ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিৰাঙত পথ আংশিকভাৱে মুকলি - LANDSLIDE IN ARUNACHAL

সীমান্তৰ একমাত্ৰ কৌশলগত পথটো মঙলবাৰে বিয়লি এখন বাহন যাব পৰাকৈ মুকলি কৰা হয় যদিও পূৰ্ণগতিত পথ মুকলিৰ কাম চলি আছে ।

LANDSLIDE IN ARUNACHAL
ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰা পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিৰাঙত পথ আংশিকভাৱে মুকলি (ETV Bharat Assam)
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিৰাঙত ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰা পথছোৱা মঙলবাৰে বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা মাত্ৰ এখন গাড়ী চলাব পৰাকৈ মুকলি কৰা হৈছে । বৰ্ডাৰ ৰোডছৰ প্ৰজেক্ট ভৰ্টকৰ মুখ্য অভিযন্তা ব্ৰিগেডিয়েৰ সঞ্জীত সিঙে জানিবলৈ দিয়া এই কথা । তেওঁ জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি সীমান্তৰ একমাত্ৰ পথটো মঙলবাৰে বিয়লি এখন বাহন যাব পৰাকৈ মুকলি কৰা হয় যদিও পূৰ্ণগতিত কাম চলি আছে ।

পশ্চিম কামেং জিলাৰ ডিৰাঙৰ পদ্মা হোটেলৰ পৰা তিনি ঠাইত দেওবাৰৰ পৰা ভূমিস্খলন আৰম্ভ হয় যদিও সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা অধিক মাত্ৰাত ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় । নিশা পৰ্যন্ত ভূমিস্খলন অব্যাহত থাকে আৰু বৰ্ডাৰ ৰোডছৰ দ্বাৰা এই পথ মুকলি কৰাৰ বাবে কাম অব্যাহত আছে ।

LANDSLIDE IN ARUNACHAL
ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰা পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিৰাঙত পথ আংশিকভাৱে মুকলি (ETV Bharat Assam)

ভূমিস্খলনৰ ফলত টাৱাঙৰ ভালুকপুং পথ মঙলবাৰে দিনৰ ভাগৰ পৰা বিয়লিৰ ভাগলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে । ইতিমধ্যে পশ্চিম কামেং জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তই এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি সোমবাৰৰ পৰা বিশেষকৈ নিশাৰ ভিতৰত যাত্ৰী আৰু যি কোনো যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিছিল ।

বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেছনৰ তেজপুৰস্থ প্ৰজেক্ট ভৰ্টকৰ মুখ্য অভিযন্তা ব্ৰিগেডিয়েৰ সঞ্জীত সিঙে ই টিভি ভাৰতক এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কয়- "যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হোৱা এই পথত হঠাতে ভূমিস্খলন হয় আৰু তাৰ পিছত তাৎক্ষণিকভাৱে আমি আমাৰ বৰ্ডাৰ ৰোডছৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু এক্সকেভেটৰ আৰু অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি ব্যৱহাৰেৰে উদ্ধাৰকাৰ্য আৰম্ভ কৰো ।"

LANDSLIDE IN ARUNACHAL
ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰা পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিৰাঙত পথ আংশিকভাৱে মুকলি (ETV Bharat Assam)

কিন্তু নিশা পথৰ কাম বন্ধ কৰিবলগীয়া হয়, কাৰণ অত্যধিক বৰষুণ আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে পাহাৰৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত প্ৰকাণ্ড শিল বাগৰি আছিল । মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰা পথ মুকলি কৰা কাম অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু আজিৰ ভিতৰত যান-বাহনৰ পুনৰ চলাচলৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত আছে । তেওঁ কয়, "এই ঠাইত পূৰ্বতে এবাৰো ভূমিস্খলন হোৱা নাছিল আৰু সন্দেহৰ অৱকাশো নাছিল । দুখন বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় যদিও কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ।"

সিঙে লগতে কয়, "এই পথ তেজপুৰ আৰু টাৱাং তথা পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাবে কৌশলগতভাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, কাৰণ টাৱাং সীমান্তৰ বাবে ই একমাত্ৰ পথ । সেইবাবেই পথ মুকলি কৰা কাম যুদ্ধকালীনভাবে চলাই থকা হৈছে আৰু আজিৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত আছে ।

LANDSLIDE IN ARUNACHAL
বৰ্ডাৰ ৰোডছৰ প্ৰজেক্ট ভৰ্টকৰ মুখ্য অভিযন্তা ব্ৰিগেডিয়েৰ সঞ্জীত সিং (ETV Bharat Assam)

অলপতে বৰ্ডাৰ ৰোডছৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানে এই পথেৰে টাৱাঙৰ বিভিন্ন সীমান্তৱৰ্তী পথৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ পৰিদৰ্শন কৰে । কেবাটাও নতুন পথৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুতো সম্পূৰ্ণ হৈছে । লুমলা হৈ জেমিথাংলৈ গৈ সীমান্ত অঞ্চলসমূহৰ কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পসমূহ অৰ্থাৎ নেলিয়া-হাটংগা, নেল্যা-ৰিং কনট্যুৰ আৰু নেল্যা-ধাউলাৰ পথৰ অংশসমূহ পৰ্যালোচনা কৰে, যিবোৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণৰ অধীনত আছে আৰু ৪২ নং টাস্ক ফৰ্চৰ ১২৭ আৰ চি চিয়ে চোৱাচিতা কৰে ।

তেওঁ সুংগেটছাৰৰ ১১৭ আৰ চি চি পৰিদৰ্শন কৰি ছুংগেষ্টাৰ-চুলুলা আৰু চিমা-কাৰপোলা পথৰ কামৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰে । তেওঁ আৰু ১২৫ নং আৰ চি চি ছেক্টৰৰ টাৱাং- পি টি এছ অ’ হ্ৰদ – বুমলা- অসম পাহাৰ- এল জি জি ৰোডত পৰিদৰ্শনৰ বাবে যাত্ৰা কৰে। এ ডি জি বি আৰে ৭৬৩ টাস্ক ফ’ৰ্চৰ অধীনত ১২০ আৰ চি চিৰ কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৫২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলজিজি-ডামটেং-য়াংচে পথৰ কামৰ অগ্ৰগতিও পৰিদৰ্শন কৰে ।"

সিঙে কয়, "নতুন সংযোগ স্থাপনৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ নেতৃত্বত বৰ্ডাৰ ৰোডছে কাৰিকৰীভাবে কৌশলগত পথৰ সন্ধানত কাম আৰম্ভ কৰিছে । টাৱাঙৰ পৰা জেমিথাংলৈ যোৱা এক সুকীয়া পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব । এই পথ নিৰ্মাণ হ'লে টাৱাঙৰ পৰা সীমান্তৰ জেমিথাংলৈ মাত্ৰ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত উপস্থিত হ'ব পৰা যাব । আনহাতে ভাৰত চীন সীমান্ত বুমলা পাছলৈ যোৱা পথৰ দ্বি-লেনযুক্ত কাম আৰম্ভ হ'ব । দেশৰ সীমান্তত একেলগে দুখন গাড়ী চলোৱা সুবিধা কৰি এই পথ তৈয়াৰ কৰা কাম আৰম্ভ হ'ব । "

