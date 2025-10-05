ETV Bharat / bharat

উত্তৰ বংগত হাহাকাৰ; দাৰ্জিলিঙত মুষলধাৰ বৰষুণ-ভূমিস্খলন, নিহত ১৫

উত্তৰ বংগত কেইবাঠাইতো ভূমিস্খলন অব্য়াহত । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গছ বাগৰি যাতায়ত বন্ধ ।

ভূমিস্খলনৰ পিছত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আংশিকভাৱে পোত খোৱা এটা ঘৰ, পশ্চিম বংগৰ দাৰ্জিলিং জিলাত (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2025 at 2:09 PM IST

দাৰ্জিলিং: পশ্চিম বংগৰ দাৰ্জিলিঙত হৈ থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভূমিস্খলনে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । উত্তৰ বংগত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ জিলাখনতে পৰিছে । এই ভূমিস্খলনত পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত অতি কমেও ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

উত্তৰ বংগত হোৱা বৰষুণে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাত ১০ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান-বাহনৰ চলাচল আৰু যোগাযোগত ব্যাঘাত জন্মিছে । প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপে পাহাৰীয়া অঞ্চলটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই জিলা প্ৰশাসনে যুদ্ধ গতিত উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে ।

দাৰ্জিলিঙৰ ভাঙি পৰা দলং (ETV Bharat Assam)

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰী কৰা তথ্য় অনুসৰি পাহাৰ আৰু ভৈয়ামত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যোৱা নিশাও উত্তৰ বংগত মুষলধাৰ বৰষুণ হয় । দাৰ্জিলিং জিলা প্ৰশাসনে সদৰী কৰা মতে, মিৰিৰ লোহাৰ দলং খহি পৰাৰ ফলত শিলিগুৰি আৰু মিৰিকৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । এই লোহাৰ দলং খহি পৰাত ৯ জন লোকৰ মৃত্য়ু হয় । শিলিগুৰি-দাৰ্জিলিং পথৰ ডিলাৰামৰ সমীপত ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় ।

দাৰ্জিলিঙত ভূমিস্খলনৰ ফলত পথ অৱৰোধ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সুখীয়াত ভূমিস্খলনত ৪ জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । এই অঞ্চলটোৰ কেইবাঠাইতো ভূমিস্খলন অব্য়াহত আছে । ইতিমধ্য়ে প্ৰশাসনে পথৰ পৰা মাটি আঁতৰাবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰা বুলিও উল্লেখ কৰিছে দাৰ্জিলিং জিলা প্ৰশাসনে ।

দাৰ্জিলিঙৰ কুৰ্চেয়ং চহৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অভিষেক ৰয়ে কয়, "মিৰিকত হোৱা ভূমিস্খলনৰ পৰা পাঁচটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । পুৱা আৰু দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । সুখীয়াত আৰু চাৰিজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । দুপৰীয়া বৰষুণ কমিছে বাবে উদ্ধাৰ অভিযান পূৰ্ণগতিত চলি আছে । শিলিগুৰিৰ পৰা দাৰ্জিলিং-ৰোহিনীলৈ কেইবা স্থানত ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে । ডিলাৰামলৈ যোৱা পথটোও বন্ধ আছে । মিৰিকত হোৱা ভূমিস্খলন ভয়ংকৰ ।"

গোৰ্খালেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী অনিত থাপাই কয়, "জিটিএৰ দুৰ্যোগ বিভাগে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে । আমি বিপদত পৰা লোকসকলক পঞ্চায়তৰ সদস্য, জিটিএৰ বিষয়া আৰু জনপ্ৰতিনিধিক অৱগত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো । ভূমিস্খলনত কমেও ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । শিশু আৰু মহিলাক সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । মিৰিকৰ বিডিঅ', এছডিঅ', পৌৰসভা আৰু আনসকলে কাম কৰি আছে ।"

দাৰ্জিলিঙত ভূমিস্খলনৰ ফলত পথ অৱৰোধ (ETV Bharat Assam)

শনিবাৰে নিশা সেৱকৰ সমীপৰ ১০ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গছ বাগৰি যাতায়ত বন্ধ হৈ পৰে । তাৰ পিছত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত হোৱা ভূমিস্খলনত ১০ নং ঘাইপথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে । দুদীয়াৰ লোহাৰ দলং খহি পৰাৰ ফলত শিলিগুৰি আৰু মিৰিকৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ শিলিগুৰি-দাৰ্জিলিং পথৰ ডিলাৰামৰ সমীপত ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় । ৰোহিনী পথো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । পুলবজাৰ দলংখনো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত বিজানবাৰী আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।

দাৰ্জিলিঙত ভূমিস্খলনৰ ফলত পথ অৱৰোধ (ETV Bharat Assam)

অবিৰতভাৱে বৰষুণ হৈ থকাত উদ্ধাৰ অভিযানত ব্য়াঘাত জন্মিছে । তদুপৰি তীস্তাৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে,সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোৰ্খালেণ্ড টেৰিটৰিয়েল প্ৰশাসনে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত দাৰ্জিলিঙৰ টাইগাৰ হিল, ৰক গাৰ্ডেন আৰু অন্যান্য পৰ্যটনস্থলী বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে পৰ্যটকসকলক এই স্থানসমূহলৈ অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।

লগতে পঢ়ক:মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱালে ১০ জনে; কলকাতাত প্ৰৱল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা

সাৱধান ! আগন্তুক ২-৩ দিনত অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ-ধুমুহাৰ আগজাননী

