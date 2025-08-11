নতুন দিল্লী : লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু আন কেইবাজনো সাংসদক আজি দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ শতাধিক সাংসদে নতুন দিল্লীস্থিত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৰাহুল গান্ধীসহ সাংসদসকলক ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই প্ৰতিবাদক বাধা দিয়াৰ বাবে ৰাজপথত বেৰিকেড স্থাপন কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালে সাংসদসকলৰ যাত্ৰা কৰাত বাধা দিয়ে ৷ আজি দিনৰ ভাগত প্ৰায় ১১:৩০ বজাত সংসদ ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই পদযাত্ৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
বিহাৰৰ নির্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (SIR)ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনত অবৈধ পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগক লৈ উদ্বেগ প্রকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷
এই পদযাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ আন জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু সাংসদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিৰুদ্ধে শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে ভোটাৰ তালিকাত হেতালি খেলাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যাৰ ফলত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া ভেঙুচালি হৈছে ৷
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক স্বচ্ছ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ অখণ্ডতা নিশ্চিত কৰাই হৈছে এই প্ৰতিবাদৰ লক্ষ্য ৷