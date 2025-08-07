ভূৱনেশ্বৰ: সমাগত ৰাখীবন্ধন ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ মিলনৰ দিন ৰাখী পূৰ্ণিমালৈ মাজত আছে মাথো দুটামান দিন ৷ বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে ৰং-বিৰঙৰ ৰাখীৰে ৷ ৰাখীবন্ধনক কেন্দ্ৰ কৰি ওড়িশাতো দেখা গৈছে উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ এক বিশেষ ৰাখীয়ে ওড়িশাবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
পৰিৱেশ অনুকূল ৰাখী প্ৰস্তুত
বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ গুটি, তুলসী গছ আৰু ৰুদ্ৰাক্ষ ব্যৱহাৰ কৰি তৈয়াৰ কৰা পৰিৱেশ অনুকূল এই ৰাখীৰ নাম হৈছে চকলেট ৰাখী ৷ বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ অন্তত চকলেট ৰাখীৰ এই মিঠা ধাৰণাটো লৈ আহিছে ভূৱনেশ্বৰৰ এগৰাকী গৃহিণীয়ে যাৰ নাম প্ৰিয়দৰ্শিনী দাস ৷ ৪৮ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে তৈয়াৰ কৰা এই ৰাখীসমূহে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলো বয়সৰে লোকক ৷
কটকত জন্মগ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ-দীঘল হোৱা প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে বিয়াৰ পিছতে দিল্লী আৰু গুজৰাটত বাস কৰিছিল ৷ অৱশ্যে ১২ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ ভূৱনেশ্বৰলৈ উভতি আহে ৷
কি কয় প্ৰিয়দৰ্শিনী দাসে
ভূৱনেশ্বৰত নিজাকৈ হস্তনিৰ্মিত শিল্পৰ বিপণি থকা প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে চকলেট ৰাখী সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘যোৱা তিনি বছৰ ধৰি মই চকলেট ৰাখী তৈয়াৰ কৰি আহিছো । সময়ৰ লগে লগে গ্ৰাহকৰ মাজত ই সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই চকলেট ৰাখীবোৰে কেৱল ভাই-ভনীৰ প্ৰেমৰ বান্ধোনৰ প্ৰতীক হিচাপে নহয়, বৰং তেওঁলোকৰ ৰুচিবোধকো সন্তুষ্ট কৰিব । এই ৰাখী এবাৰ হাতত পৰিধান কৰাৰ পিছত ইয়াৰ সোৱাদো ল’ব পৰা যাব ৷ এই কাম প্ৰথমতে অলপ কঠিন আছিল । কিন্তু এতিয়া ই সহজ হৈ পৰিছে । বজাৰৰ পৰা চকলেট পাউদাৰ আৰু অন্যান্য সা-সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি নিজেই ৰাখীৰ ডিজাইন কৰি তৈয়াৰ কৰো ।’’
মহিলাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘বজাৰত উপলব্ধ চকলেট ব্যৱহাৰ কৰি চকলেট ৰাখী তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, কিয়নো ই কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে গলি যায় । মই ব্যৱহাৰ কৰা বিশেষ চকলেটটো ফ্ৰীজ অবিহনে বহুত বেছি দিনলৈ ভালে থকাকৈ তৈয়াৰ কৰো ৷ এই চকলেট ৰাখীবোৰ ফ্ৰীজত ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু কমেও এমাহলৈকে ভালদৰে ৰাখিব পাৰি ।’’
ৰাখীসমূহৰ মূল্য
মহিলাগৰাকীয়ে তৈয়াৰ কৰা এই ৰাখীবোৰ কল আৰু ষ্ট্ৰবেৰীৰ দৰে বিভিন্ন ফ্লেভাৰত উপলব্ধ ৷ যাৰ মূল্য ৫০-১৫০ টকাৰ ভিতৰত । ‘‘মই ৰাখীবোৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটাতে বিক্ৰী কৰো । এই ৰাখীবোৰৰ বাবে আপুনি বেলেগকৈ মিঠাই কিনাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক উভয়ৰে বাবে এইবোৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন আৰু নিৰাপদ’’- প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে কয় ৷
স্বাভাৱিকতে চকলেট ৰাখীৰ মজা আৰু সোৱাদে শিশুসকলক আটাইতকৈ বেছি আকৰ্ষণ কৰে । বস্তিৰ শিশুসকলৰ মাজতো এই ৰাখী বিতৰণ কৰা আৰু বনাবলৈ শিকোৱা প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে কয় যে এই ৰাখী সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে ভালপায় ।
মহিলাগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱিক বীজ, তুলসীৰ গছ, বেল, বেলৰ গছ আৰু ৰুদ্ৰাক্ষৰ গুটি ব্যৱহাৰ কৰিও পৰিৱেশ অনুকূল ৰাখী তৈয়াৰ কৰি আহিছে । ‘‘এই বহনক্ষম ৰাখীবোৰ সুলভ মূল্যৰ লগতে ভাৰতীয় উৎসৱৰ সাৰমৰ্মকো প্ৰতিফলিত কৰে ৷ আনহাতে, ইয়াৰ পৰা পৰিৱেশৰ কোনো ক্ষতি নহয়’’- তেওঁ কয় ৷
লগতে কয়, ‘‘আমি বজাৰৰ পৰা কিনা বেছিভাগ ৰাখী বিশেষকৈ প্লাষ্টিকৰ ৰাখীবোৰ মাত্ৰ এদিনৰ পিছত পেলাই দিয়া হয় । মই কিবা এটা বেলেগ, অৰ্থপূৰ্ণ আৰু স্থায়ী কিবা এটা তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলো ।’’
গ্ৰাহকৰ বাবে নিজ হাতেৰে নিৰ্মিত সৃষ্টিসমূহে কেৱল সৌন্দৰ্যতকৈও অধিক কিবা এটা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈ এজন গ্ৰাহকে কয়, ‘‘ৰাখীসমূহ উচ্চ মানৰ, পৰিৱেশ অনুকূল আৰু আমাৰ সংস্কৃতিক সুন্দৰভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।’’
প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ দায়বদ্ধতা
প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ কাম কেৱল ৰাখী তৈয়াৰ কৰাতে সীমাবদ্ধ নহয় । পৰিৱেশ অনুকূল অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ফাকুৱাৰ সময়তো কৃত্ৰিম ৰঙৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে তেওঁ ৷
ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো সবলীকৰণৰ কাম কৰি আছে । স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি মহিলাসকলক কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰি, সেই বিষয়ে শিকাইছে । Vocal for Local বাৰ্তাক প্ৰচাৰ কৰি প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে মানুহক কম বিনিয়োগেৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ।
তদুপৰি যুৱতীসকলক বাঁহ আৰু কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দি সৃষ্টিশীল দক্ষতা গঢ়ি তোলাত আৰু জীৱিকা অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: এক ভৱিষ্যদৰ্শী চিন্তা ঝাংক্লা ষ্টুডিঅ': পুতলাৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূবৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণত ব্ৰতী এগৰাকী যুৱক