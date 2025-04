ETV Bharat / bharat

ৱাকফ সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত আবেদনৰ বুধবাৰে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ! - WAQF AMENDMENT ACT

উচ্চতম ন্যায়ালয় ( Getty Images )

By Sumit Saxena Published : April 15, 2025 at 11:34 PM IST | Updated : April 16, 2025 at 12:28 AM IST 2 Min Read

নতুন দিল্লী : ২০২৫ চনৰ ৱাকফ সংশোধনী আইনখনৰ সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এআইএমআইএমৰ সভাপতি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ আবেদনকে ধৰি ১০খন আবেদনৰ শুনানি বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ’ব পাৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰা তালিকা অনুসৰি এই বিষয়ত এতিয়ালৈকে ১০খন আবেদন তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । ওৱেইছিৰ আবেদনৰ উপৰিও বিচাৰপীঠত আপ নেতা আমানতুল্লাহ খান, এছ’চিয়েশ্যন ফৰ দ্য প্ৰটেকচন অৱ চিভিল ৰাইটছ, আৰ্ছাদ মাদানী, সমস্থ কেৰালা জমিয়াথুল উলেমা, অঞ্জুম কাদাৰী, টাইয়াব খান ছালমানী, মহম্মদ শ্বাফি, মহম্মদ ফজলুৰাহিম, আৰু আৰ জে ডি নেতা মনোজ কুমাৰ ঝাৰ আবেদন শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব । বৰ্তমানলৈকে তালিকাভুক্ত নোহোৱা কেইবাখনো আবেদন শীৰ্ষ আদালতত দাখিল কৰা হৈছে য’ত টি এম চিৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰী, সম্বলৰ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সাংসদ জিয়া ওৰ ৰহমান বৰ্কে দাখিল কৰা আবেদনসমূহো দাখিল কৰা হৈছে । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জগন মোহন ৰেড্ডী, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি (চি পি আই), তামিলগা ভেত্রি কাজগামৰ মুৰব্বী আৰু অভিনেতাৰ পৰা ৰাজনীতিবিদ হোৱা বিজয়ৰ নেতৃত্বত যোৱা ৱাইএছআৰচিপিয়েও এই বিষয়টোক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে । অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল ব’ৰ্ড (এ আই এম পি এল বি), জমিয়ত উলামা-ই-হিন্দ, দ্ৰাবিদা মুনেত্ৰ কাঝাগাম (ডি এম কে), কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ী আৰু মহম্মদ জাৱেদ আদি আন গুৰুত্বপূৰ্ণ আবেদনকাৰী ।

অধিবক্তা হৰিশংকৰ জৈন আৰু মণি মুঞ্জলেও আইনখনৰ কেইবাটাও বিধানৰ সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পৃথক আবেদন দাখিল কৰি কয় যে এই বিধানে অমুছলমানৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰে । ৮ এপ্ৰিলত কেন্দ্ৰই শীৰ্ষ আদালতত সতৰ্কবাণী দাখিল কৰিছিল আৰু বিষয়টোৰ কোনো আদেশ প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে শুনানিৰ বাবে বিচাৰিছিল । কোনো পক্ষই উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সতৰ্কবাণী দাখিল কৰে যাতে শুনানি অবিহনে কোনো আদেশ গৃহীত নহয় । কেন্দ্ৰই শেহতীয়াকৈ উভয় সদন – লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত উত্তপ্ত বিতৰ্কৰ পিছত ৫ এপ্ৰিলত সংসদে গৃহীত কৰাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সন্মতি লাভ কৰা ৱাকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ক অৱগত কৰে । ৰাজ্যসভাত এই বিধেয়কখনৰ সপক্ষে ১২৮ জন সদস্য আৰু বিৰোধী ৯৫ জন সদস্যৰে গৃহীত হয় । এই বিধেয়কখনৰ সমৰ্থনত ২৮৮ জন সদস্য আৰু বিৰোধী ২৩২ জন সদস্যৰে লোকসভাত গৃহীত হয় । লগতে পঢ়ক : মুৰ্ছিদাবাদৰ হিংসাৰ সৈতে বাংলাদেশী দুষ্কৃতিকাৰী জড়িত থকাৰ ইংগিত: গৃহ মন্ত্ৰালয়ক তথ্য প্ৰদান

Last Updated : April 16, 2025 at 12:28 AM IST