দোষী সাব্যস্ত নেতাই ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব দিব পাৰে নেকি ? বিষয়টোত কি ক'লে আদালতে - SUPREME COURT

ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু জয়মল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে বিষয়টো শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়
Published : August 13, 2025 at 10:39 AM IST

নতুন দিল্লী : "দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত আৰু ভোটদানৰ বাবে অযোগ্য হোৱাৰ ভিত্তিত এজন ৰাজনীতিবিদক দল বা সংগঠনৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে নেকি ?" এই প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচাৰ কৰিব বুলি মঙলবাৰে উল্লেখ কৰে ।

ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু জয়মল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে এই বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে । অশ্বিনী কুমাৰ উপাধ্যায়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰি দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি ১৯ নৱেম্বৰত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি বিচাৰপীঠে নিৰ্ধাৰণ কৰে । উপাধ্যায়ে কয় যে আইন আয়োগকে ধৰি কেইবাটাও আয়োগে দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকক ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব দিব নিদিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

শুনানিৰ সময়ত বিচাৰপীঠে ২০১৭ চনৰ আবেদনত উত্থাপিত বিষয়টোক "আকৰ্ষণীয় প্ৰশ্ন" বুলি অভিহিত কৰি লগতে কয় যে এই বিষয়টো "বিবেচনাৰ যোগ্য" । বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে, "কেৱল এজন ব্যক্তিক বিধিগত অধিকাৰৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ বাবেই আপুনি তেওঁক তেওঁৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ পৰা সেই কাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে ।"

উপাধ্যায়ৰ মতে ভোটদানৰ পৰা অযোগ্য ব্যক্তিয়ে প্ৰাৰ্থীসকলক দলীয় টিকট বিতৰণ কৰিব নোৱাৰে । আবেদনকাৰীয়ে যুক্তি দিয়ে যে এই বিষয়টো সন্দেহজনক বিষয় হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন ।

বিচাৰপীঠে ইংগিত দিয়ে যে প্ৰশ্নটো বিবেচনাৰ যোগ্য : যদি কোনো সাংবিধানিক আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে যে ১৯ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত থকা অধিকাৰ যিয়েই নহওক কিয়, তেওঁ কেৱল ভোটদানৰ অধিকাৰ নথকাৰ বাবেই ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ সংগঠন কৰাৰ অধিকাৰী নহ'ব ।

বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁলোকৰ 'মনত কিবা এটা আছে' যদিও বিষয়টোৰ ওপৰত বিশদ শুনানিৰ প্ৰয়োজন । উপাধ্যায়ে কয় যে যিজন ব্যক্তিয়ে ভোট দিব নোৱাৰে বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে তেওঁ জেলৰ পৰাও ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব পাৰে । ন্যায়াধীশ কান্তে প্ৰশ্ন কৰে, "ধৰি লওক কাইলৈ সংসদে এনে আইন প্ৰণয়ন কৰিব যে কোনো ব্যক্তিয়ে ৮০ বছৰৰ পাছত ৰাজহুৱা পদবীত অধিষ্ঠিত নহ'ব, আপুনিও তেওঁক ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পাৰিবনে ?"

দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকক অযোগ্য ঘোষণা কৰা সময়ছোৱাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল গঠন আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া হোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈ আবেদনকাৰীয়ে নির্দেশ বিচাৰিছে ৷

