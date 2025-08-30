নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ সু-প্ৰসিদ্ধ কালাকাজী মন্দিৰত পোহৰলৈ আহিছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । শুকুৰবাৰে শেষনিশা হোৱা এক সংঘৰ্ষৰ পৰিণতিত প্ৰাণ হেৰুৱালে মন্দিৰৰ এগৰাকী সেৱকে । ঘটনাক লৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলত । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল ।
সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণী দি দক্ষিণ-পূব জিলাৰ ডি চি পি হেমন্ত তিৱাৰীয়ে কয়,"শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত কালাকাজী মন্দিৰ চৌহদত সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ পাও । ঘটনাৰ গভীৰতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে আৰক্ষীৰ দল তৎক্ষণাত মন্দিৰ চৌহদত উপস্থিত হয় ।"
কি হৈছিল প্ৰকৃততে:
আৰক্ষীয়ে জনাই যে স্থানীয় লোকক সোধাপোছা কৰাৰ পিছত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে কিছু লোকে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল । দৰ্শনৰ পিছত তাত উপস্থিত সেৱকক ভগৱানৰ প্ৰসাদ বিচাৰে ভক্তসকলে । তেনে সময়তে সেৱক আৰু অভিযুক্তৰ মাজত কথাৰ কটাকটি হয় । ঘটনাই ইমানেই গম্ভীৰ ৰূপ ল'লে যে অভিযুক্তই হাতত লাঠি লৈ সেৱকক আক্ৰমণ কৰে ।
कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे? ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है?— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 30, 2025
भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है कि अब मंदिरों में भी ऐसी वारदातें हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं… https://t.co/0WbyjP5Cus
গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কালাকাজী মন্দিৰৰ সেৱকক তৎক্ষণাত ট্ৰ'মা চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হয়, য'ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । মৃত সেৱকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফটেহপুৰৰ নিবাসী যোগেন্দ্ৰ সিং বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । তেওঁ বিগত ১৪-১৫ বছৰ ধৰি কালাকাজী মন্দিৰৰ সেৱক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল আৰু মন্দিৰৰ সকলো সেৱা সঞ্চালন কৰিছিল ।
আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ:
ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কালাকাজী থানাত এফ আই আৰ নং ৫১৫/২৫, তাৰিখ-৩০.০৮.২৫, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা-১০৩(১)/৩(৫)ৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । ডি চি পি হেমন্ত তিৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়তে স্থানীয় ৰাইজে অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । অভিযুক্তক দক্ষিণপুৰীৰ নিবাসী অতুল পাণ্ডে বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । দিল্লী আৰক্ষীৰ কেইবাটাও দলে অন্য অভিযুক্তৰ সন্ধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ মন্তব্য অনুসৰি এই ঘটনাৰ গভীৰভাৱে তদন্ত কৰা হ'ব । মন্দিৰ চৌহদত স্থাপিত চিচি টিভি কেমেৰাৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । ইফালে মৃত সেৱকৰ পৰিয়ালক ঘটনাৰ খবৰ দি বৰ্তমান মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে ।
कालकाजी मंदिर में प्रसाद में चुन्नी नहीं देने पर मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या की गई। कल रात की घटना है ।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 30, 2025
मंदिर के सेवादार की ऐसी निर्मम हत्या ?
कैसे हिंदू बन गए हैं हम लोग ?
दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं । पुलिस बस राजनैतिक कामों में व्यस्त है । पुलिस बस… pic.twitter.com/k4JqWwFcUB
'আপ'ৰ নেতাই আইনী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন:
ঘটনা সন্দৰ্ভত আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে কয়,"কালাকাজী মন্দিৰৰ প্ৰসাদ নিদিয়াৰ বাবে মন্দিৰৰ সেৱকক মাৰপিট কৰি হত্যা কৰা হয় । আমি কেনে হিন্দু হৈ গৈছোঁ ? আৰক্ষীয়ে কেৱল সাধাৰণ জনতাক ধমকি দিয়ে । চোৰ-গুণ্ডাই আৰক্ষীক ভয় নকৰে ।"