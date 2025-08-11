ETV Bharat / bharat

ৰাহুল গান্ধীসহ কেইবাজনো সাংসদক আটক আৰক্ষীৰ - VOTE THEFT CHARGE

বিহাৰৰ এছ আই আৰ আৰু নিৰ্বাচনত অবৈধ পন্থা গ্ৰহণৰ অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ এই সমদল উলিয়াইছে সাংসদসকলে ।

VOTE THEFT CHARGE
নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ সমদল উলিওৱা ভাৰত ব্লকৰ সাংসদক বাধা আৰক্ষীৰ (PTI)
নতুন দিল্লী : লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু আন কেইবাজনো সাংসদক আজি দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ শতাধিক সাংসদে নতুন দিল্লীস্থিত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৰাহুল গান্ধীসহ সাংসদসকলক ৷

দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই প্ৰতিবাদক বাধা দিয়াৰ বাবে ৰাজপথত বেৰিকেড স্থাপন কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালে সাংসদসকলৰ যাত্ৰা কৰাত বাধা দিয়ে ৷ আজি দিনৰ ভাগত প্ৰায় ১১:৩০ বজাত সংসদ ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই পদযাত্ৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বিহাৰৰ নির্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (SIR)ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনত অবৈধ পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগক লৈ উদ্বেগ প্রকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷

এই পদযাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ আন জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু সাংসদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিৰুদ্ধে শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে ভোটাৰ তালিকাত হেতালি খেলাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যাৰ ফলত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া ভেঙুচালি হৈছে ৷

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক স্বচ্ছ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ অখণ্ডতা নিশ্চিত কৰাই হৈছে এই প্ৰতিবাদৰ লক্ষ্য ৷

