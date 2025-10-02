ETV Bharat / bharat

এশ বছৰীয়া হ'ল আৰ এছ এছ: মোহন ভাগৱতে ক'লে- পহলগাম আক্ৰমণে দেখুৱাই দিলে ভাৰতৰ প্ৰকৃত বন্ধু কোন

অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দো উপস্থিত থাকে ।

RSS Vijayadashami Rally
মোহন ভাগৱত (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নাগপুৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত বিভিন্ন দেশে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিসমূহে ভাৰতৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বৰ স্বৰূপ আৰু পৰিসৰ দেখুৱাইছে ।

'আমি আন দেশৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিলেও, আৰু আমি সেইটো কৰি গ'লেও, আমাৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আহিলে আমি অধিক সাৱধান, অধিক সতৰ্ক আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ প্ৰয়োজন । পহলগাম আক্ৰমণৰ পিছত বিভিন্ন দেশে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিসমূহেও প্ৰকাশ কৰিলে যে ইয়াৰে কোনখন আমাৰ বন্ধু আৰু কিমানখিনিলৈকে তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বৰ পৰিসৰ ।" সংঘৰ শতবাৰ্ষিকী তথা আৰ এছ এছৰ বাৰ্ষিক বিজয়া দশমী উপলক্ষে নাগপুৰত ভাগৱতে এনেদৰে কয় ।

উল্লেখ্য যে ১৯২৫ চনত নাগপুৰত দশেৰাৰ (২৭ ছেপ্টেম্বৰ) দিনা মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিকিৎসক কেশৱ বলিৰাম হেড়গেৱাৰে আৰ এছ এছ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।

ভাগৱতে কয় যে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ২৬ জন সাধাৰণ নাগৰিক নিহত হোৱাত চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল । তেওঁ দেশৰ নেতৃত্বৰ সংকল্প, সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বীৰত্ব, আক্রমণৰ পাছত সমাজে প্রদর্শন কৰা ঐক্যৰো প্রশংসা কৰে ৷

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সীমান্ত পাৰ হৈ ২৬ জন ভাৰতীয়ক নিজৰ ধৰ্ম পৰীক্ষা কৰি হত্যা কৰিছিল । যাৰ ফলত দেশৰ পৰা উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ পাইছিল ।

"এই ঘটনাই দেশত অপৰিসীম যন্ত্ৰণা আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল । আমাৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছিল আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল । তাৰ পিছত নেতৃত্বৰ সংকল্প, আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বীৰত্ব আৰু সমাজৰ ঐক্য স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ।" তেওঁ কয় ।

তেওঁ কয় যে সন্ত্ৰাসবাদী উপাদানসমূহে চৰকাৰৰ পৰা উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সন্মুখীন হৈছে । আনহাতে, সমাজেও তেওঁলোকৰ 'বৰ্বৰতা'ৰ কথা স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা দূৰত্ব অৱলম্বন কৰিছে । "তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ’ব । সেই অঞ্চলত এতিয়া এটা ডাঙৰ বাধা আঁতৰোৱা হৈছে ।" আৰ এছ এছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় ।

RSS Vijayadashami Rally
আৰ এছ এছৰ বিজয়া দশমী ৰেলীত মোহন ভাগৱত, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ তথা অন্যান্যসকল (PTI)

তেওঁ লগতে কয় যে ন্যায়, উন্নয়ন, সদিচ্ছা, সংবেদনশীলতা আৰু শক্তি নিশ্চিত কৰা আঁচনিৰ অভাৱৰ বাবে প্ৰায়ে সন্ত্ৰাসবাদী শক্তিৰ উত্থান ঘটে ।

ভাগৱতে কয়, "কিছুমান ব্যৱস্থাত বিৰক্ত হোৱা লোকসকলে এনে সন্ত্ৰাসবাদী উপাদানৰ পৰা সমৰ্থন বিচৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে । ইয়াক ৰোধ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰ আৰু সমাজে এনে পদক্ষেপৰ জৰিয়তে একেলগে কাম কৰিব লাগিব, যিয়ে ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত মানুহক বিশ্বাস প্ৰদান কৰে ।"

প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিতিন গাডকাৰী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফড়নবিশো উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো শক্তিশালীভাৱে থিয় দি আছে আৰ এছ এছ: প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী
লগতে পঢ়ক :১৫৬ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত গান্ধীজীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYADASHMI 2025MOHAN BHAGWATDUSSEHRAইটিভি ভাৰত অসমRSS VIJAYADASHAMI RALLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.