হঠাৎ ঘৰৰ ওপৰত খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ; আবদ্ধ অৱস্থাতে প্ৰাণ গ’ল শিশুসহ ৬ জনৰ - HIMACHAL PRADESH LANDSLIDE

মাণ্ডি জিলাত ঘৰৰ ওপৰতে পাহাৰৰ অংশ খহি পৰে । ৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু । উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ।

Himachal Pradesh landslide
ভূমিস্খলন হোৱা অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2025 at 1:21 PM IST

মাণ্ডি : উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত এইবাৰ হিমাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন । মঙলবাৰে ৰাজ্যখনৰ মাণ্ডি জিলাৰ সুন্দৰনগৰ মহকুমাৰ জংগম বাগত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত ৩ বছৰীয়া শিশুসহ প্ৰায় ৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতে এই ভূমিস্খলন হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । জানিব পৰা মতে নিশা প্ৰায় ৬.৩০ বজাত পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ হঠাতে খহি দুটা ঘৰৰ ওপৰত পৰে । যাৰ ফলত ঘৰৰ ভিতৰত থকা লোকসকল আবদ্ধ হৈ পৰে । বিষয়াসকলৰ মতে এই পৰ্যন্ত ৬ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

হিমাচল প্ৰদেশত ভূমিস্খলন (ETV Bharat)

ইফালে ভূমিস্খলনৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানৰ লগতে এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ, জিলা আৰক্ষী আৰু হোম গাৰ্ডৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ৩ খন এস্কেভেটৰৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে অভিযানকাৰী দলে । অৱশ্যে কিমানজন লোক আবদ্ধ হৈ আছে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।

Himachal Pradesh landslide
এতিয়ালৈ ৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

বিধায়ক ৰাকেশ জামৱাল, জিলা আয়ুক্ত অপূৰ্ব দেৱগন আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক সাক্ষী ভাৰ্মাৰ সৈতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলেও সাহায্য আৰু উদ্ধাৰৰ কাম পৰ্যৱেক্ষণ কৰিবলৈ সেই স্থানলৈ ৰাওনা হয় ।

ইফালে এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । বহু লোকে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে দৌৰি যোৱাৰ ফলত বাগৰি পৰে আৰু পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰে । ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই দুগৰাকী মহিলাক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও চিকিৎসাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় ।

Himachal Pradesh landslide
এতিয়ালৈ ৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

মাণ্ডি জিলাৰ আয়ুক্ত অপূৰ্ব দেৱগনৰ মতে সুন্দৰনগৰৰ এই ভয়াবহ ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ কয়, "নিহকসকল ভাৰতী, কিৰাট, শান্তি দেৱী, সুৰেন্দ্ৰ কৌৰ, গুৰপ্ৰীত সিং আৰু প্ৰকাশ শৰ্মা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই ঘটনাত সুৰেন্দ্ৰ কৌৰ আৰু শান্তি দেৱীৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে । তেওঁলোকৰ সমীপত থকা এটা ঘৰো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।"

ইফালে এই ঘটনাত এখনৰ বাহনৰো ব্যাপক ক্ষতি হয় । অধিক হতাহতিৰ আশংকা কৰা হৈছে । উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহসমূহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।

