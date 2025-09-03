মাণ্ডি : উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত এইবাৰ হিমাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন । মঙলবাৰে ৰাজ্যখনৰ মাণ্ডি জিলাৰ সুন্দৰনগৰ মহকুমাৰ জংগম বাগত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত ৩ বছৰীয়া শিশুসহ প্ৰায় ৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতে এই ভূমিস্খলন হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । জানিব পৰা মতে নিশা প্ৰায় ৬.৩০ বজাত পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ হঠাতে খহি দুটা ঘৰৰ ওপৰত পৰে । যাৰ ফলত ঘৰৰ ভিতৰত থকা লোকসকল আবদ্ধ হৈ পৰে । বিষয়াসকলৰ মতে এই পৰ্যন্ত ৬ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
ইফালে ভূমিস্খলনৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানৰ লগতে এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ, জিলা আৰক্ষী আৰু হোম গাৰ্ডৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । ৩ খন এস্কেভেটৰৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে অভিযানকাৰী দলে । অৱশ্যে কিমানজন লোক আবদ্ধ হৈ আছে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
বিধায়ক ৰাকেশ জামৱাল, জিলা আয়ুক্ত অপূৰ্ব দেৱগন আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক সাক্ষী ভাৰ্মাৰ সৈতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলেও সাহায্য আৰু উদ্ধাৰৰ কাম পৰ্যৱেক্ষণ কৰিবলৈ সেই স্থানলৈ ৰাওনা হয় ।
ইফালে এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । বহু লোকে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে দৌৰি যোৱাৰ ফলত বাগৰি পৰে আৰু পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰে । ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই দুগৰাকী মহিলাক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও চিকিৎসাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় ।
মাণ্ডি জিলাৰ আয়ুক্ত অপূৰ্ব দেৱগনৰ মতে সুন্দৰনগৰৰ এই ভয়াবহ ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ কয়, "নিহকসকল ভাৰতী, কিৰাট, শান্তি দেৱী, সুৰেন্দ্ৰ কৌৰ, গুৰপ্ৰীত সিং আৰু প্ৰকাশ শৰ্মা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই ঘটনাত সুৰেন্দ্ৰ কৌৰ আৰু শান্তি দেৱীৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে । তেওঁলোকৰ সমীপত থকা এটা ঘৰো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।"
VIDEO | Mandi, Himachal Pradesh: Relief and rescue work continued overnight in Jangambagh area of Sundernagar following landslide on Tuesday evening.#Mandi #HimachalPradesh— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/aj06l04LCc
ইফালে এই ঘটনাত এখনৰ বাহনৰো ব্যাপক ক্ষতি হয় । অধিক হতাহতিৰ আশংকা কৰা হৈছে । উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহসমূহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।
লগতে পঢ়ক :অহা দুই-তিনি দিনত ৰাজ্যত হ’ব মুষলধাৰ বৰষুণ, ৰেড এলাৰ্ট জাৰি - WEATHER FORECAST