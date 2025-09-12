ETV Bharat / bharat

BLTM ২০২৫ ত ৰামোজী ফ্লিম চিটীয়ে লাভ কৰিছে শিৰোনাম, শীৰ্ষ কৰ্প'ৰেট ইভেণ্টত স্থান দখল

নতুন দিল্লীত BLTM ২০২৫ ত ৰামোজী ফ্লিম চিটীয়ে দখল কৰে বিশেষ স্থান । য'ত আন্তঃজাতিক পৰ্যায়ত আন্তঃগাথনি আৰু সৃষ্টিশীলতা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।

Ramoji Film City steals the spotlight at BLTM 2025
BLTM ২০২৫ ত ৰামোজী ফ্লিম চিটীয়ে লাভ কৰিছে শিৰোনাম (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2025 at 3:55 PM IST

নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত চলি থকা ব্যৱসায়+লীজাৰ ট্ৰেভেল আৰু MICE (BLTM) ২০২৫ সন্মিলনত ৰামোজী ফ্লিম চিটী এক 'ষ্টাৰ' হিচাপে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল । যি বৃহৎ সংখ্যক পৰ্যটন, পেচাদাৰিত্ব, কৰ্প'ৰেট প্লেন আৰু অনুষ্ঠান আয়োজনৰ স্থল হিচাপে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

বিশ্বস্তৰত হায়দৰাবাদৰ মেগা ডেষ্টিনেশ্যনে নিজৰ বুনিয়াদী ভেঁটি আৰু সৃষ্টিশীল কামৰ জড়িয়তে এক স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কিয়নো ইয়াত নিজৰে কৰ্প'ৰেট অনুষ্ঠান, সামগ্ৰী উৎপাদন আৰু ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতৰ সকলোতকৈ সম্পূৰ্ণ স্থান হিচাপে স্থাপন কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এনে সময়তে MICE উদ্যোগৰ বাবে সঠিক দিশত এখোজ আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে ।

BLTM ত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ইটিভি নেটৱৰ্কৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ প্ৰধান, এ বি ৰাৱে কৰ্প'ৰেট ভাৰতত ৰামোজী ফ্লিম চিটীৰ বৰ্দ্ধিত জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰে ।

তেওঁ কয়, "ৰামোজী ফ্লিম চিটী সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ ভিতৰতে এক বহুল জনপ্ৰিয়তা থকা প্ৰতিষ্ঠান । প্ৰতি বছৰে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন সন্মিলন, সামগ্ৰী উদ্ভাৱন আৰু ব্যৱসায়িক বৈঠকৰ বাবে প্ৰায় ৩০০ কৰ্প'ৰেট গ্ৰুপে আবেদন কৰে । যদি কোনো কোম্পানীয়ে কোনো থীম ভিত্তিক স্থান বিচাৰে, তেন্তে আমি দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ থীম ভিত্তিক স্থানৰ ভিতৰত অন্যতম । আমি ছবিৰ বাবে যি কৰো, সেয়া কৰ্প'ৰেটৰ বাবেও কৰে ।"

ৰামোজী ফ্লিম চিটীৰ বিশেষত্ব এই যে এটা চৌহদৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী লাভ কৰে । ইয়াত বিষয়বস্তু, স্থান, অনুষ্ঠান পৰিচালন, বাসগৃহ আৰু নিৰ্মাণ ক্ষমতা জড়িত হৈ আছে । এই কাৰ্ষৰে কৰ্প'ৰেটৰ সময়, প্ৰয়োজন আৰু অসুবিধাৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ বাবে গ্যেৰাণ্টি দিয়ে আৰু লগতে এক সহজ আৰু গুণগত মানৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।

হাই-প্ৰফাইল কাৰ্যক্ৰম, মিছ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা বিজ্ঞাপনৰ শ্বুটিঙলৈকে:

যোৱা তিনি মাহতে ৰামোজী ফ্লিম চিটীয়ে বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছে । ৰাৱে কয় যে তেলেগানাৰ পৰ্যটনত মেগা ইভেণ্ট, বিশ্বজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা মিছ ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰতিযোগীৰ আগমন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতানুষ্ঠান, য'ত ২৫,০০০ ৰো অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, এই সকলোবোৰ সফলতাৰে আয়োজন কৰা হৈছিল ।

