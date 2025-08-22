সাগৰ: আপুনি বিশ্বাস কৰিবনে যে শিলেৰে নিৰ্মিত এখন নাও পানীত ডুব যোৱাৰ সলনি ওপঙিব পাৰে ? ২০ শতিকাত নিৰ্মিত এনে এখন নাওে সম্প্ৰতি স্থান পাইছে সাগৰৰ জিলা প্ৰত্নতাত্ত্বিক সংগ্ৰহালয়ত ৷ ২.৫ কেজি ওজনৰ এই নাওখনে ৭৫০ গ্ৰাম অতিৰিক্ত ওজন কঢ়িওৱাৰ পিছতো পানীৰ ওপৰত ওপঙি থাকিব পাৰে ৷ প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞসকলে নাওখনৰ ডিজাইনটোৱে এই পৰিঘটনাৰ মুখ্য কাৰণ বুলি দাবী কৰে ।
সংগ্ৰহালয়টোৰ এক প্ৰধান আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই নাওখন ১৯৯১ চনত ভূৰে খান নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেতিয়াৰ জিলা উপায়ুক্ত মনোজ শ্ৰীবাস্তৱক দান কৰিছিল । খানে দাবী কৰিছিল যে নাওখন তেওঁৰ পিতৃয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে । নাওখন বহলে ৩০ চেণ্টিমিটাৰ, দীঘলে ২৫ চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা ৭ চেণ্টিমিটাৰ ৷
খানে দাবী কৰিছিল যে ইয়াৰ কাটিং আৰু ডিজাইনৰ বাবেই ই পানীত ওপঙিব পাৰে ৷ ভূৰে খানে কয়, ‘‘প্ৰথম কাটি লোৱাৰ পিছত ইয়াক বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছিল আৰু নাওখনত মাটিৰে আৱৰণ দি ভালদৰে পিছটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বিশেষ ডিজাইনৰ বাবে এই নাওখন শিলেৰে নিৰ্মিত হোৱাৰ পিছতো ওপঙিব পাৰে ৷’’
ঐতিহাসিক ডাফেৰিন হাস্পতাল ভৱনত চলি আছে সাগৰৰ জিলা প্ৰত্নতাত্ত্বিক সংগ্ৰহালয় । ইয়াত বহুতো প্ৰাচীন আৰু ঐতিহাসিক শিল্পকৰ্ম আছে । কিন্তু দৰ্শনাৰ্থীৰ অধিকাংশই এই নাওখনৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত, কাৰণ তেওঁলোকে শিলেৰে নিৰ্মিত আৰু ৭৫০ গ্ৰাম অতিৰিক্ত ওজন বহনকাৰী নাওখনৰ ভাসমান ক্ষমতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে ৷’’
সংগ্ৰহালয়ৰ এজন গাইড সুজিত পুৰী গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘এই নাওখন প্ৰায় ৩৪ বছৰ পূৰ্বে আমাৰ সংগ্ৰহালয়লৈ দান কৰিছিল । ইয়াৰ গঠন সম্পূৰ্ণ নিৰ্মিত নাওৰ দৰে । ভিতৰৰ পৰা শিলৰ অংশ কাটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ডিজাইনৰ বাবেই ই পানীত ওপঙি থাকে ।’’
গোস্বামীয়ে দাবী কৰে যে যেতিয়া তেওঁ সংগ্ৰহালয়ত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল, তেতিয়া নাওখন তাত আছিল যদিও সেই বিষয়ে কোনো পৰ্যাপ্ত তথ্য নাছিল ।
‘‘গতিকে আমি ইয়াৰ ওজন কৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছত ৩০০ গ্ৰাম, ৫০০ গ্ৰাম আৰু তাৰ পিছত ৭৫০ গ্ৰামৰ বিভিন্ন ওজন ৰাখিলো । তাৰ পিছত সেইটোৱেই আছিল সৰ্বাধিক ওজন বহন কৰিব পৰা শিল’’- তেওঁ লগতে কয় ।
সাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভূতত্ত্ববিদ ড৹ আৰ কে ত্ৰিবেদীয়ে এই পৰিঘটনাটোৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি এইদৰে কয়, ‘‘আগ্নেয়গিৰিৰ লাভা লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ শিললৈ পৰিণত হয় । তাৰপিছত ইয়াৰ পৃষ্ঠত বুদবুদ ওলায় । ঠাণ্ডা হ'লে শিলটোত বুদবুদৰ বাবে গহ্বৰ সৃষ্টি হয় আৰু বায়ুৰে ভৰি পৰে, যাৰ ফলত শিলটো পাতল হৈ পৰে । গতিকে, ই পানীৰ ওপৰত ওপঙিবলৈ আৰম্ভ কৰে । আমি ইয়াক পিউমিচ শিল বুলি কওঁ ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে বেলেগ বেলেগ শিলো পানীৰ ওপৰত ওপঙি থাকে । শিলটো ভাঁহি থকাৰ আঁৰৰ বৈজ্ঞানিক নীতিটো হ’ল যে যিকোনো বস্তুৰ আয়তন পানীতকৈ বেছি হ’লে পানীত ডুব যাব ৷ কিন্তু যিটো বস্তুৰ আয়তন পানীতকৈ কম হ’ব সেয়া পানীৰ পৃষ্ঠত ওপঙিব ।
