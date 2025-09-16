শস্যই শুনে সংগীত, সংগীতৰ লহৰত লহপহকৈ বাঢ়িছে ফচল
এগৰাকী কৃষকে শস্যক শুনাই সংগীত । মিউজিক থেৰাপীৰে লাভাৱান্বিত কৃষকজন । সৱিশেষ পঢ়ক কপিল তিৱাৰীৰ এই প্ৰতিবেদনত ।
Published : September 16, 2025 at 5:47 PM IST
সাগৰ (মধ্য় প্ৰদেশ): ভাগৰ, অৱসাদ, মানসিক চাপ আঁতৰাবলৈ আপুনিও নিশ্চয় সংগীতৰ সহায় লয় । যি আপোনাৰ মন, মগজু শাঁত পেলায় । আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সংগীতে যিদৰে প্ৰভাৱ পেলাই, একেদৰে গছ-গছনি আৰু ফচলৰ ক্ষেত্ৰটো একেই হয় । সাগৰৰ এজন যুৱ কৃষকৰ মতে সংগীতৰ লহৰত লহপহকৈ বাঢ়ে ফচল । খেতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সম্পৰীক্ষা কৰা যুৱ কৃষক আকাশ চৌৰাচিয়াৰ মতে তেওঁ যোৱা ১০-১২ বছৰ ধৰি নিজৰ খেতিক দি আহিছে মিউজিক থেৰাপী ।
ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাও কৰি আহিছে । দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিবোৰ ফচলত মিউজিক থেৰাপী দিয়া হৈছে, সেই ফচলসমূহৰ বিকাশ যথেষ্ট ভাল হৈছে । সময়ৰ পূৰ্বেই সেই ফচলবোৰ পৰিপক্ক হৈ পৰিছে আৰু মিউজিক থেৰাপী নিদিয়া ফচলৰ তুলনাত সেই ফচলবোৰৰ উৎপাদনো যথেষ্ট ভাল হৈ গৈ আছে ।
খেতি পথাৰত ভোমোৰা, কীট-পতংগৰ শব্দই ফচলক প্ৰভাৱিত কৰে:
উদীয়মান যুৱ কৃষক আকাশ চৌৰাচিয়াৰ মতে,"প্ৰধানত এই থেৰাপী প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ অনুৰূপ । আমি আগতে দেখিছিলোঁ যে খেতি পথাৰত যথেষ্ট ভোমোৰা উৰি ফুৰিছিল আৰু ভোমোৰাৰ গুঞ্জনত ফচলবোৰে হালিজালি আছিল । বিভিন্ন চিনেমাতো এনেধৰণৰ গান আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব । ভোমোৰাৰ গুঞ্জন ফচলৰ বাবে এক থেৰাপী আৰু একপ্ৰকাৰৰ মনোৰঞ্জনৰ দৰে কাম কৰিছিল । এই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই আমি কৃত্ৰিমভাৱে ফচলক সংগীত শুনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ । এই প্ৰয়াস বহুদূৰলৈ সফল হৈছে ।"
কিদৰে কৰা হয় ফচলত প্ৰয়োগ:
শস্যৰ বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সংগীত শুনাব লাগে । য়েতিয়া শস্যবোৰ বীজৰ পৰা অংকুৰিত হয়, তেতিয়া ব্যতিক্ৰমী ধৰণৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ থেৰাপী দিয়া হয় । যেতিয়া শস্যবোৰ যুৱ অৱস্থাত থাকে তেতিয়া বিভিন্ন হৰম'নেল সলনি হয়, তেতিয়া বেলেগ মিউজিক থেৰাপী দিয়া হয় । অৱশেষত যেতিয়া শস্যবোৰ পূৰঠ হয় আৰু ফচল পকিবলৈ ধৰে, তেতিয়া আন ধৰণৰ থেৰাপী দিয়া হয় । শস্যৰ বাবে পুৱা আৰু গধুলি মিউজিক থেৰাপী দিয়া হয় ।
পুৱা ৫ বজাৰ পৰাা ৮ বজালৈ আৰু সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা ৭ বজালৈ গংগীত বজাই থেৰাপী দিয়া হয় । এইদৰে পুৱা ৩ ঘণ্টা আৰু সন্ধিয়া প্ৰায় ২ ঘণ্টা ফচলক মিউজিক থেৰাপী দিয়া হয় । আকাশ চৌৰাচিয়াই কয়, "এনেদৰে কৰাৰ ফলত আমি শস্যৰ ১৫ ৰ পৰা ২০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ । ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষক বন্ধুসকলৰ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে ।"