ৰাৱে কয়, "আমাৰ বুনিয়াদ সকলো দিশ চম্ভালিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে, লাগিলে সেয়া সৰু সামগ্ৰী মুকলি কৰা হওক বা কোনো ডাঙৰ সন্মিলন । আমাৰ পেচাদাৰী অনুষ্ঠান পৰিচালকসকলৰ টীমত এনে বিচাৰকসকল জড়িত হৈ আছে, যি সৃষ্টিশীল ধাৰণা উন্নত কৰাৰ বাবে গ্ৰাহকক লগত মিলি কাম কৰে ।"

ৰাৱে কয় যে আমাৰ প্ৰাথমিক স্তৰতো অনুষ্ঠানৰ বাবে যথেষ্ট উৎস আছে, যি কোনো বাধা নোহোৱাকৈ কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰে যাতে আয়োজন আটকধুনীয়া হয় । তেওঁ কয় যে 'ৱান ষ্টেপ' মেডেলেই ৰামোজী ফ্লিম চিটীক ভাৰতৰ ছবি উদ্যোগৰ বজাৰত এক সুকীয়া পৰিচয় বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সহায় কৰে ।

ফ্লিম লিগেচী আৰু ব্যৱসায় ভিছনৰ সংগম:

যদিও ৰামোজী ফ্লিম চিটীক নিজৰ সফলতা, প্ৰভাৱ আৰু ভাৰতীয় ছবিজগতত যোগদানৰ বাবে বিশ্বজুৰি জনা যায় । য'ত বাহুবলী আৰু পুষ্পাৰ দৰে ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰ পটভূমিও জড়িত হৈ আছে, কিন্তু শক্তিশালী ফ্লিম চেণ্টাৰৰ ৰূপত ইয়াক ব্ৰেণ্ড হিচাপে জনা যায় ।

ৰাৱে কয়, "ইয়াত প্ৰতিদিনে গড়ে, বিভিন্ন ভাষাৰ ৬-৭ খন ছবিৰ শ্বুটিং হয়, কিন্তু আমাৰ পৰিসৰৰ বৈশিষ্ট এই যে আমাৰ ওচৰত হোটেল, নিৰ্মাণৰ সুবিধা, চেট-নিৰ্মাণ ইউনিট আৰু ইকুইপমেণ্ট ভাড়া দিয়াৰ সুবিধা আছে, তাকো একে স্থানতে ।"

চিনেমা আৰু কৰ্প'ৰেট জগতৰ এয়া এক বিশেষ থীমৰ অনুভৱ কৰায় । কৰ্প'ৰেট জগতত বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম, অনুষ্ঠান, সামগ্ৰী মুকলি, টীম ব'ণ্ডিং অনুষ্ঠান আদিৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠিত এক চেট আছে, এক এনে অনুভৱ যে ভাৰতত বহুত কম স্থানতহে পোৱা যায় ।

থীম আৰু অভিজ্ঞতাৰ উৎকৃষ্ট স্থল হিচাপে বাঢ়িছে ডিমাণ্ড:

BLTM ২০২৫ ত ৰামোজী ফ্লিম চিটীৰ প্ৰচাৰ সঠিকভাৱে হৈছে । অনুমান অনুসৰি ভাৰতৰ MICE বজাৰ ৪৫ আৰৱ আমেৰিকান ডলাৰ হৈছেগৈ আগন্তুক দশকত আৰু বৃদ্ধি পাব । যিদৰে কোম্পানীসমূহে অনুভৱ আৰু স্মৰণীয় আয়োজনৰ সন্ধান কৰিব, মনোৰঞ্জন, সুবিধা আৰু বিস্তৃত অঞ্চলৰ পেকেজ প্ৰদান কৰা অধিক অনুভৱী স্থল হিচাপে চাহিদা বাঢ়িব ।

মিশ্ৰই ইটিভি ভাৰতক কয়, "দিল্লীৰ নতুন চৰকাৰৰ লগতে বহু বস্তু সলনি হৈছে আৰু সকলোতকৈ দ্ৰুতভাৱ সলনি হৈছে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত । দিল্লী এতিয়া MICE আয়োজন আৰু পোনপটীয়া মনোৰঞ্জনৰ এক মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে বিবেচিত হ'বলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু । চৰকাৰে নিজৰ অঞ্চলসমূহত বিচাৰ বিবেচনা কৰিব, সেতুৰ প্ৰয়োজনীয়তাক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, আন্তঃগাথনি নিৰ্মাণত সকাহ দিয়া হ'ব ।

