পাটনা: বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাৰ ৰাজপথ ভৰি পৰিল মৃতদেহৰে । শ্বাহজাহানপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হাল্টৰ সমীপত হোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে ৯ গৰাকী লোকৰ, আহত হয় আন কেইবাজনো । জানিব পৰা মতে হিলচা-ফতুহা সংযোগী পথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা । যাত্ৰীবাহী অ'টো আৰু এখন তেলৰ টেংকাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । গংগাস্নানৰ বাবে অ'টোৰে ফতুহা অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল যাত্ৰীসকলে । মৃত আটাইকেইজন হিলচা থানাৰ অন্তৰ্গত মালৱা গাঁৱৰ নিবাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
পাটনাত ৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু:
মৃত লোকসকলৰ ভিতৰত ৫ গৰাকী মহিলা, অ'টো চালক আৰু অন্য দুগৰাকী লোক আছিল । আটাইকেইজন একেটা পৰিয়ালৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকে পাটনাৰ PMCH লৈ আহতসকলক প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু মৃতদেহসমূহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।
দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত হৈছিল ভয়ংকৰ শব্দ:
ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানো কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই । স্থানীয় লোকে জনোৱা অনুসৰি এই ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে, দুয়োখন বাহনৰ সংঘৰ্ষ হোৱাৰ সময়ত এক ভয়ংকৰ শব্দ শুনা গৈছিল । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা অনুসৰি দ্ৰুতবেগী টেংকাৰখনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিছিল অ'টোখনত ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত পাটনাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিক্ৰম সিহাগে কয়, "এই ঘটনাত ৫ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সকলোৱে গংগাস্নানৰ বাবে অ'টোৰে ফতুহালৈ গৈ আছিল, তেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা । আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অনতিপলমে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু আহতসকলক হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । মৃতসকলৰ পৰিচয়ৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে ।"