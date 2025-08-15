হায়দৰাবাদ : আজি ১৫ আগষ্ট; সমগ্ৰ দেশে উদযাপন কৰিছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । বাদ পৰি ৰোৱা নাই হায়দৰাবাদত অৱস্থিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম চিটীৰ স্বীকৃতি লভ কৰা ৰামোজী ফিল্ম চিটীও (Ramoji Film City চমুকৈ RFC) । শুকুৰবাৰে পুৱাই ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰামোজী গোটৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰি কিৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ।
ইয়াৰ পিছত অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে কৰ্মচাৰীসকলক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনায় । এই কাৰ্যসূচীত কেবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত জ্যেষ্ঠ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল হ’ল -
ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ নাতি পূৰ্ণ সুজয়, ই টিভিৰ CEO বাপ্পিনীডু, উষা কিৰণ মুভিজ লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক শিৱ ৰামকৃষ্ণ, ই টিভি ভাৰতৰ CEO শ্ৰীনিবাস জোন্নালগড্ডা, ই টিভি ভাৰত নেটৱৰ্কৰ সম্পাদক বিলাল আহমেদ ভাটৰ লগতে গোটটোৰ বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলো উপস্থিত থাকে ।
আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীৰ অন্তত CMD চেৰুকুৰি কিৰণ আৰু পূৰ্ণা সুজয়ে কৰ্মচাৰীৰ লগত কিছু সময় কটায় । লগতে তেওঁলোকৰ লগত ফটো উঠাও দেখা যায় । যাৰ ফলত এই অনুষ্ঠানটো আৰু অধিক স্মৰণীয় হৈ পৰে ।