স্ক্ৰেপৰ পৰা ৰ’লছ ৰয়েছৰ দৰে বাহন নিৰ্মাণ দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ যুৱকৰ
হাৰিয়ানাৰ ৰোহটকৰ দশম উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ পংকজ নগৰে স্ক্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰি ৰ’লছ ৰয়েছৰ দৰে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিছে ।
ৰোহটক: হাৰিয়ানাৰ ৰোহটকৰ বাসিন্দা পংকজ নগৰ দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ’ব পাৰে সঁচা, কিন্তু তেওঁ ঘৰতে স্ক্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰি এখন ৰ’লছ ৰয়েছৰ দৰে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিছে ৷ তেওঁ সেইখন নিজৰ প্ৰিয় অভিনেতা, বলীউডৰ নায়ক অক্ষয় কুমাৰক উপহাৰ দিব বিচাৰিছে ।
শ্ৰমিক পিতৃ-মাতৃৰ পুত্ৰ
ৰোহটক জিলাৰ মেহাম খেৰী নামৰ এখন সৰু গাঁৱত বাস কৰা শ্ৰমিক পিতৃ-মাতৃৰ পুত্ৰ পংকজ নগৰ (১৮) বলীউডৰ অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ ডাই হাৰ্ড অনুৰাগী । অক্ষয় কুমাৰক লগ পোৱাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আকৰ্ষণ এনেকুৱা আছিল যে তেওঁ মাত্ৰ চাৰিমাহতে স্ক্ৰেপ মেটেৰিয়েল সংগ্ৰহ কৰি ঘৰতে এখন ৰ’লছ ৰয়েছৰ দৰে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷
ৰ’লছ ৰয়েছৰ দৰে গাড়ী নিৰ্মাণ
গাড়ীখনৰ ৰূপটো ৰ’লছ ৰয়েছৰ লগত ইমানেই মিল আছে যে পংকজ নগৰৰ নিৰ্মিত গাড়ীখনৰ কাষত যদি প্ৰকৃত ব্ৰেণ্ডেড ৰ’লছ ৰয়েছ গাড়ী এখন ৰখাই থোৱা হয়, তেন্তে কোনখন প্ৰকৃত ৰ’লছ ৰয়েছ গাড়ী সেয়া আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব ৷
চাৰি লাখ টকা ব্যয়
দেউতাকে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধন ধাৰে লোৱাৰ পিছত পংকজে প্ৰায় চাৰি লাখ টকা ব্যয়ৰে ৰ’লছ ৰয়েছ গাড়ীখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে । তেওঁ গাড়ীখন মুম্বাইলৈ লৈ গৈ অক্ষয় কুমাৰক উপহাৰ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । পংকজৰ বিশেষ ৰ’লছ ৰয়েছ গাড়ীখন চাবলৈ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি আছে আৰু দেখাৰ পিছত সকলোৱে পংকজক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে ৷
অক্ষয় কুমাৰৰ এজন ডাই-হাৰ্ড অনুৰাগী
পংকজ নগৰ সৰুৰে পৰা বলীউডৰ অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ ছবিৰ বিপুল অনুৰাগী । ২০১৮ চনত অক্ষয় কুমাৰৰ "পেডমেন" ছবিৰ বিশাল অনুৰাগী আছিল, য'ত অক্ষয় কুমাৰেও এজন উদ্ভাৱকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
সৰুৰে পৰাই তেওঁ মেকানিক হ’ব বিচাৰিছিল
পংকজ নগৰে সৰুৰে পৰাই সৰু সৰু বাহনসমূহ মেৰামতি কৰি আহিছে । আনকি ভঙা খেলনা গাড়ীও তেওঁ ঠিক কৰি দিছিল । পংকজৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নাছিল । তেওঁ আৰম্ভণিৰে পৰাই মেকানিক হ’ব বিচাৰিছিল । আনকি পঢ়া-শুনা নকৰাৰ বাবে ঘৰত মাৰপিটো খাইছিল, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ নুশুনিলে ৷ অৱশেষত পংকজৰ পৰিয়ালে তেওঁক কথা কোৱাই বন্ধ কৰি দিলে । ইয়াৰ পিছত পংকজে ৰোহটকত থকা ককাকৰ পৰা মেকানিকৰ উপৰিও ডেণ্টিং আৰু পেইণ্টিং শিকিছিল ।
এখন পৰিত্যক্ত গাড়ী কিনিলে
