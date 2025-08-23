গৌতম দেবৰয়
নতুন দিল্লী : জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ (CRPF) নেতৃত্বত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যৌথ দলে যোৱা ডেৰ মাহত চাৰিটা হাৰ্ডকোৰ বিদেশী সন্ত্ৰাসবাদীক (HARDCORE FOREIGN TERRORISTS) হত্যা কৰিছে । লগতে ১৩ জন অভাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কাৰ (OGW)ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
নিহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গুলীও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । চৰকাৰী এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, নিহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা ১১টা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, ২০১ জাঁই গুলী, ২৪টা গ্ৰেনেড, এটা বোমা আৰু এটা আইইডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
২০২৫ চনৰ ২৮ জুলাইত শ্ৰীনগৰৰ মুলনাৰ বনাঞ্চলত ৪ পাৰা (Para), ২৪ আৰ আৰ, এছ অ’ জি, ভেলী কিউ এ টি চি আৰ পি এফ আৰু ৫৪ বেটেলিয়ন চি আৰ পি এফৰ কিউ এ টিৰ যৌথ অভিযানত তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় । নিহত সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰা দুটা এ কে ৪৭ ৰাইফল, এটা এম-৪ ৰাইফল আৰু মেগজিন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
একেদৰে ৩ আগষ্টত কুলগামৰ লামাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যৌথ দলে আন এজন সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰি ১টা এ কে ৪৭ ৰাইফল, ৪টা মেগজিন, ১০২টা গুলী আৰু ১টা হেণ্ড গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি আন দলৰ সহযোগত আমাৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছো ।’’ জম্মু-কাশ্মীৰৰ নগৰ অঞ্চলৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত চি আৰ পি এফে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ (RR) সলনি কৰিব নেকি বুলি সোধাত বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও আলোচনাৰ পৰ্যায়ত আছে । এতিয়ালৈকে কোনো সুনিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই ।"
জম্মু-কাশ্মীৰৰ ভাৰত-পাকিস্তান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে আৰ আৰ পুনৰ নিয়োগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
নক্সাল ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘১ জুলাইৰ পৰা ছয়জন মাওবাদী নিহত হোৱাৰ উপৰিও ৬২জন মাওবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ লগতে ১০৪জন মাওবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ।’’
একে সময়ছোৱাত ২২ টা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, ১৫৬ টা আই ই ডি, ৯৮৫ টা গুলী, ২৭ টা গ্ৰেনেড, এটা বোমা, ১৮১৩৭ টা ডিটনেটৰ, ০.০৫ কেজি বিস্ফোৰক, ৭৯ টা জেলেটিন ষ্টিক আৰু ৩৫,০২,৮১০ টকাকে ধৰি বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গুলীৰ লগতে নগদ ধনো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
শীৰ্ষ মাওবাদী সোদী কান্নাক বিজাপুৰত হত্যা কৰা হৈছে । তেওঁৰ ওপৰত আঠ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আছিল । উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ কথা উল্লেখ কৰি বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘২০২৫ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰা ৯২জন উগ্ৰপন্থী আৰু সন্দেহযুক্ত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।’’
উত্তৰ-পূবৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ৩৮২ টা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, ১৭০৩ ৰাউণ্ড গুলী, ৩৭ টা গ্ৰেনেড, ৪১ টা বোমা, ৫৩ টা আই ই ডি, ১৯ টা ডিটনেটৰ, ১০ টা জেলেটিন ষ্টিক, ৬২৪.০৪৩৪ কেজি নিচাজাতীয় দ্ৰব্য আৰু ১,০৭,৯৭,৪৮০ টকাকে ধৰি এক বিশাল অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ ভঁৰাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।