মিউজিক থেৰাপী নিদিয়া আৰু থেৰাপী দিয়া ফচলৰ অধ্যয়ন:
আকাশ চৌৰাচিয়াই কয়, "ফচলক মিউজিক থেৰাপী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰা হৈছে । বহু বছৰ ধৰি আমি এই কাম কৰি আছোঁ । আমি বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতিৰ বাবে খেতি পথাৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ । এখন খেতিপথাৰত আমি মিউজিক থেৰাপী দিছোঁ । আমি দেখিলোঁ যে যিবোৰ খেতিত আমি মিউজিক থেৰাপী দিছিলোঁ তাৰ উৎপাদন, বিকাশ থেৰাপী নিদিয়া ফচলৰ তুলনাত ভাল হৈছে । সময়তকৈ পূৰ্বে ফচল পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"
তেওঁ কয়,"যিদৰে কিছু ফচল দুমাহ বা চাৰি মাহ পূৰ্বে পকে, সেয়া মিউজিক থেৰাপী দিয়া খেতিত ফচল পকাৰ সময় কিছু আগতীয়াকৈ আহে । প্ৰধান কথা এয়ে যে ফচলবোৰ নিজৰ অন্তিম সময়ৰ পূৰ্বেই পৰিপক্ক হোৱা দেখা গৈছে আৰু ফচলবোৰৰ গুণগত মানো মিউজিক থেৰাপী নিদিয়া ফচলৰ তুলনাত ভাল হৈছে ।"
ক'লা হালধিৰ খেতিত পৰীক্ষণ:
আকাশ চৌৰাচিয়াই কয়, "আমি ক'লা হালধিৰ ফচলত মিউজিক থেৰাপী প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ । এখন পথাৰত হোৱা ক'লা হালধিৰ ফচলত মিউজিক থেৰাপী প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ আৰু আন এখন পথাৰত মিউজিক থেৰাপী দিয়া নাছিলোঁ । ফচল উৎপাদন হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া গম পাও যে ক'লা হালধিৰ কৰক্যুমিন লেভেল যথেষ্ট ভাল আহিছিল । ইয়াৰ ঔষধি গুণো যথেষ্ট ভাল দেখা গৈছে । যি ক'লা হালধি বিনা মিউজিক থেৰাপীৰে উৎপাদন কৰা হৈছিল, তাত বেমাৰ দেখা গৈছিল, বিকাশ কমি গৈছিল । উৎপাদনো ১০ ৰ পৰা ১৫ শতাংশ কম দেখা গৈছিল ।"
তেওঁ কয়, "দুয়োখন খেতি পথাৰৰ মাটিও সমান, মাত্ৰাও সমাান, সমান উৰ্বৰা আৰু একেই পৰিস্থিতিত ৰোপণ কৰা হৈছিল । কিন্তু কেৱল মিউজিক থেৰাপীৰ বাবেই দুয়োখন খেতিপথাৰত যথেষ্ট পাৰ্থক্য দেখা গৈছিল । এইদৰে বিভিন্ন ফচলৰ ওপৰত এই থেৰাপী কৰা হৈছিল আৰু সেইবোৰৰ অংকুৰ সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ প্ৰয়োগ কেঁচু আৰু গোধনৰ ওপৰতো কৰা হৈছিল, তেতিয়া দেখা গৈছিল যে যিসমূহ গাইক আমি মিউজিক থেৰাপী দিছিলোঁ, সেইসমূহৰ গাখীৰ আধা লিটাৰৰো অধিক বৃদ্ধি হোৱা দেখা হৈছিল ।"
সংগীতে ফচলৰ বাবে এক ভাল পৰিৱেশ গঢ়ে:
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বিজোৰাৰ বিজ্ঞানী ড৹ আশিস ত্ৰিপাঠীয়ে কয়,"প্ৰাকৃতিক খেতিৰ নিয়ম এয়ে যে, যদি ভাল পৰিৱেশ লাভ কৰে তেন্তে, সিহঁতৰ বিকাশ যথেষ্ট ভাল হয় । এনে স্থিতিত ক'ব পাৰি যে যিকোনো খেতিৰ মুক্ত পৰিৱেশত সংগীত বজোৱা হয়, তেন্তে তাত এক আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, নিজৰ কাৰ্যক্ষম বৃদ্ধি কৰে । যদিও এনে প্ৰয়োগ এতিয়ালৈকে ক'তো দেখিবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু প্ৰাকৃতিক খেতিৰ আধাৰত ক'ব পাৰি যে, কোনো খেতিত যদি শাস্ত্ৰীয় সংগীত বজোৱা হয় তেন্তে পৰিৱেশ অত্যন্ত সুন্দৰ হয়, সেয়ে ফচলৰ উৎপাদনত প্ৰভাৱ পৰে ।"