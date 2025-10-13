কাৰুৰৰ পদপিষ্টৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব CBI-এ, যত অভিনেতা বিজয়ৰ ৰেলীত প্ৰাণ গৈছিল ৪১ জনৰ
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন কমিটীয়ে নিৰীক্ষণ কৰিব কাৰুৰৰ পদপিষ্টৰ ঘটনা চিবিআইৰ তদন্ত ।
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2025 at 5:47 PM IST
নতুন দিল্লী : চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা কাৰুৰত সংঘটিত হয় এক পদপিষ্টৰ ঘটনা । ৰাজনৈতিক দল টি ভি কেৰ মুৰব্বী বিজয়ৰ ৰাজনৈতিক সমাৱেশৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল পদপিষ্টৰ ঘটনা ৷ এই ঘটনাত অতি কমেও ৪১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ লগতে বহু লোক আহত হৈছিল ।
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাৰুৰৰ পদপিষ্টৰ ঘটনাৰ চিবিআইৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন সমিতিয়ে নিৰীক্ষণ কৰিব চিবিআইৰ তদন্ত ।
ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰী আৰু এন ভি অঞ্জৰিয়াৰ বিচাৰপীঠে তদন্তৰ বাবে বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি) গঠন কৰা মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আবেদনৰ ভিত্তিত এই নিৰ্দেশ গৃহীত কৰে ।
বিজয়ৰ ৰাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম (টিভিকে) আদিয়ে এই আৱেদন দাখিল কৰে । আন আন আৱেদন দাখিল কৰে পনীৰসেলবম পিটচাইমুথু, এছ প্ৰভাকৰন, চেলভাৰজ পি আৰু জি এছ মণিৰ, যিয়ে এই বিষয়টোৰ চিবিআইৰ তদন্ত বিচাৰিছিল ।
মহেশ্বৰীয়ে আদেশ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা আবেদনকাৰীৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে আৰু এই কাণ্ডই জাতিটোক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে আৰু সেয়েহে আবেদনকাৰীৰ মৌলিক অধিকাৰ বাতিল কৰা উচিত । বিচাৰপীঠে কয় যে অন্তৱৰ্তীকালীন ব্যৱস্থা হিচাপে ন্যায় প্ৰশাসনৰ বাবে তদন্ত চিবিআইক অৰ্পণ কৰিব লাগে ।
''এটা ন্যায্য তদন্ত যে নাগৰিকৰ অধিকাৰ তাত কোনো সন্দেহ থাকিব নোৱাৰে; সেয়েহে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ।স্বাধীনতাৰ তাড়নাত সকলো পক্ষৰ উদ্বেগ দূৰ কৰিবলৈ....আমি এই আদালতৰ এজন প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া তত্বাৱধায়ক সমিতি গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছো বিষয়া, আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকৰ পদবীৰ তলত নহয়, যি তামিলনাডু কেডাৰৰ হ’ব পাৰে কিন্তু তামিলনাডুৰ স্থানীয় নহ’ব...।” ন্যায়াধীশ মহেশ্বৱাই কয় ।
বিচাৰপীঠে কয় যে চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰা তদন্ত সমিতিখনে নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু তদন্ত কোনটো সঠিক দিশত কৰিব লাগিব সেইটো দেখুৱাবলৈ স্বাধীনতা থাকিব । সবিশেষ অৰ্ডাৰ দিনটোৰ পিছত আপলোড কৰা হ’ব ।
যোৱা সপ্তাহত এই আদেশ সংৰক্ষণ কৰি থকাৰ সময়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুটা আপাত দৃষ্টিত বিৰোধী আদেশক ফ্লেগ কৰিছিল: এটাই মাদুৰাইৰ বিচাৰপীঠে গৃহীত কৰা চিবিআইৰ তদন্তৰ আবেদন নাকচ কৰা আৰু আনটোৱে প্ৰধান বিচাৰপীঠে গৃহীত কৰা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছআইটি)ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া ।
ৰোড শ্ব’ আৰু ৰাজনৈতিক সমাৱেশত ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ (এছ অ’ পি) প্ৰণয়ন কৰিবলৈ বিচৰা ৰিট আবেদনৰ ওপৰত আবেদনকাৰী টিভিকেৰ বিৰুদ্ধে দিয়া পৰ্যবেক্ষণ আৰু নিৰ্দেশনাত বিচাৰপীঠখন আচৰিত হৈ পৰে ।
এই আদেশ কেনেকৈ গৃহীত হ’ল সেয়া আমি বুজিব পৰা নাই বুলি বিচাৰপীঠে কৈছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত এছ অ’ পিৰ বাবে কৰা আবেদন কিয় প্ৰধান বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল, আনহাতে ষ্টেম্পেডৰ আন এখন আবেদন ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মাদুৰাই বিচাৰপীঠে নাকচ কৰিছিল ।
শুনানিৰ সময়ত এটা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন অধিবক্তাই দাবী কৰে যে ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে কাৰুৰ পথ সমাৱেশৰ বাবে বিৰোধী দল এটাক অনুমতি অস্বীকাৰ কৰিছিল, এইটো এটা সংকীৰ্ণ ঠাই আৰু অনুমতি দিব নোৱাৰি বুলি কৈ আৰু সুধিছিল যে তেতিয়া টিভিকে দলক পথ সমাৱেশৰ অনুমতি কেনেকৈ দিয়া হ’ল।
অধিবক্তাই আৰু কয় যে চৰকাৰে মাজনিশা মৃতদেহবোৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিছিল, আৰু পুৱাই মৃতদেহ দাহ কৰা হৈছিল । বিচাৰপীঠে এই প্ৰশ্নসমূহ তামিলনাডু চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা পি উইলছনৰ ওচৰত দাখিল কৰে ।
উইলছনে কয়, “এই অভিযোগৰ সন্মুখীন হৈছে আমি প্ৰথম আৰু মই বিষদ কাউণ্টাৰ শপতনামা দাখিল কৰিম । তেওঁ এটা তীব্ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু মই ক’ব নিবিচাৰো যে ইয়াৰ আঁৰত কোন আছে । ওচৰৰ জিলাসমূহৰ চিকিৎসকক মাতি অনা হৈছিল আৰু সেইদৰেই...”
মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে আই পি এছৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আছৰা গাৰ্গৰ নেতৃত্বত গঠিত এছ আই টিক, এই কাণ্ডৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দি গৃহীত কৰা আদেশৰ বিৰুদ্ধে দলটোৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰে ।
আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে বিষয়টোৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ তদন্তৰ স্বাধীনতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছতো উচ্চ ন্যায়ালয়ে তামিলনাডু আৰক্ষীৰ কেৱল তিনিজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰে গঠিত এছ আই টি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
ইয়াৰ উপৰিও উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য আৰক্ষীৰ স্বাধীনতা আৰু ইয়াৰ আচৰণৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো কেৱল ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ বিষয়াৰে গঠিত এছ আই টি নিযুক্তি দিয়া আদেশৰ দ্বাৰা দল আৰু ইয়াৰ নেতাসকলে পক্ষপাতিত্ব প্ৰকাশ কৰিছে বুলিও কয় ।