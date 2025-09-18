ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ চেৰুকুৰি কিৰণৰ; শ্বেয়াৰ কৰিলে ঈনাডু, ইটিভি মাইলৰ খুঁটি উদযাপনৰ মুহূৰ্ত

বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতি ভাগ বতৰা কৰি ৰামোজী গ্ৰুপলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ ৰামোজী গ্ৰুপৰ CMD আৰুCEO ৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2025 at 6:53 PM IST

নতুন দিল্লী : ৰামোজী গোটৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰি কিৰণে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰে । লগতে তেওঁ মোদীৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ ঈনাডুৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ আনন্দ আৰু ইটিভিৰ ত্ৰিশ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনৰ আনন্দ ভাগ বতৰা কৰে ।

এই বৈঠকৰ সময়ত ৰামোজী গোটৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰি কিৰণৰ সৈতে ইটিভি নেটৱৰ্কৰ CEO কে বাপীনিডুও উপস্থিত থাকে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে চেৰুকুৰি কিৰণৰ বৈঠক (ETV Bharat)

প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সুযোগ পাই ৰামোজী গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । মোদীৰ সৈতে ঈনাডুৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী আৰু ইটিভিৰ ৩০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে স্মৃতিগ্ৰন্থও শ্বেয়াৰ কৰে।

প্ৰধানমন্ত্ৰীক সন্মান জনোৱা মুহূৰ্ত (ETV Bharat)

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছত চেৰুকুৰি কিৰণে কয়, "মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাৰক লগ কৰি ঈনাডুৰ ৫০ বছৰীয়া আৰু ইটিভিৰ ৩০ বছৰীয়া স্মৃতিগ্ৰন্থ উপহাৰ দিয়াৰ সুযোগ লাভ কৰো । ইটিভিৰ CEO কে বাপীনিডুও মোৰ লগত গৈছিল ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ চেৰুকুৰি কিৰণ আৰু কে বাপীনিডুৰ (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, ''প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰামোজীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ প্ৰয়াত শ্ৰী ৰামোজী ৰাও গাৰুক লগ পোৱাৰ সময়ৰ কিছু স্মৃতি মনত পেলাই অতি সুখী হৈছিল ।” ইটিভিয়ে গুজৰাটী ভাষাত প্ৰযোজনা কৰা আনন্দতা (Anandata) অনুষ্ঠানটোৰ কথাও স্মৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

CMD কিৰণে তেওঁক অৱগত কৰে যে চেনেলটোৱে এতিয়াও সেই অনুষ্ঠানটো অব্যাহত ৰাখিছে । তেওঁ কয়, "আমি তেওঁক (প্ৰধানমন্ত্ৰী) কৈছিলো যে আমি এতিয়াও তেলেগু ভাষাত ইয়াক অব্যাহত ৰাখিছো ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে চেৰুকুৰি কিৰণ আৰু কে বাপীনিডুৰ বৈঠক (ETV Bharat)

CMD-এ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ ছাবালা (ৰামোজী গ্ৰুপৰ বাজৰা ভিত্তিক ব্ৰেণ্ড) মুকলি কৰাৰ বিষয়ে কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ বিচাৰে । "আমি তেওঁক প্ৰডাক্টসমূহৰ বিষয়ে তেওঁৰ মূল্যৱান পৰামৰ্শ দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলো আৰু তেওঁ সদয়ভাৱে সন্মতি দিছিল ।" CMD-এ কয় ।

বাজৰা খেতিয়কক উৎসাহিত কৰি দৰিদ্ৰ কৃষক সমাজক এক বুষ্ট দিয়াৰ বাবে তেওঁ আনন্দিত বুলি কয় CMD-এ । তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰামোজী গোটলৈ শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে চেৰুকুৰি কিৰণ (ETV Bharat)

সকলোৰে প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে যোৱা বছৰ ঈনাডুৱে সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিছিল । বছৰ বছৰ ধৰি ঈনাডুৱে এনে এক আখ্যান গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে যিয়ে সমাজখনক এক দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যমৰ সংস্থা হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে । ১৯৭৪ চনৰ ১০ আগষ্টত বিশাখাপট্টনমৰ পাৰৰ পৰা তেলেগু দৈনিক কাকতখনে সকলো ঠাইলৈ প্ৰসাৰিত হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ ৰামোজী গ্ৰুপৰ CMD আৰুCEO ৰ (ETV Bharat)

১৯৯৫ চনৰ ২৭ আগষ্টত গ্ৰুপটোৰ প্ৰথম টিভি চেনেল ইটিভি তেলেগু মুকলি কৰা হয় । ঈনাডুৰ উত্তৰাধিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চেনেলটোৱে টিভি চেনেলৰ এটা গোটলৈ সম্প্ৰসাৰিত হয় আৰু যোৱা মাহত ৩০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰে, উদ্যোগৰ শক্তিশালী লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ই টিভিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 30 টা বছৰ: ৰামোজী ফিল্ম চিটীত পালন বৰ্ষপূৰ্তি

লগতে পঢ়ক : ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ চিন্তাৰ সংকলন 'বিশ্ব নাৰুদু ৰামোজী' উন্মোচন

