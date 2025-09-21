দেওবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

দেওবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব দেশবাসীক । দেশৰ সন্মুখত থকা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত চৰ্চা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : September 21, 2025 at 2:54 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি সন্ধিয়া ৫ বজাত সম্বোদন কৰিব দেশবাসীক । কি কি বিষয়ক লৈ দেশবাসীক সম্বোধন কৰি সেয়া বৰ্তমানো স্পষ্ট হৈ উঠা নাই । যিহেতু সোমবাৰৰ পৰা জিএছটিৰ নতুন দৰ বলবৎ হ'ব, গতিকে এই বিষয়ত চৰ্চা চলাৰ সম্ভাৱনা আছে । এয়া মোদী চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।
এএনআইৰ ৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৫ বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব । জিএছটিক কেন্দ্ৰ কৰি মোদীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব বুলি কোৱা হৈছে । কিয়নো জিএছটিৰ নতুন দৰ সোমবাৰৰ পৰা বলবৎ হ'ব । ইয়াৰ জৰিয়তে ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ দৰ কিছু কম হ'ব । পনীৰ, ঘিঁ, চাপোন, চেম্পু, বাহনকে আদি কৰি সামগ্ৰীৰ দাম কম হ'ব ।
Prime Minister Narendra Modi will address the nation today at 5 pm. pic.twitter.com/YFJc7fLdVu— ANI (@ANI) September 21, 2025
ইয়াৰ লগতে আমেৰিকাৰ টেৰিফত ভাৰতৰ ৰণনীতি আৰু এছ১বি ভিছাৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগতো মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এছ১বি ভিছাৰ মাচুল বৃদ্ধিক সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে নতুন এইচ ১-বি ভিছাৰ মাচুল বৃদ্ধিয়ে আইটি কোম্পানীসমূহৰ বাবে অকল্পনীয় প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে ইয়াৰ সুবিধাও আছে, কিয়নো হাই প্ৰফাইল প্ৰফেচনসমূহ উভতি আহিব আৰু আমেৰিকান কোম্পানীসমূহে ভাৰতক অধিক কামৰ বাবে আউটচ'ৰ্চ কৰাৰ বাবে বাধ্য হ'ব । একেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰম্ভণিৰ পৰাই স্বদেশীৰ ওপৰত জোৰ দি আহিছে । তেওঁ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যত অগ্ৰসৰ হৈ আহিছে ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ১২ মে'ত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশক সম্বোধন কৰিছিস । অপাৰেশ্যন সেন্দূৰক লৈ তেওঁ দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁ দেশৰ সেনা, সশস্ত্ৰ বাহিনী, বৈজ্ঞানিকসকলৰ লগতে সকলো ভাৰতীয়ক চ্যেলুট কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সেনাৰ পৰাক্ৰমক মাতৃ তথা ভগ্নীসকলৰ প্ৰতি সমৰ্পন কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পহলগাম আক্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ বীভৎ ৰূপটো দাঙি ধৰিছিল । তেওঁ এই ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁ এই আক্ৰমণত জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীক মাটিৰ লগত মিহলি কৰাৰ বাবে সেনাক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছিল ।