰসিদ্ধ কালাকাজী মন্দিৰত পোহৰলৈ আহিছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । শুকুৰবাৰে শেষনিশা হোৱা এক সংঘৰ্ষৰ পৰিণতিত প্ৰাণ হেৰুৱালে মন্দিৰৰ এগৰাকী সেৱকে । ঘটনাক লৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলত । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল ।

সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণী দি দক্ষিণ-পূব জিলাৰ ডি চি পি হেমন্ত তিৱাৰীয়ে কয়,"শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত কালাকাজী মন্দিৰ চৌহদত সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ পাও । ঘটনাৰ গভীৰতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে আৰক্ষীৰ দল তৎক্ষণাত মন্দিৰ চৌহদত উপস্থিত হয় ।"

দিল্লীৰ সু-প্ৰসিদ্ধ কালাকাজী মন্দিৰত চাঞ্চল্য (ETV Bharat)

কি হৈছিল প্ৰকৃততে:

আৰক্ষীয়ে জনাই যে স্থানীয় লোকক সোধাপোছা কৰাৰ পিছত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে কিছু লোকে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল । দৰ্শনৰ পিছত তাত উপস্থিত সেৱকক ভগৱানৰ প্ৰসাদ বিচাৰে ভক্তসকলে । তেনে সময়তে সেৱক আৰু অভিযুক্তৰ মাজত কথাৰ কটাকটি হয় । ঘটনাই ইমানেই গম্ভীৰ ৰূপ ল'লে যে অভিযুক্তই হাতত লাঠি লৈ সেৱকক আক্ৰমণ কৰে ।

গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কালাকাজী মন্দিৰৰ সেৱকক তৎক্ষণাত ট্ৰ'মা চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হয়, য'ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । মৃত সেৱকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফটেহপুৰৰ নিবাসী যোগেন্দ্ৰ সিং বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । তেওঁ বিগত ১৪-১৫ বছৰ ধৰি কালাকাজী মন্দিৰৰ সেৱক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল আৰু মন্দিৰৰ সকলো সেৱা সঞ্চালন কৰিছিল ।

আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ:

ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কালাকাজী থানাত এফ আই আৰ নং ৫১৫/২৫, তাৰিখ-৩০.০৮.২৫, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা-১০৩(১)/৩(৫)ৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । ডি চি পি হেমন্ত তিৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়তে স্থানীয় ৰাইজে অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । অভিযুক্তক দক্ষিণপুৰীৰ নিবাসী অতুল পাণ্ডে বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । দিল্লী আৰক্ষীৰ কেইবাটাও দলে অন্য অভিযুক্তৰ সন্ধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ মন্তব্য অনুসৰি এই ঘটনাৰ গভীৰভাৱে তদন্ত কৰা হ'ব । মন্দিৰ চৌহদত স্থাপিত চিচি টিভি কেমেৰাৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । ইফালে মৃত সেৱকৰ পৰিয়ালক ঘটনাৰ খবৰ দি বৰ্তমান মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে ।

'আপ'ৰ নেতাই আইনী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন:

ঘটনা সন্দৰ্ভত আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে কয়,"কালাকাজী মন্দিৰৰ প্ৰসাদ নিদিয়াৰ বাবে মন্দিৰৰ সেৱকক মাৰপিট কৰি হত্যা কৰা হয় । আমি কেনে হিন্দু হৈ গৈছোঁ ? আৰক্ষীয়ে কেৱল সাধাৰণ জনতাক ধমকি দিয়ে । চোৰ-গুণ্ডাই আৰক্ষীক ভয় নকৰে ।"

দিল্লীৰ সু-প্ৰসিদ্ধ কালাকাজী মন্দিৰত চাঞ্চল্য (ETV Bharat)
