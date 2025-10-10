ETV Bharat / bharat

পুৰী বীচ্চত বলুকাত জিলিকিল জুবিন গাৰ্গ, বলুকা শিল্পৰে ন্যায়ৰ দাবী

জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত মৰ্মাহত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়ক । বলুকা শিল্পৰে বিচাৰিলে ন্যায় ।

Sand sculpture at Puri beach seeks 'Justice for Zubeen Garg'
বলুকা শিল্পৰে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তথা ন্যায়ৰ দাবী (Facebook Sudarsan Pattnaik)
author img

By PTI

Published : October 10, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পুৰী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শোকত দহিছে সমগ্ৰ অসমবাসী । একেদৰে সমগ্ৰ দেশতে কিম্বদন্তি শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক । সমান্তৰালভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ বাবে উঠিছে জোৱাৰ । এইবাৰ প্ৰখ্যাত বলুকা শিল্পী তথা পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী সুদৰ্শন পাটনায়কে ওড়িশাৰ পুৰী বীচত 'Justice for Zubeen Garg' বাৰ্তা লিখি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি পাটনায়কে কয় যে জুবিনৰ বিয়োগত লাখ লাখ লোকৰ হৃদয়ত গভীৰ শূন্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰায় আঠ টন বালিৰে নিৰ্মিত এই ছয়ফুট দৈৰ্ঘৰ এই ভাস্কৰ্যত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত অব্যাহত থকা তদন্তত সত্য আৰু স্বচ্ছতাৰ আন্তৰিক আহ্বানৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰতিকৃতি অংকন কৰে । পাটনায়কৰ ছেণ্ড আৰ্ট ইনষ্টিটিউটৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও তেওঁৰ সৈতে এই ভাস্কৰ্য সৃষ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

পাটনায়কে কয়, "এজন শিল্পী হিচাপে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ ক্ষতিৰ শোক প্ৰকাশ কৰা সকলোৰে সৈতে থিয় দিয়াৰ এইটোৱেই মোৰ একমাত্ৰ উপায় ।" ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ ৰাইজক শান্ত আৰু ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে কয়,"সত্যই প্ৰাধান্য পাব আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে । মই সকলোকে শান্তি আৰু ধৈৰ্য বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

নিজৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে দেশজুৰি লাখ লাখ অনুৰাগীৰ লগতে পাটনায়কে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ন্যায় নিশ্চিত কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ২ দেহৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ: ৫ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ

বিজেপি দল নিৰ্মাণত ৰাজেন গোঁহাইৰ অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND SCULPTURE BY SUDARSAN PATTNAIKNOTED SAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIKZUBEEN GARGইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG SAND SCULPTURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.