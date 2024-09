ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি-সমৃদ্ধিৰ কাম কৰিছে কোৱাডে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী - Quad Summit US

ETV Bharat / bharat

ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি-সমৃদ্ধিৰ কাম কৰিছে কোৱাডে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী - Quad Summit US

By ANI

উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ডেলাৱেৰৰ উইলমিংটনত অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কোৱাড নেতাৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই সন্মিলন ২১ ছেপ্টেম্বৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে তেওঁৰ গৃহচহৰত আয়োজন কৰিছে । কোৱাডৰ অন্তৰ্ভুক্ত চাৰিখন দেশ হৈছে- ভাৰত, অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান আৰু আমেৰিকা । ভাৰতে ২০২৫ চনত কোৱাড নেতাৰ সন্মিলন আয়োজন কৰিব ।

ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰবাসী ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকান ব্যৱসায়িক নেতাসকলৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰিব । তেওঁ কয়, "মই ভাৰতীয় প্ৰবাসী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আমেৰিকান ব্যৱসায়িক নেতাসকলৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ, যিসকল মুখ্য অংশীদাৰ আৰু বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু পুৰণি গণতন্ত্ৰসমূহৰ মাজত অনন্য অংশীদাৰিত্বৰ বাবে সজীৱতা প্ৰদান কৰে ।"

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ 'ভৱিষ্যত সন্মিলন'ক (The Summit of the Future) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ বাবে মানৱতাৰ উন্নতিৰ বাবে আগুৱাই যোৱাৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ এক সুযোগ বুলি অভিহিত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভৱিষ্যত সন্মিলন হৈছে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ বাবে মানৱতাৰ উন্নতিৰ বাবে আগন্তুক পথ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ এক সুযোগ । মই মানৱতাৰ এক ষষ্ঠাংশৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিম, কিয়নো শান্তিপূৰ্ণ আৰু সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতত তেওঁলোকৰ অংশীদাৰিত্ব বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ।"

উল্লেখ্য যে, আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক সামৰিক সৰঞ্জাম আছে, যিবোৰৰ পৰিমাণ আৰু জটিলতা বৃদ্ধি পাইছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্বিপাক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আছে যুদ্ধ অভ্যাস (সেনা), বজ্ৰ প্ৰহাৰ (বিশেষ বাহিনী), মালাবাৰ (নৌসেনা), কোপ ইণ্ডিয়া (বায়ুসেনা) আৰু টাইগাৰ ট্ৰায়াম্ফ (ত্ৰি-সেৱা) । ৰঙা পতাকা, ৰিমপেক, কাটলাছ এক্সপ্ৰেছ, চি ড্ৰেগন আৰু মিলান হৈছে দুয়োখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰা কিছুমান বহুপাক্ষিক কাৰ্যসূচী ।