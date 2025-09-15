ৱাকফ আইন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, কিছু বিধান নিষিদ্ধ
ৱাকফ সংশোধনী আইন ২০২৫ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত । আদালতে ৱাকফ সংশোধনী আইনৰ সকলো বিধান স্থগিত ৰাখিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে।
Published : September 15, 2025 at 5:05 PM IST
নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে সমগ্ৰ ৱাকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ স্থগিত ৰাখিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে যদিও আইনখনৰ কিছু বিধান স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লয় । এই নিৰ্দেশ মুখ্য ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাই আৰু ন্যায়াধীশ এ জি মাছিৰ নেতৃত্বত এখন বিচাৰপীঠে প্ৰদান কৰে । বিচাৰপীঠৰ হৈ ৰায়দান কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে বিচাৰপীঠখনে বিচাৰি উলিয়াইছে যে আইনখনৰ সমগ্ৰ বিধান স্থগিত ৰখাৰ কোনো গোচৰ নাই ।
বিচাৰপীঠে কয় যে ৱাকফ বুলি ঘোষণা কৰা সম্পত্তি চৰকাৰী সম্পত্তি নে নহয় সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষমতা সংগ্ৰাহকক দিয়া ব্যৱস্থাটোত স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি আদেশ প্ৰদান কৰা হৈছে -
- আবেদনকাৰীয়ে এই আইনখনক অসাংবিধানিক আৰু মুছলমানৰ সম্পত্তি দখল কৰা বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
- আদালতে ইয়াক শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰা নাছিল । চৰকাৰে বনোৱা নতুন আইনখনৰ ওপৰত কোনো অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ নাই।
- সংশোধনীৰ কিছুমান বিধানৰ ওপৰত থাকক ।
- ৰাজ্যিক ৱাকফ ব’ৰ্ডত সৰ্বাধিক অমুছলমান সদস্যৰ সংখ্যা তিনিজন হ’ব পাৰে ।
- কেন্দ্ৰীয় ৱাকফ পৰিষদত অমুছলমান সদস্যৰ সংখ্যা চাৰিজনতকৈ অধিক হ’ব নোৱাৰে ।
- ৱাকফ ব’ৰ্ডৰ চিইঅ’ অমুছলমান হ’ব পাৰে, অৱশ্যে তেনে কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱেই ভাল ।
- কোনো ঘোষিত সম্পত্তি ৱাকফ নে নহয় সেইটো সংগ্ৰাহকে নিৰ্ধাৰণ নকৰে ।
- ৱাকফ সৃষ্টি কৰাৰ আগতে পাঁচ বছৰ ইছলামৰ অনুগামী হোৱাৰ চৰ্তত নিষেধাজ্ঞা ।
বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘আমি দেখিছো যে সংগ্ৰাহকক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ দিয়াটো ক্ষমতা পৃথকীকৰণৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে । কার্যনির্বাহকক নাগৰিকৰ অধিকাৰ নির্ধাৰণ কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব ৷ আমি নিৰ্দেশ দিছো যে নিৰ্দিষ্ট বিষয়াই এই তথ্যৰ ওপৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱালৈকে সম্পত্তিৰ দখল বা অধিকাৰৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।''
Supreme Court puts on hold the provision in the Waqf Amendment Act 2025 that a person should be a practitioner of Islam for 5 years to create a Waqf. Supreme Court says the provision will be stayed till rules are framed on determining whether a person is a practitioner of Islam.… pic.twitter.com/fxoKeiKjFk— ANI (@ANI) September 15, 2025
বিচাৰপীঠে কয় যে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ সম্পত্তি ৱাকফ হিচাপে উচৰ্গা কৰাৰ পূৰ্বে পাঁচ বছৰ ইছলাম মানি চলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ৰাজ্য চৰকাৰে কমেও পাঁচ বছৰ ধৰি ইছলাম মানি চলিছে নে নাই সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ নিয়ম প্ৰণয়ন নকৰালৈকে স্থগিত ৰখা হৈছে । এই ব্যৱস্থা অবিহনে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত ক্ষমতাৰ স্বেচ্ছাচাৰী ব্যৱহাৰ হ’ব বুলি বিচাৰপীঠে কয় ।
কেন্দ্ৰীয় ৱাকফ পৰিষদত ৪ জনতকৈ অধিক অমুছলমান সদস্য আৰু ৰাজ্যিক ৱাকফ ব’ৰ্ডত ৩ জনতকৈ অধিক অমুছলমান সদস্য থাকিব নালাগে বুলি বিচাৰপীঠে কয় । পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰি এই ব্যৱস্থাত হস্তক্ষেপ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় বিচাৰপীঠে । বিচাৰপীঠখনে কয় যে এইটো কোনো নতুন প্ৰয়োজনীয়তা নহয়, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বৰ ১৯৯৫ আৰু ২০১৩ চনৰ আইনসমূহতো ইয়াৰ উপস্থিতি আছিল ।
#WATCH | Delhi: Advocate Anas Tanweer (petitioner who filed plea challenging Waqf Act) says, " the supreme court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. they have not stayed all the provisions, or the complete act, but certain provisions… https://t.co/phsjpJSuXV pic.twitter.com/qVhJ6JiIjX— ANI (@ANI) September 15, 2025
তিনিটা ডাঙৰ বিষয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশ । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যান্য তথ্যৰ লগতে সম্পত্তিৰ অধিসূচনামুক্ত কৰাৰ ক্ষমতাও অন্তৰ্ভুক্ত । ৱাকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত এই কথা পোহৰলৈ আহিছিল ।২২ মে’ত মুখ্য ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাইৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে ৱাকফ গোচৰৰ দুয়োপক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ সংৰক্ষণ কৰিছিল ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংশোধিত ৱাকফ আইনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা পক্ষসমূহৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অধিবক্তা আৰু কেন্দ্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাৰ যুক্তি একেৰাহে তিনিদিন শুনানি গ্ৰহণ কৰে । বিচাৰপীঠে তিনিটা বিষয় চিনাক্ত কৰিছিল, যাৰ ওপৰত আবেদনকাৰীয়ে অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ জাৰি কৰাৰ বাবে স্থগিতাদেশ বিচাৰিছিল ।
ইয়াৰে এটা বিষয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ দ্বাৰা ৱাকফ বা ডীডৰ দ্বাৰা ৱাকফ হিচাপে ঘোষণা কৰা সম্পত্তিৰ অধিসূচনামুক্ত কৰাৰ ক্ষমতাৰ সৈতে জড়িত । আবেদনকাৰীসকলে উত্থাপন কৰা দ্বিতীয়টো বিষয় আছিল ৰাজ্যিক ৱাকফ ব’ৰ্ড আৰু কেন্দ্ৰীয় ৱাকফ পৰিষদৰ গঠনৰ সৈতে জড়িত, য’ত যুক্তি দিয়া হৈছিল যে পদমৰ্যাদাৰ সদস্যসকলক বাদ দি কেৱল মুছলমানসকলেহে কাম কৰিব লাগে । তৃতীয়টো বিষয়টো সেই বিধানৰ সৈতে জড়িত যিটো অনুসৰি ৱাকফৰ সম্পত্তি এটাক ৱাকফ বুলি গণ্য কৰা নহ’ব যেতিয়া সংগ্ৰাহকে সম্পত্তিটো চৰকাৰী সম্পত্তি নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তদন্ত কৰে ।
মেহতাই যুক্তি দিছিল যে ৱাকফ ইছলামিক ধাৰণা, কিন্তু ই ইছলামৰ অপৰিহাৰ্য অংগ নহয়। ইছলামত ৱাকফ দান-বৰঙণিৰ বাহিৰে আন একো নহয় বুলিও তেওঁ জোৰ দিয়ে । মেহতাই জোৰ দি কয় যে দান-বৰঙণি প্ৰতিটো ধৰ্মতে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত, আৰু ইয়াক কোনো ধৰ্মৰ অপৰিহাৰ্য নীতি বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি । মেহতাই যুক্তি দিছিল যে সিদ্ধান্তসমূহে দেখুৱাইছে যে দান-বৰঙণি প্ৰতিটো ধৰ্মৰ এটা অংশ । হিন্দুসকলৰ মাজত দান-বৰঙণিৰ ব্যৱস্থা আছে, শিখসকলৰ মাজতো আছে আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মতো এই ব্যৱস্থা আছে ।
#WATCH | Congress MP Imran Pratapgarhi says, " this is a really good decision. the supreme court has reined in the conspiracy and intentions of the government. people who donate their land were fearful that the government would attempt to grab their land. this is a relief to… https://t.co/phsjpJSuXV pic.twitter.com/Lxog9rnXqn— ANI (@ANI) September 15, 2025
কেন্দ্ৰই পূৰ্বে আশ্বাস দিছিল যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠিত সম্পত্তিকে ধৰি কোনো ৱাকফৰ সম্পত্তিক ডিন’টিফাইড কৰা নহ’ব । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২৫ চনৰ আইনৰ অধীনত অমুছলমানক কেন্দ্ৰীয় ৱাকফ পৰিষদ বা ৰাজ্যিক ৱাকফ ব’ৰ্ডত নিযুক্তি দিয়া নহ’ব বুলিও কৈছিল ।
আবেদনকাৰীসকলৰ নেতৃত্বত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে এই আইনখনক “ঐতিহাসিক আইনী আৰু সাংবিধানিক নীতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিচ্যুতি” আৰু “অন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ৱাকফৰ দায়িত্ব লোৱা” বুলি অভিহিত কৰে ।
২৫ এপ্ৰিলত কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ৱাকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ৰ পক্ষত প্ৰাথমিক শপতনামা দাখিল কৰে আৰু কেন্দ্ৰই “সংসদে গৃহীত সাংবিধানিকতাৰ অনুমান থকা আইন”ৰ ওপৰত আদালতে কৰা যিকোনো “কম্বল স্থগিতাদেশ”ৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । ৫ এপ্ৰিলত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সন্মতি লাভ কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰই ৮ এপ্ৰিলত ৱাকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ক অৱগত কৰে ।