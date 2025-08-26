জয়ছেলমাৰ: ৰাজস্থানৰ জয়ছেলমাৰ জিলাৰ ফতেহগড় পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ মেঘা গাঁৱত এক অতি বিৰল 'বৰ্টিব্ৰেট স্কেলেটন' (মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ জীৱাশ্ম) উদ্ধাৰ হৈছে । দেওবাৰে ইয়াৰ পৰীক্ষা যোধপুৰৰ জয়নাৰায়ণ ব্যাস বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূ-বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী তথা জীৱাশ্ম বিজ্ঞানী প্ৰফেছ'ৰ বীৰেন্দ্ৰ সিং পৰিহাৰৰ নেতৃত্বত আৰু ভূ-বিজ্ঞানী ডঃ নাৰায়ণ দাস ইনখিয়াৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতা আৰু উপস্থিতিত কৰা হয় ।
বিতং অধ্যয়নৰ পিছত প্ৰফেছ'ৰ পৰিহাৰে জনায় যে ই ফাইটাছৌৰ (Phytosaur) নামৰ ডাইনছ'ৰ প্ৰজাতিৰ জীৱাশ্ম । ডাইনছ'ৰৰ এই প্ৰজাতি জুৰাছিক যুগত পোৱা গৈছিল । এই প্ৰাণীবিধ সাধাৰণতে ঘৰিয়ালৰ আকৃতিৰ আছিল আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ৩ মিটাৰ আছিল । এই প্ৰাণীবিধ মুখ্যতঃ ঘন অৰণ্যত বাস কৰিছিল আৰু মিঠা পানীৰ জলস্ৰোতৰ এচৰে-পাজৰে বিচৰণ কৰিছিল ।
ডঃ নাৰায়ণ দাস ইনখিয়াই জনোৱা মতে, ইয়াৰ আৱিষ্কাৰ কেৱল জয়ছেলমাৰৰ বাবেই নহয় বৰং সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ বাবে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱিষ্কাৰ । মেঘা গাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা জীৱাশ্মৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ২ মিটাৰ আৰু ইয়াৰ মূৰ আৰু মেৰুদণ্ডৰ হাড় আৰু ঠেং জীৱাশ্মৰ ৰূপত স্পষ্টভাৱে সংৰক্ষিত হৈ আছে । ভাৰতৰ গোণ্ডৱানা অঢ্চলৰ বাহিৰে কেৱল জয়ছেলমাৰতহে এনে প্ৰকাৰৰ জীৱাশ্ম লাভ কৰাৰ তথ্য আছে । ইয়াৰ ফলত জয়ছেলমাৰৰ জীৱাশ্মৰ বিবিধতা আৰু গুৰুত্বৰ কথা পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ।
#WATCH | Jaisalmer, Rajasthan: Dean of the Faculty of Earth System Science and Head of the Department of Geology, Dr. V. S. Parihar says, " it is a crocodile that lived with the dinosaurs, and it mostly lived in the forests near the river or sea shores... after england, only india… https://t.co/2ZPWdyJpM8 pic.twitter.com/7GD9bp0mae— ANI (@ANI) August 25, 2025
আনহাতে, জয়ছেলমাৰৰ মেঘা গাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা এই বিৰল প্ৰজাতিৰ ডাইনছ'ৰৰ জীৱাশ্ম সংৰক্ষণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । জিলা আয়ুক্ত প্ৰতাপ সিং তথা ফতেহগড়ৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে এই সন্দৰ্ভত নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি আছে । শীঘ্ৰে এই ঐতিহাসিক জীৱাশ্মক সুৰক্ষিতভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ইয়াক সাধাৰণ জনতাৰ দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । এই আৱিষ্কাৰে সম্পূৰ্ণ জীৱ বিজ্ঞান আৰু ভূ-বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধানৰ বাবে এক নতুন দিশৰ উন্মোচন কৰাৰ লগতে জয়ছেলমাৰক বিশ্ব জীৱাশ্ম মানচিত্ৰত অধিক সবলভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ।