দৌছা (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ দৌছা জিলাৰ মনোহৰপুৰ পথৰ বাপি গাঁৱৰ সমীপত বুধবাৰে পুৱা এখন পিকআপ ভান আৰু কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত কমেও ১১ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ১২ জন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ নিহতসকলৰ ভিতৰত চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু ৭ টা শিশুও আছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷
প্ৰাথমিক খবৰ অনুসৰি খাতুশ্যামজী মন্দিৰৰ পৰা উভতি আহি থকা অৱস্থাত কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকখনৰ সৈতে খুন্দা মৰাৰ ফলত ১০ জন লোক থিতাতে নিহত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ততাতৈয়াকৈ আহতসকলক ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ৷ কিন্তু চিকিৎসালয়ত আন এগৰাকী মহিলাৰ আঘাতৰ ফলত মৃত্যু হয়, যাৰ ফলত মৃতকৰ সংখ্যা ১১ জনলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ সম্প্ৰতি মৃতদেহকেইটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷
আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে, নিহত আটাইকেইজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাহ জিলাৰ আছৰৌলি গাঁৱৰ ৷ তেওঁলোকে খাতুশ্যাম আৰু চালাছাৰ বালাজীত তীৰ্থযাত্ৰা কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
জিলা আয়ুক্ত দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰে কয়, "প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি দৌছা-মনোহৰপুৰ পথৰ বাপিৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ এখন যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা পিকআপে এখন কণ্টেইনাৰৰ সৈতে খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এতিয়ালৈকে গুৰুতৰভাৱে আহত ৯ জন লোকক জয়পুৰ এছ এম এছ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আনহাতে তিনিজনক দৌছা জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷"
কেইবাজনো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে এই সংঘৰ্ষ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে পিকআপখনৰ সন্মুখৰ অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে ছিন্নভিন্ন হৈ পৰাৰ বিপৰীতে ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা কেইবাজনো যাত্ৰীক প্ৰায় ঘণ্টাজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত উলিয়াই অনা হৈছে ৷
উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক ৰবিপ্ৰকাশ শৰ্মাই কয়, "আটাইকেইজন ভুক্তভোগী প্ৰথমে খাতুশ্যামজী মন্দিৰলৈ গৈছিল, তাৰ পিছত চালাছাৰ বালাজীলৈ ৷ তাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল ৷ বাপিৰ সমীপত পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা এখন কণ্টেইনাৰৰ সৈতে ভক্তক কঢ়িয়াই অনা পিকআপ ভানখনে খুন্দা মাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ৭টা শিশু আৰু চাৰিগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় ৷ নিহত আটাইকেইজনেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাহৰ আশ্ৰৌলি গাঁৱৰ বাসিন্দা ৷" ইফালে, প্ৰশাসনে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আৰ্থিক সাহায্য আৰু প্ৰয়োজনীয় সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ৷