উত্তৰাখণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ: ১৫ৰো অধিক লোক নিহত, ৯০০ লোকক উদ্ধাৰ
মঙলবাৰে ডেৰাডুনত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী । মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে ডাৱৰ বিস্ফোৰণত প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহ ।
Published : September 17, 2025 at 5:18 PM IST
ডেৰাডুন: সোমবাৰে নিশাৰ পৰা হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰাখণ্ডত । আপাতকালীন পৰিচালন কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ডেৰাডুন আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হৈছে ।
য'ত এতিয়ালৈ ১৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত পিঠৌৰগড় আৰু নাইনিতালতো এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । কৰ্তৃপক্ষই জনাই যে প্ৰায় ১৬ গৰাকী লোক বৰ্তমানো নিখোজ হৈ আছে, আনহাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৯০০ গৰাকী লোকক । তিনিগৰাকী আহত লোকক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
পানী লাহে লাহে কম হোৱাৰ লগতে, ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ স্পষ্ট হৈ পৰিছে । ডেৰাডুন আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, জিলাখনত বৰ্তমানলৈ ১৩ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । সকলোতকৈ বেছি ক্ষতি মালদেৱতা আৰু সহস্ত্ৰধাৰাত হৈছে, য'ত নদীসমূহ ওফন্দি উঠাৰ ফলত বাসগৃহ আৰু পথসমূহ উটুৱাই লৈ যায় । চহৰখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ৰিস্পনা আৰু বিন্দাল নদীও ওফন্দি উঠিছে, যাৰ ফলত আশে-পাশে থকা বাসগৃহসমূহত বাস কৰা লোকসকলৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আহি পৰিছে ।
প্ৰেমনগৰ আৰক্ষী থানাৰ অঞ্চলত মঙলবাৰৰ পৰা শ্ৰমিকক লৈ যোৱা এখন ট্ৰেক্টৰ টেন্স নদীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে, কিয়নো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বিভিন্ন অঞ্চলত হঠাতে বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । মহিলাসহ ৮ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈ ৮ গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও বাকীসকল নিখোজ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
আন এক ঘটনা অনুসৰি, ডিট কলেজৰ সমীপত এখন দেৱাল খহি পৰাৰ ফলত এগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত এছ ডি আৰ এফে তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । সহস্ত্ৰধাৰাত তিনিগৰাকী লোকে হঠাতে অহা বানত ডুব যায়, ইফাল মহীশূৰত এগৰাকী শ্ৰমিকেও বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এক ঘটনাৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
