ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপন ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস - INDEPENDENCE DAY 2025

ৰামোজী ফিল্ম চিটীত উদযাপন কৰা হয় ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । এই অনুষ্ঠানত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

Ramoji Film City Celebrates India's 79th Independence Day In Grand Manner
ৰামোজী ফ্লিম চিটীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰা মূহুৰ্ত (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 5:11 PM IST

1 Min Read

হায়দৰাবাদ : আজি ১৫ আগষ্ট; সমগ্ৰ দেশে উদযাপন কৰিছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । বাদ পৰি ৰোৱা নাই হায়দৰাবাদত অৱস্থিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম চিটীৰ স্বীকৃতি লভ কৰা ৰামোজী ফিল্ম চিটীও (Ramoji Film City চমুকৈ RFC) । শুকুৰবাৰে পুৱাই ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰামোজী গোটৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰি কিৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ।

ইয়াৰ পিছত অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে কৰ্মচাৰীসকলক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনায় । এই কাৰ্যসূচীত কেবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত জ্যেষ্ঠ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল হল -

ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ নাতি পূৰ্ণ সুজয়, ই টিভিৰ CEO বাপ্পিনীডু, উষা কিৰণ মুভিজ লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক শিৱ ৰামকৃষ্ণ, ই টিভি ভাৰতৰ CEO শ্ৰীনিবাস জোন্নালগড্ডা, ই টিভি ভাৰত নেটৱৰ্কৰ সম্পাদক বিলাল আহমেদ ভাটৰ লগতে গোটটোৰ বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলো উপস্থিত থাকে ।

আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীৰ অন্তত CMD চেৰুকুৰি কিৰণ আৰু পূৰ্ণা সুজয়ে কৰ্মচাৰীৰ লগত কিছু সময় কটায় । লগতে তেওঁলোকৰ লগত ফটো উঠাও দেখা যায় । যাৰ ফলত এই অনুষ্ঠানটো আৰু অধিক স্মৰণীয় হৈ পৰে ।

RAMOJI FILM CITYINDEPENDENCE DAY CELEBRATIONইটিভি ভাৰত অসমINDEPENDENCE DAY 2025

