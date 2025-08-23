ETV Bharat / bharat

ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে ৯ জনৰ - ROAD ACCIDENT IN PATNA

বিহাৰৰ পাটনাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । প্ৰাণ হেৰুৱালে ৫ গৰাকী মহিলাসহ মুঠ ৯ জন লোকে ।

Several people died in road accident in Patna many injured in Bihar
ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে ৯ জনৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 23, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read

পাটনা: বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাৰ ৰাজপথ ভৰি পৰিল মৃতদেহৰে । শ্বাহজাহানপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হাল্টৰ সমীপত হোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে ৯ গৰাকী লোকৰ, আহত হয় আন কেইবাজনো । জানিব পৰা মতে হিলচা-ফতুহা সংযোগী পথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা । যাত্ৰীবাহী অ'টো আৰু এখন তেলৰ টেংকাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । গংগাস্নানৰ বাবে অ'টোৰে ফতুহা অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল যাত্ৰীসকলে । মৃত আটাইকেইজন হিলচা থানাৰ অন্তৰ্গত মালৱা গাঁৱৰ নিবাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

পাটনাত ৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু:

মৃত লোকসকলৰ ভিতৰত ৫ গৰাকী মহিলা, অ'টো চালক আৰু অন্য দুগৰাকী লোক আছিল । আটাইকেইজন একেটা পৰিয়ালৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকে পাটনাৰ PMCH লৈ আহতসকলক প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু মৃতদেহসমূহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।

দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত হৈছিল ভয়ংকৰ শব্দ:

ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানো কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই । স্থানীয় লোকে জনোৱা অনুসৰি এই ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে, দুয়োখন বাহনৰ সংঘৰ্ষ হোৱাৰ সময়ত এক ভয়ংকৰ শব্দ শুনা গৈছিল । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা অনুসৰি দ্ৰুতবেগী টেংকাৰখনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিছিল অ'টোখনত ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত পাটনাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিক্ৰম সিহাগে কয়, "এই ঘটনাত ৫ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সকলোৱে গংগাস্নানৰ বাবে অ'টোৰে ফতুহালৈ গৈ আছিল, তেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা । আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অনতিপলমে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু আহতসকলক হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । মৃতসকলৰ পৰিচয়ৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: ৪২ শতাংশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ গোচৰ - CM FACING SERIOUS CRIMINAL CHARGES

বনাঞ্চলৰ সীমা চিহ্নিত কৰিবলৈ ব্য়ৱহাৰ কৰা ৭ হাজাৰৰো অধিক স্তম্ভ অন্তৰ্ধান হ'ল কেনেকৈ ? - MUSSOORIE FOREST DIVISION AREA

পাটনা: বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাৰ ৰাজপথ ভৰি পৰিল মৃতদেহৰে । শ্বাহজাহানপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হাল্টৰ সমীপত হোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে ৯ গৰাকী লোকৰ, আহত হয় আন কেইবাজনো । জানিব পৰা মতে হিলচা-ফতুহা সংযোগী পথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা । যাত্ৰীবাহী অ'টো আৰু এখন তেলৰ টেংকাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । গংগাস্নানৰ বাবে অ'টোৰে ফতুহা অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল যাত্ৰীসকলে । মৃত আটাইকেইজন হিলচা থানাৰ অন্তৰ্গত মালৱা গাঁৱৰ নিবাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

পাটনাত ৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু:

মৃত লোকসকলৰ ভিতৰত ৫ গৰাকী মহিলা, অ'টো চালক আৰু অন্য দুগৰাকী লোক আছিল । আটাইকেইজন একেটা পৰিয়ালৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকে পাটনাৰ PMCH লৈ আহতসকলক প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু মৃতদেহসমূহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।

দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত হৈছিল ভয়ংকৰ শব্দ:

ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানো কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই । স্থানীয় লোকে জনোৱা অনুসৰি এই ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে, দুয়োখন বাহনৰ সংঘৰ্ষ হোৱাৰ সময়ত এক ভয়ংকৰ শব্দ শুনা গৈছিল । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা অনুসৰি দ্ৰুতবেগী টেংকাৰখনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিছিল অ'টোখনত ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত পাটনাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিক্ৰম সিহাগে কয়, "এই ঘটনাত ৫ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সকলোৱে গংগাস্নানৰ বাবে অ'টোৰে ফতুহালৈ গৈ আছিল, তেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা । আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অনতিপলমে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু আহতসকলক হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । মৃতসকলৰ পৰিচয়ৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: ৪২ শতাংশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ গোচৰ - CM FACING SERIOUS CRIMINAL CHARGES

বনাঞ্চলৰ সীমা চিহ্নিত কৰিবলৈ ব্য়ৱহাৰ কৰা ৭ হাজাৰৰো অধিক স্তম্ভ অন্তৰ্ধান হ'ল কেনেকৈ ? - MUSSOORIE FOREST DIVISION AREA

For All Latest Updates

TAGGED:

MANY PEOPLE DIED IN PATNAPATNA ROAD ACCIDENTইটিভি ভাৰত অসমROAD ACCIDENTROAD ACCIDENT IN PATNA

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.