পংকজ নগৰে তাৰ পিছত ৪০ হাজাৰ টকা দি পৰিত্যক্ত গাড়ী এখন কিনিলে আৰু তাৰ পিছত গাড়ীখনৰ সকলো অংশ এটা এটাকৈ সলনি কৰিলে । তেওঁ দিল্লীৰ পৰা কিছুমান অংশ আনিছিল আৰু আন কিছুমান ঘৰতে বনাইছিল ৷ লাহে লাহে গাড়ীখনৰ সমগ্ৰ ৰূপটো সলনি কৰে । যাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰায় ৪ লাখ টকা খৰচ হয় । এই গাড়ীখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিশ্বাস যে পংকজ এজন ডাঙৰ মিস্ত্ৰী হৈ পৰিয়াললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব ।
ইউ টিউব চোৱাৰ পৰাই আইডিয়া আহিল
গাড়ীখনৰ কথা কওঁতে পংকজে কয়, ‘‘ইউ টিউব চেনেল এটা চাই তেওঁ স্ক্ৰেপৰ পৰা ৰ'লছ ৰয়েছ গাড়ী নিৰ্মাণ কৰাৰ ধাৰণা লাভ কৰিছিল । এই ৰ'লছ ৰয়েছ গাড়ীখন বনাইছিলো কাৰণ এইখন ৰজা-মহাৰজাৰ গাড়ী ৷ মই এইখন নিজৰ প্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰক উপহাৰ দিব বিচাৰিছিলো ।’’
গাড়ীখনত এচি আছে
পংকজে চাৰি মাহ ধৰি গাড়ীখন নিৰ্মাণৰ বাবে স্ক্ৰেপ মেটেৰিয়েল সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত দিনে-নিশাই কাম কৰি অক্ষয় কুমাৰৰ বাবে এই গাড়ীখন নিৰ্মাণ কৰিছিল । আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো হ’ল এই ৰ’লছ ৰয়েছ গাড়ীখনত এ চিকে ধৰি সকলো বিলাসী সুবিধা আছে ৷ পংকজে যেতিয়া নিজৰ গাঁৱত এই গাড়ীখন চলাই ঘূৰি ফুৰে, তেতিয়া সকলোৰে নজৰ গাড়ীখনৰ ওপৰত থাকে ৷
দশম মানলৈকে পঢ়া-শুনা কৰা
পংকজ নগৰে কয়, ‘‘মই দশম মানলৈকে পঢ়িছো আৰু প্ৰথমে নিজৰ সপোনটো শ্ৰমিক পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলো ৷ মোৰ হাতত গাড়ী বনাবলৈ পইচা নাছিল যদিও মই জোৰ দিয়াত দেউতাই ঋণ লৈ মোৰ সপোন পূৰণৰ বাবে ধন দিছিল । মই প্ৰথমে গেৰেজ সাজি তাৰপিছত স্ক্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰি গাড়ীখন তৈয়াৰ কৰিছিলো ৷’’
পংকজৰ পিতৃ কৰ্মবীৰে কয়, ‘‘মই শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰো । পংকজে প্ৰথমে অক্ষয় কুমাৰক লগ কৰিবলৈ জোৰ দিছিল আৰু তেওঁৰ বাবে ৰ'লছ ৰয়েছ নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । আমাৰ হাতত টকা নথকাৰ বাবে আমি নাকচ কৰিছিলো ।’’
পংকজৰ জোৰত শিৰনত
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যেতিয়া পংকজ অধিক দৃঢ় হৈ পৰিল, তেতিয়া আমি ইফালৰ-সিফালৰ পৰা ধন ধাৰে লৈ পংকজক দিলোঁ । কেৱল এইটোৱেই নহয়, আমি মজুৰি হিচাপে উপাৰ্জন কৰা ধনখিনি পংকজক সপোন পূৰণৰ বাবেও দিলোঁ । আনকি আমি খাদ্য সামগ্ৰীও কমালোঁ, যাতে আমাৰ পুত্ৰৰ সপোন বাস্তৱায়িত হ'ব পাৰে ।’’
‘‘এতিয়া পংকজে এই গাড়ীখন মুম্বাইলৈ নিব বিচাৰিছে কিন্তু হাতত টকা নাই । তেওঁৰ ৰ'লছ ৰয়েছ গাড়ীখন মুম্বাইলৈ নিয়াৰ বাবদ ভাড়াৰ বাবে ব্যয় হ'ব ৬০ হাজাৰ টকা । টকাৰ ব্যৱস্থা এতিয়াও হোৱা নাই । ইফালে-সিফালে ধন সংগ্ৰহ কৰি গাড়ীখন মুম্বাইলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাটোৱে এতিয়া মূল কথা’’ বুলি পংকজৰ পিতৃয়ে কয় ৷
পংকজ নগৰ অভিযন্তা হিচাপে বিখ্যাত
ৰ’লছ ৰয়েছৰ দৰে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছৰে পৰা অভিযন্তা হিচাপে যথেষ্ট পৰিচিত হৈ পৰিছে পংকজ ৷ এতিয়া গাড়ীখন কেতিয়া মুম্বাইলৈ লৈ যাব পাৰিব আৰু অক্ষয় কুমাৰে তেওঁৰ উপহাৰৰ কিমান শলাগ ল’ব, সেয়া হ’ব লক্ষণীয় । কোটি কোটি মূল্যৰ গাড়ী থকা অক্ষয় কুমাৰৰ দৰে ছুপাৰষ্টাৰে নিজৰ ডাই হাৰ্ড ফেনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা গাড়ীখন এবাৰ চলাবনে ?
