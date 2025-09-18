ভোটাৰৰ নাম বিলোপ কৰিবলৈ ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে; নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

ভোটাৰৰ নাম বিলোপ কৰিবলৈ ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে; নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে যিসকলে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰি আছে ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে ।
নতুন দিল্লী : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰা লোকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আছে । কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বৃহস্পতিবাৰে এই অভিযোগ কৰে । তেওঁ লগতে কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ এটা সমষ্টিৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি দাবী কৰে যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ সমৰ্থকৰ ভোট পদ্ধতিগতভাৱে বিলোপ কৰা হৈছিল ।
কংগ্ৰেছ মুখ্য কাৰ্যালয় ইন্দিৰা ভৱনত এক সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰে যে সমগ্ৰ ভাৰততে একাংশ শক্তিয়ে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লাখ লাখ ভোটাৰৰ নাম বিলোপ কৰিবলৈ লক্ষ্য কৰি লৈছে। লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ যি তথ্য প্রকাশ কৰিছে সেয়া নির্বাচনত কেনেদৰে খেলিমেলি কৰা হৈছে তাক এই দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ আগত প্রদর্শন কৰাৰ আন এক মাইলৰ খুঁটি ৷
তেওঁ আৰম্ভণিতে এই কথাও স্পষ্টকৈ কয় যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি তেওঁ এতিয়ালৈকে যিবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে সেইবোৰ 'হাইড্ৰ'জেন বোমা' নহয়, আৰু সেইবোৰ অতি সোনকালে আহিব ।
২০২৩ চনত কৰ্ণাটকৰ আলণ্ড সমষ্টিৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰে যে বেছিভাগ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত ব্যাপক মাত্ৰাত ভোটাৰৰ নাম বিলোপ কৰা পোৱা গৈছিল । ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে লক্ষ্য কৰে যে তেওঁৰ খুৰাকৰ ভোট বিলোপ হৈ গৈছে আৰু লগতে এইটোও পায় যে তেওঁৰ চুবুৰীয়াই খুৰাকৰ নামটো ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বিলোপ কৰিছে । তেওঁ চুবুৰীয়াক সোধাত তেওঁলোকে এই বিষয়ে একো নাজানে বুলি কয় । এইটোও পোৱা গৈছে যে আন কোনোবা শক্তিয়ে প্ৰক্ৰিয়াটো হাইজেক কৰি ভোট বিলোপ কৰিছে আৰু সৌভাগ্যবশত এইটো ধৰা পৰিছে ।"
তেওঁ দাবী কৰে যে ভোটাৰৰ ৰূপ লৈ ৬,০১৮ খন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে আৰু এই আবেদনসমূহ কৰ্ণাটকৰ বাহিৰৰ মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কৰা হৈছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে মঞ্চলৈ এনে এজন ভোটাৰকো মাতি আনে যাৰ ভোট বিলোপ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু যিজন ব্যক্তিৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি বিলোপ কৰা হৈছিল তেওঁকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় । কিন্তু দুয়োজনেই এই সন্দৰ্ভত একো নাজানে বুলি উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়, "মূলতঃ বিৰোধী দলক ভোট দি থকা বিভিন্ন সম্প্ৰদায় যেনে দলিত, জনজাতীয়, সংখ্যালঘু, অ’বিচিসকলক বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱা হয় । আমি এই কথা বহুবাৰ শুনিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ১০০% প্ৰমাণ পাইছোঁ ।" তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজুৰা সমষ্টিৰ উদাহৰণো দাঙি ধৰি দাবী কৰে যে স্বয়ংক্ৰিয় ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰৱঞ্চনামূলকভাৱে ভোটাৰ সংযোজন কৰা হৈছে ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় যে এই বিলোপবোৰ ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হৈছে । "ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম বাদ দিবলৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা অহা মোবাইল ফোন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এয়া ছফ্টৱেৰৰ সহায়ত কৰা এক পদ্ধতিগত প্ৰচেষ্টা ।" তেওঁ কয় । ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় যে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিত এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে, "মই জ্ঞানেশ কুমাৰ সন্দৰ্ভত এক গুৰুতৰ দাবী কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । এই কথা মই লঘুভাৱে কোৱা নাই । চি ই চিয়ে ভোট চোৰ আৰু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰা লোকসকলক সুৰক্ষা দিছে ।"
কোনোবাই সমগ্ৰ ভাৰততে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লাখ লাখ ভোটাৰক বিলোপ কৰাৰ লক্ষ্য লৈ আহিছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "মই বিৰোধীৰ নেতা আৰু ১০০ শতাংশ প্ৰমাণ নথকাকৈ মই এনেকুৱা একো কথা নকওঁ ।"
কৰ্ণাটকত তদন্ত চলি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে চি আই ডিয়ে ১৮ মাহত নিৰ্বাচন আয়োগলৈ ১৮ খন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কিছুমান অতি সহজ তথ্য বিচাৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে এই আবেদনসমূহ ক’ৰ পৰা পূৰণ কৰা হৈছিল তাৰ আই পি আৰু অ’ টি পি ট্ৰেইল । কিন্তু তেওঁলোকে নিদিয়ে, কাৰণ ই আমাক এই অভিযান ক’ৰ পৰা চলি আছে তালৈ লৈ যাব বুলিও ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰে ।
জ্ঞানেশ কুমাৰে এই কাম কৰাসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ অভিযোগো তেওঁ উত্থাপন কৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "কোনে এই কাম কৰিছে ই চিয়ে জানে । মই বিচাৰোঁ ভাৰতৰ প্ৰতিজন যুৱকে এই কথা জানক । তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত ধ্বংসৰ বাবে এই কাম কৰি আছে । তেওঁলোকে যিহেতু এই তথ্য নিদিয়ে, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ হত্যাকাৰীক ৰক্ষা কৰি আছে ।"
উল্লেখ্য যে ১ ছেপ্টেম্বৰত ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰাৰ সামৰণী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি গান্ধীয়ে কৈছিল যে তেওঁৰ দলে অতি সোনকালে 'ভোট চুৰি' সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰকাশৰ বাবে এক 'হাইড্ৰ'জেন বোমা' লৈ ওলাই আহিব আৰু তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ আগত নিজৰ মুখ দেখুৱাব নোৱাৰিব ।
আনহাতে, যোৱা মাহত ৰাহুল গান্ধীয়ে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি কৰ্ণাটকৰ মহাদেৱপুৰা বিধানসভা সমষ্টিত খেলিমেলিৰ জৰিয়তে এক লাখৰো অধিক ভোট 'চুৰি' হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল । লগতে 'ভোট চুৰি' হৈছে “আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত পৰমাণু বোমা” বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰিছিল ।