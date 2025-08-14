মুম্বাই : সমগ্ৰ বিশ্বতে মুম্বাই ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত ৷ এই চহৰখন বহু দিশত সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৷ সেইবাবেই ইয়াত প্ৰতি বছৰে বহুতো উৎসৱ আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ আজি মুম্বাইত তিনিদিনীয়া পৰ্যটন প্ৰদৰ্শনীৰ সামৰণি পৰে ৷ মুম্বাইৰ জিঅ’ ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰত ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন মেলা (টিটিএফ) ২০২৫ৰ সামৰণি পৰে ৷
প্ৰদৰ্শনীখন কিয় অনুষ্ঠিত হৈছিল :
এই প্ৰদৰ্শনীত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটন খণ্ডত কৰ্মৰত গোটসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই প্ৰদৰ্শনীত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল ‘ৰামোজী’ গোটৰ ষ্টলে ৷ এই প্ৰদৰ্শনীত ৰামোজী গোটৰ ষ্টলটোৱেও ‘বুথ সজ্জা’ বঁটা লাভ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন মেলা অৰ্থাৎ টি টি এফ হৈছে ঘৰুৱা পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা এখন প্ৰদৰ্শনী, য’ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰেভেল কোম্পানী আৰু হোটেল গোটে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
ৰামোজী গ্ৰুপে লাভ কৰিলে বঁটা :
এই প্ৰদৰ্শনীত ৰামোজী গ্ৰুপে আকৰ্ষণীয় ষ্টল স্থাপন কৰে ৷ ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰ্যটনৰ বিষয়ে তথ্য দিয়া পমফ্লেট, এল ই ডি পৰ্দাত দেখুওৱা ছবি আৰু আকৰ্ষণীয় সজ্জাৰে সজাই তোলা ৰামোজী গ্ৰুপৰ ষ্টলটো টি টি এফলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল ৷ ১১ আগষ্টৰ পৰা ১৩ আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা তিনিদিনীয়া প্ৰদৰ্শনীত ৰামোজী গ্ৰুপৰ ষ্টলত হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত হয় ৷
ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিনিধিয়ে কি কয় :
এই সন্দৰ্ভত তথ্য দি ৰামোজী গ্ৰুপৰ মুম্বাই পশ্চিম বিক্ৰী বিভাগৰ প্ৰভাৰী মোবিন মেঘৰাজে কয়, "এই তিনিদিনীয়া প্ৰদৰ্শনীৰ সময়ত ৰামোজী গ্ৰুপৰ ষ্টললৈ বহু লোক আহিছিল ৷ বহু ট্ৰেভেল এজেন্সীয়ে ৰামোজী গ্ৰুপৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিছিল ৷ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত কি দেখাৰ যোগ্য ? ইয়াত কোনবোৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া অন্তৰ্ভুক্ত, বাহুবলীৰ চেট, এই সকলো তথ্য ট্ৰেভেল এজেণ্টক দিয়া হৈছিল ৷"
মেঘৰাজে কয় যে ৰামোজী ফিল্ম চিটিত থকাৰ ব্যৱস্থা ভাল বুলি বহুতেই জনা নাছিল ৷ ট্ৰেভেল কোম্পানীসমূহক ইয়াৰ বিষয়ে বিতং তথ্য ষ্টলত দিয়া হৈছিল ৷ তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল যে ফিল্ম চিটিত থকাৰ ব্যৱস্থা অতি উত্তম ৷ পাঁচ তাৰকা হোটেল ৷ ইয়াত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷ বিভিন্ন ট্ৰেভেল কোম্পানীৰ পৰা ভাল সঁহাৰি দেখা গ’ল ৷