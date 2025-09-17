ETV Bharat / bharat

উত্তৰাখণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ: ১৫ৰো অধিক লোক নিহত, ৯০০ লোকক উদ্ধাৰ

মঙলবাৰে ডেৰাডুনত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী । মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে ডাৱৰ বিস্ফোৰণত প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহ ।

Rain Havoc In Uttarakhand: Over 15 Dead, 900 Rescued
উত্তৰাখণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, ১৫ অধিক লোক নিহত (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডেৰাডুন: সোমবাৰে নিশাৰ পৰা হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰাখণ্ডত । আপাতকালীন পৰিচালন কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ডেৰাডুন আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হৈছে ।

য'ত এতিয়ালৈ ১৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত পিঠৌৰগড় আৰু নাইনিতালতো এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । কৰ্তৃপক্ষই জনাই যে প্ৰায় ১৬ গৰাকী লোক বৰ্তমানো নিখোজ হৈ আছে, আনহাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৯০০ গৰাকী লোকক । তিনিগৰাকী আহত লোকক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

Rain Havoc In Uttarakhand: Over 15 Dead, 900 Rescued
বানে সৃষ্টি কৰা ধ্বংসলীলা (PTI)

পানী লাহে লাহে কম হোৱাৰ লগতে, ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ স্পষ্ট হৈ পৰিছে । ডেৰাডুন আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, জিলাখনত বৰ্তমানলৈ ১৩ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । সকলোতকৈ বেছি ক্ষতি মালদেৱতা আৰু সহস্ত্ৰধাৰাত হৈছে, য'ত নদীসমূহ ওফন্দি উঠাৰ ফলত বাসগৃহ আৰু পথসমূহ উটুৱাই লৈ যায় । চহৰখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ৰিস্পনা আৰু বিন্দাল নদীও ওফন্দি উঠিছে, যাৰ ফলত আশে-পাশে থকা বাসগৃহসমূহত বাস কৰা লোকসকলৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আহি পৰিছে ।

Rain Havoc In Uttarakhand: Over 15 Dead, 900 Rescued
ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন (PTI)

প্ৰেমনগৰ আৰক্ষী থানাৰ অঞ্চলত মঙলবাৰৰ পৰা শ্ৰমিকক লৈ যোৱা এখন ট্ৰেক্টৰ টেন্স নদীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে, কিয়নো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বিভিন্ন অঞ্চলত হঠাতে বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । মহিলাসহ ৮ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈ ৮ গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও বাকীসকল নিখোজ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

Rain Havoc In Uttarakhand: Over 15 Dead, 900 Rescued
বানত সৰ্বস্বান্ত লোক (PTI)

আন এক ঘটনা অনুসৰি, ডিট কলেজৰ সমীপত এখন দেৱাল খহি পৰাৰ ফলত এগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত এছ ডি আৰ এফে তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । সহস্ত্ৰধাৰাত তিনিগৰাকী লোকে হঠাতে অহা বানত ডুব যায়, ইফাল মহীশূৰত এগৰাকী শ্ৰমিকেও বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এক ঘটনাৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।

লগতে পঢ়ক: হিমাচল-উত্তৰাখণ্ডত প্ৰকৃতিয়ে লৈছে ৰুদ্ৰ ৰূপ: ১১ জনৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN DAMAGEUTTARAKHAND RAINUTTARAKHAND FLASH FLOODSDEHRADUN CLOUDBURSTCLOUDBURST IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.