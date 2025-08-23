ETV Bharat / bharat

সীমান্তৰ পথে আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰিব: বি আৰ অ’ৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান - BRO PROJECT VARTAK

সামৰণি পৰিল সপ্তাহজোৰা প্ৰজেক্ট ভৰ্টকৰ অধীনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বি আৰ অ’ৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহৰ পৰিদৰ্শনৰ ।

Review of work on the project corridor of additional director general of the border road (East)
অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰজেক্ট ভৰ্টকৰ পথৰ কামৰ পৰ্যালোচনা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 23, 2025 at 2:11 PM IST

তেজপুৰ: ভাৰতীয় সেনাৰ সীমান্ত পথ সংস্থা বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পূব প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান বিশিষ্ট সেৱা পদক প্ৰাপক জিতেন্দ্ৰ প্ৰসাদে শুকুবাৰে প্ৰজেক্ট ভৰ্টকৰ অধীনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বি আৰ অ’ৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহৰ এক সপ্তাহজোৰা পৰিদৰ্শনৰ সামৰণি মাৰে ।

গুৱাহাটীৰ প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফ্টেনেণ্ট কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱাতে জনায় যে ১৯৬০ চনৰ পৰা প্ৰজেক্ট ভৰ্টকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং আৰু টাৱাং জিলাৰ পথ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ কামত জড়িত হৈ আছে । ১৪ নং টাস্ক ফ’ৰ্চৰ অধীনত কামেং জিলাৰ ওৰাং-কলাকটাং-ৰূপা-টেংগা (OKSRT) পথ, বালিপাৰা-চৰ্দুৱাৰ-টাৱাং (BCT) পথ, BJG অক্ষ, চেলা শাব্ৰেলা পথ আৰু চেলা সুৰংগ পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰসাদে ।

বালেমু আৰু কালাকটাঙৰ মাজত অ’ কে এছ আৰ টি পুনৰ সংহতি এক প্ৰকল্পই বালেমু আৰু কালাকটাঙৰ মাজৰ দূৰত্ব ১৭ কিলোমিটাৰ হ্ৰাস কৰিব আৰু কেইবাটাও বিপদজনক ঠাই আঁতৰাই মসৃণ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন যাতায়ত যোগ্যতা নিশ্চিত কৰিব । আনহাতে ডিৰাং বাইপাছ, বি চি টি পথৰ ১৩৫ মিটাৰ স্পেন পিনজোলি দলং আৰু কৌশলগত পশ্চিম অক্ষৰ অংশ বি জে জি পথৰ চলি থকা কাম-কাজ পৰিদৰ্শন কৰে অতিৰিক্ত সঞ্চালকগৰাকীয়ে ।

Review of work on the project corridor of additional director general of the border road (East)
ভাৰতীয় সেনাৰ সীমান্ত পথ সংস্থা (ETV Bharat Assam)

বি চি টি পথৰ ডিৰাং বাইপাছ হৈছে টাৱাং আৰু তাৰ আগৰ অঞ্চললৈ যোৱাৰ বাবে মূল ধমনী, ডিৰাং চহৰত দৈনিক যান-জঁট দূৰ কৰি জনসাধাৰণক বহু প্ৰয়োজনীয় সহায় প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰসাদে মন্তব্য কৰে । এই পথসমূহৰ নিৰ্মাণৰত ১৩৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পিনজোলি দলংখন বি চি টি পথৰ এক জটিল দলং, কৌশলগত দৃষ্টিকোণৰ পৰা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু অতিৰিক্ত সঞ্চালকগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।

Review of work on the project corridor of additional director general of the border road (East)
বি আৰ অ’ৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহৰ পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

টাৱাং জিলাৰ বিভিন্ন পথ কামৰ প্ৰকল্পও পৰিদৰ্শন কৰা হয় । তেওঁ লুমলা হৈ জেমিথাংলৈ গৈ সীমান্ত অঞ্চলসমূহৰ কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পসমূহ অৰ্থাৎ নেলিয়া-হাটংগা, নেল্যা-ৰিং কনট্যুৰ আৰু নেল্যা-ধাউলাৰ পথৰ অংশসমূহ পৰ্যালোচনা কৰে যিবোৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণৰ অধীনত আছে আৰু ৪২ নং টাস্ক ফৰ্চৰ ১২৭ আৰ চি চিয়ে চোৱাচিতা কৰে ।

তেওঁ সুংগেটছাৰৰ ১১৭ আৰ চি চি পৰিদৰ্শন কৰি ছুংগেষ্টাৰ-চুলুলা আৰু চিমা-কাৰপোলা পথৰ কামৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰে । তেওঁ আৰু ১২৫ নং আৰ চি চি ছেক্টৰৰ টাৱাং-পি টি এছ অ’ হ্ৰদ–বুমলা-অসম পাহাৰ-এল জি জি ৰোডত পৰিদৰ্শনৰ বাবে যাত্ৰা কৰে । এ ডি জি বি আৰে ৭৬৩ টাস্ক ফ’ৰ্চৰ অধীনত ১২০ আৰ চি চিৰ কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৫২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এল জি জি-ডামটেং-য়াংচে পথৰ কামৰ অগ্ৰগতিও পৰিদৰ্শন কৰে ।

Review of work on the project corridor of additional director general of the border road (East)
প্ৰজেক্ট ভৰ্টকৰ পথৰ কামৰ পৰ্যালোচনা (ETV Bharat Assam)

এই ভ্ৰমণৰ সময়ত পৰিদৰ্শক বিষয়াগৰাকীয়ে স্থানীয় জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য আৰু শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নত সুলভতা প্ৰদান কৰি সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পথ সংযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷

