ৰিদম প্ৰিন্সেছ: হৃদয়ে হৃদয়ে সুৰৰ ঝংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে পাঁচ যুৱতীয়ে

ৰিদম প্ৰিন্সেছ: হৃদয়ে হৃদয়ে সুৰৰ ঝংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে পাঁচ যুৱতীয়ে
গীটাৰৰ ষ্ট্ৰাম, অক্টেপেডৰ স্পন্দন, ছেক্স’ফোনৰ সুৰ আৰু সুললিত কণ্ঠই জন্ম দিছিল ৰিদম প্ৰিন্সেছৰ ৷ পাঁচগৰাকী যুৱতীৰে গঠিত দলটোৱে সুৰৰ মূৰ্ছনা বোৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
Published : October 10, 2025 at 10:46 PM IST
বেৰহামপুৰ: প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি ওড়িশাৰ মিউজিক বেণ্ডসমূহত চলিছিল পুৰুষৰ আধিপত্য় ৷ মহিলা শিল্পীসকলে মাথোঁ তাত গান গোৱাৰহে সুযোগ লাভ কৰিছিল ৷ বিয়া, উৎসৱ, মেলা আদিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ মঞ্চ লাভ কৰিছিল ৷
কিন্তু বেৰহামপুৰৰ এটা সুন্দৰ সন্ধিয়াই সলনি কৰিলে পুৰণিকলীয়া এই আখ্যান ৷ পাঁচগৰাকী যুৱতীয়ে মঞ্চত ভৰি দিলে হাতত বাদ্যযন্ত্ৰ লৈ, তেতিয়াই চিৰদিনৰ বাবে সলনি হ’ল ছন্দ ৷
যুৱতীকেইগৰাকীয়ে নিজকে ৰিদম প্ৰিন্সেছ বুলি পৰিচয় দিয়ে, যিটো দলত আছে প্ৰিয়াংশী মহাপাত্ৰ, সৌম্যা শীতল, কে ইৰা কিশোৰী, অনন্যা পাধি আৰু স্মৃতি সঞ্চৰীকা পাঠী নামৰ পাঁচগৰাকী যুৱতী ৷ সম্ভৱতঃ ই ওড়িশাৰ প্ৰথমটো যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মিউজিক বেণ্ড ৷ সদস্যসকলৰ বয়স ১৬ ৰ পৰা ১৮ বছৰৰ ভিতৰত যদিও তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে সংগীতৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমে ।
ৰেচম চহৰখনত ‘কুমাৰ পূৰ্ণিমা জাহানলো’ শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোৰ সময়তে বেণ্ডটোৱে আত্মপ্ৰকাশ ঘটাইছিল ৷ তেতিয়া সকলোৰে কাণত সংগীতৰ মূৰ্ছনা, দুচকু আৰু হৃদয়ত যাদুৰে ভৰি আছিল । যুৱতীকেইগৰাকী মঞ্চত উঠাৰ লগে লগে ম্লান হৈ পৰিছিল মঞ্চৰ লাইটবোৰ ৷ সেই মুহূৰ্ততে দৰ্শকে পূৰ্বে নেদেখা এটা দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ পাঁচজনী যুৱতীৰ প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ গীটাৰ, কিব’ৰ্ড, এটা ছেক্স’ফোন আৰু এটা অক্টেপেড লৈ সাজু হৈছিল মঞ্চ কঁপাবলৈ ৷
গীতটো আছিল ‘জাজাবৰা’, কিংবদন্তী সংগীতজ্ঞ অক্ষয় মহন্তই পৰিবেশন কৰা এটা কালজয়ী গীত । অক্ষয় মহন্তৰ পুত্ৰ চিত্ৰভানু মহন্তই বেণ্ডটোৰ সৈতে সংগীত পৰিৱেশন কৰে । হলটোৰ মাজেৰে তেওঁৰ মাতটো ভাহি অহাৰ লগে লগে যুৱতীকেইগৰাকীয়ে আত্মবিশ্বাসৰে সঠিক ক’ৰ্ড আৰু বাদ্যত সংগ দিলে । গীতটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে হলটোৰ পৰা ভাঁহি আহিল জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে হাত চাপৰি ৷
সৌম্যাই কয়, ’’ওড়িশাৰ প্ৰথমটো ছোৱালীৰ বেণ্ড হিচাপে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাটো আচৰিত অনুভৱ হৈছিল । আমি সকলোৱে ইয়াৰ আগতে এককভাৱে বজাইছো ৷ কিন্তু আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত একেলগে বজাইছো । সন্তুষ্টিৰ মাত্ৰা বহুত বেলেগ ।’’
ইৰা কিশোৰীৰ বাবে অভিজ্ঞতাক শব্দৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি । ‘‘মই ওড়িশাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ছেক্স’ফোনবাদক । গতিকে কেৱল যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বেণ্ডটোৰ অংশ হোৱাটো মোৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । সংগীতৰ কোনো লিংগ নাই আৰু আমি একেলগে প্ৰমাণ কৰিছো যে কেৱল ছন্দ আৰু সুৰহে গুৰুত্বপূৰ্ণ’’ - ইৰাই কয় ৷
পাঁচজনী যুৱতীক একত্ৰিত কৰি গুৰু মাধৱ পাত্ৰই ইয়াতকৈ বেছি সুখী হ’ব নোৱাৰিলেহেঁতেন । গুৰুৱে তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনাক চিনি পাই একত্ৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । ‘‘তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই নিজাববীয়াকৈ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে শিকিছিল । কিন্তু মোৰ মনত এটা কথাই খেলালে যে তেওঁলোকৰ মাজত একমাত্ৰ বন্ধন আছিল সংগীতৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ । গতিকে তেওঁলোকক এটা দলত সুমুৱাই দিয়া নহয় কিয়, ৰিদম প্ৰিন্সেছৰ জন্ম এনেকৈয়ে হৈছিল’’ - মাধৱ পাত্ৰই এনেকৈ কয় ৷
দৰ্শকৰ আগত বেণ্ডটোক উপহাৰ দিয়া সাংস্কৃতিক গৱেষক তথা অনুষ্ঠান আয়োজক হৃষিকেশ পানীগ্ৰহীয়ে কয়, ‘‘সংগীতৰ আৰম্ভণিহে হৈছে । আমি এই প্ৰতিভাৱান দলটোক সঠিক সময়ত আৰু সঠিক মঞ্চত ওড়িশাক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছিলো । এইবোৰ সকলো সতেজ, নিৰ্ভীক আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভৰা ।’’
প্ৰিয়াংশীৰ পিতৃ প্ৰদীপ মহাপাত্ৰই গৌৰৱেৰে কয়, ‘‘ওড়িশাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাৰ্লছ বেণ্ড গঠন হৈছে । ছোৱালীবোৰে নিজৰ সংগীতৰ দক্ষতা দেখুৱাইছে আৰু কল্পনা কৰক অক্ষয় মহন্তৰ গীতেৰে আৰম্ভ কৰিছে…’’ তেওঁ উল্লাসিত হৈ পৰিছিল ।
সম্প্ৰতি পাঁচোগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ সংগীতক চহৰৰ মঞ্চৰ পৰা বাহিৰলৈ নিয়াৰ সপোন দেখিছে । যুৱতীকেইজনীয়ে একেলগে কয়, ‘‘আমি নতুন ধাৰা শিকিব বিচাৰো, মৌলিক গীত ৰচনা কৰিব বিচাৰো আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ সংগীতৰ মঞ্চত ওড়িশাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচাৰো ।’’
লগতে পঢ়ক: অবিশ্বাস্য ! ৫০ বছৰে নিজৰ চুলি ভক্ষণ কৰি অহা এগৰাকী মহিলা