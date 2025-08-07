Essay Contest 2025

কেৱল হাতত পিন্ধাই নহয়, সোৱাদো ল’ব পাৰিব এই ৰাখীৰ - RAKSHA BANDHAN 2025

এগৰাকী মহিলাই চকলেটযুক্ত তথা পৰিৱেশ অনুকূল ৰাখী তৈয়াৰ কৰি শিশু আৰু অন্যান্য লোকসকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে ।

RAKSHA BANDHAN 2025
৪৮ বছৰীয়া ওড়িশাৰ মহিলা প্ৰিয়দৰ্শিনী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 6:49 PM IST

4 Min Read

ভূৱনেশ্বৰ: সমাগত ৰাখীবন্ধন ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ মিলনৰ দিন ৰাখী পূৰ্ণিমালৈ মাজত আছে মাথো দুটামান দিন ৷ বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে ৰং-বিৰঙৰ ৰাখীৰে ৷ ৰাখীবন্ধনক কেন্দ্ৰ কৰি ওড়িশাতো দেখা গৈছে উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ এক বিশেষ ৰাখীয়ে ওড়িশাবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷

পৰিৱেশ অনুকূল ৰাখী প্ৰস্তুত

বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ গুটি, তুলসী গছ আৰু ৰুদ্ৰাক্ষ ব্যৱহাৰ কৰি তৈয়াৰ কৰা পৰিৱেশ অনুকূল এই ৰাখীৰ নাম হৈছে চকলেট ৰাখী ৷ বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ অন্তত চকলেট ৰাখীৰ এই মিঠা ধাৰণাটো লৈ আহিছে ভূৱনেশ্বৰৰ এগৰাকী গৃহিণীয়ে যাৰ নাম প্ৰিয়দৰ্শিনী দাস ৷ ৪৮ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে তৈয়াৰ কৰা এই ৰাখীসমূহে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলো বয়সৰে লোকক ৷

কটকত জন্মগ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ-দীঘল হোৱা প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে বিয়াৰ পিছতে দিল্লী আৰু গুজৰাটত বাস কৰিছিল ৷ অৱশ্যে ১২ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ ভূৱনেশ্বৰলৈ উভতি আহে ৷

RAKSHA BANDHAN 2025
প্ৰিয়দৰ্শিনী দাসে তৈয়াৰ কৰা চকলেট ৰাখী (ETV Bharat)

কি কয় প্ৰিয়দৰ্শিনী দাসে

ভূৱনেশ্বৰত নিজাকৈ হস্তনিৰ্মিত শিল্পৰ বিপণি থকা প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে চকলেট ৰাখী সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘যোৱা তিনি বছৰ ধৰি মই চকলেট ৰাখী তৈয়াৰ কৰি আহিছো । সময়ৰ লগে লগে গ্ৰাহকৰ মাজত ই সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই চকলেট ৰাখীবোৰে কেৱল ভাই-ভনীৰ প্ৰেমৰ বান্ধোনৰ প্ৰতীক হিচাপে নহয়, বৰং তেওঁলোকৰ ৰুচিবোধকো সন্তুষ্ট কৰিব । এই ৰাখী এবাৰ হাতত পৰিধান কৰাৰ পিছত ইয়াৰ সোৱাদো ল’ব পৰা যাব ৷ এই কাম প্ৰথমতে অলপ কঠিন আছিল । কিন্তু এতিয়া ই সহজ হৈ পৰিছে । বজাৰৰ পৰা চকলেট পাউদাৰ আৰু অন্যান্য সা-সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি নিজেই ৰাখীৰ ডিজাইন কৰি তৈয়াৰ কৰো ।’’

RAKSHA BANDHAN 2025
চকলেটযুক্ত তথা পৰিৱেশ অনুকূল ৰাখী তৈয়াৰ কৰি থকা সময়ত (ETV Bharat)

মহিলাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘বজাৰত উপলব্ধ চকলেট ব্যৱহাৰ কৰি চকলেট ৰাখী তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, কিয়নো ই কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে গলি যায় । মই ব্যৱহাৰ কৰা বিশেষ চকলেটটো ফ্ৰীজ অবিহনে বহুত বেছি দিনলৈ ভালে থকাকৈ তৈয়াৰ কৰো ৷ এই চকলেট ৰাখীবোৰ ফ্ৰীজত ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু কমেও এমাহলৈকে ভালদৰে ৰাখিব পাৰি ।’’

ৰাখীসমূহৰ মূল্য

মহিলাগৰাকীয়ে তৈয়াৰ কৰা এই ৰাখীবোৰ কল আৰু ষ্ট্ৰবেৰীৰ দৰে বিভিন্ন ফ্লেভাৰত উপলব্ধ ৷ যাৰ মূল্য ৫০-১৫০ টকাৰ ভিতৰত । ‘‘মই ৰাখীবোৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটাতে বিক্ৰী কৰো । এই ৰাখীবোৰৰ বাবে আপুনি বেলেগকৈ মিঠাই কিনাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক উভয়ৰে বাবে এইবোৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন আৰু নিৰাপদ’’- প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে কয় ৷

স্বাভাৱিকতে চকলেট ৰাখীৰ মজা আৰু সোৱাদে শিশুসকলক আটাইতকৈ বেছি আকৰ্ষণ কৰে । বস্তিৰ শিশুসকলৰ মাজতো এই ৰাখী বিতৰণ কৰা আৰু বনাবলৈ শিকোৱা প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে কয় যে এই ৰাখী সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে ভালপায় ।

মহিলাগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱিক বীজ, তুলসীৰ গছ, বেল, বেলৰ গছ আৰু ৰুদ্ৰাক্ষৰ গুটি ব্যৱহাৰ কৰিও পৰিৱেশ অনুকূল ৰাখী তৈয়াৰ কৰি আহিছে । ‘‘এই বহনক্ষম ৰাখীবোৰ সুলভ মূল্যৰ লগতে ভাৰতীয় উৎসৱৰ সাৰমৰ্মকো প্ৰতিফলিত কৰে ৷ আনহাতে, ইয়াৰ পৰা পৰিৱেশৰ কোনো ক্ষতি নহয়’’- তেওঁ কয় ৷

লগতে কয়, ‘‘আমি বজাৰৰ পৰা কিনা বেছিভাগ ৰাখী বিশেষকৈ প্লাষ্টিকৰ ৰাখীবোৰ মাত্ৰ এদিনৰ পিছত পেলাই দিয়া হয় । মই কিবা এটা বেলেগ, অৰ্থপূৰ্ণ আৰু স্থায়ী কিবা এটা তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলো ।’’

RAKSHA BANDHAN 2025
পৰিৱেশ অনুকূল ৰাখী তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা অৱস্থাত প্ৰিয়দৰ্শিনী দাস (ETV Bharat)

গ্ৰাহকৰ বাবে নিজ হাতেৰে নিৰ্মিত সৃষ্টিসমূহে কেৱল সৌন্দৰ্যতকৈও অধিক কিবা এটা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈ এজন গ্ৰাহকে কয়, ‘‘ৰাখীসমূহ উচ্চ মানৰ, পৰিৱেশ অনুকূল আৰু আমাৰ সংস্কৃতিক সুন্দৰভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।’’

প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ দায়বদ্ধতা

প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ কাম কেৱল ৰাখী তৈয়াৰ কৰাতে সীমাবদ্ধ নহয় । পৰিৱেশ অনুকূল অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ফাকুৱাৰ সময়তো কৃত্ৰিম ৰঙৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে তেওঁ ৷

RAKSHA BANDHAN 2025
চকলেট ৰাখী পৰিধান কৰা এটা কিশোৰ (ETV Bharat)

ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো সবলীকৰণৰ কাম কৰি আছে । স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি মহিলাসকলক কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰি, সেই বিষয়ে শিকাইছে । Vocal for Local বাৰ্তাক প্ৰচাৰ কৰি প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে মানুহক কম বিনিয়োগেৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ।

তদুপৰি যুৱতীসকলক বাঁহ আৰু কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দি সৃষ্টিশীল দক্ষতা গঢ়ি তোলাত আৰু জীৱিকা অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিছে ।

এক ভৱিষ্যদৰ্শী চিন্তা ঝাংক্লা ষ্টুডিঅ': পুতলাৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূবৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণত ব্ৰতী এগৰাকী যুৱক

