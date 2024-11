ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত গুলীবৰ্ষণ : জিৰিবামত বন্ধ ঘোষণা, জাৰি সান্ধ্য আইন

"প্ৰায় ৪০-৪৫ মিনিট ধৰি হোৱা প্ৰচণ্ড গুলীয়া-গুলীৰ অন্তত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হয় । গুলীচালনা বন্ধ হোৱাৰ পিছত অঞ্চলটোত তালাচী চলোৱা হয় ৷ সেই ঠাইৰ পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ লগতে গুলীবাৰুদো জব্দ কৰা হয় (3 nos. of AKS, 4nos. of SLRS, 2 nos. of INSAS, 01 no. of RPG, 01 no. of Pump Action Gun, BP Helmets and Magazines) ।

মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে দিয়া তথ্য -

উক্ত বিষয়টোৰ ওপৰত এটা অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত আছে । মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, জিৰিবাম জিলাৰ বৰোবেকৰা থানাৰ অন্তৰ্গত জাকুৰাধোৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে অভিযান চলাই থকা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে আছাম ৰাইফলছ, CRPF আৰু অসামৰিক আৰক্ষীৰে গঠিত এটা দলক ততাতৈয়াকৈ উক্ত অঞ্চলসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

সংবাদ সংস্থা ANI ৰ বাতৰিত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি, এই এনকাউণ্টাৰত ১১ জন উগ্ৰপন্থী নিহত হৈছে । উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখনত যোৱা বছৰৰ ৩ মে’ত মেইটেই সম্প্ৰদায়ক অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদত সদৌ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা এক সমাৱেশৰ সময়ত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল । (ANI)