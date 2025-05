ETV Bharat / bharat

হায়দৰাবাদৰ অগ্নিকাণ্ডক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ - HYDERABAD GULZAR HOUSE FIRE

তেলেংগানাৰ অগ্নিকাণ্ডক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ ( ANI )

By ANI Published : May 18, 2025 at 2:21 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 2:28 PM IST

নতুন দিল্লী : হায়দৰাবাদৰ চাৰমিনাৰৰ সমীপৰ গুলজাৰ হাউচত সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডক লৈ দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । দেওবাৰ পুৱা সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত এতিয়ালৈ ১৭ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । এই ঘটনাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৱে শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ অধীনত এই ঘটনাত নিহত লোকসকলৰ আত্মীয়লৈ ২ লাখ আৰু আহতসকলৰ বাবে ৫০ হাজাৰ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে লিখিছে, "তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কেইবাগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, যাক লৈ শোকস্তব্ধ । যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সমবেদনা । আহতসকলে যাতে শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভ কৰে তাৰ কামনা কৰিলো ।" উল্লেখ্য যে, অতি ভয়ংকৰ আছিল এই অগ্নিকাণ্ড । জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে মুঠ ১১ খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল । ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি জি কিষান ৰেড্ডী আৰু তেলেংগানাৰ মন্ত্ৰী পন্নম প্ৰভাকাৰেও চাৰমিনাৰৰ সমীপৰ গুলজাৰ হাউচত উপস্থিত হয় । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে চাৰমিনাৰৰ বিধায়ক মিৰ জুলফেকাৰ আলীয়েও উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় । একেদৰে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ সভাপতি কে টি ৰামা ৰাওৱেও ঘটনাক লৈ শোকপ্ৰকাশ কৰে । তেওঁ মৃতকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰাওৱে লিখিছে যে যিকোনো সহায়ৰ বাবে বি আৰ এছৰ দলটো সাজু থাকিব । তেলেংগানাৰ মন্ত্ৰী পন্নম প্ৰভাকাৰে কয়, "পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় আৰু পুৱা ৬:১৬ বজালৈকে তেলেংগানা চৰকাৰৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী সেই স্থানত উপস্থিত আছিল । সকলোকে ৰক্ষা কৰিব চেষ্টা কৰি আছিল । কিন্তু জুই বিয়পি পৰিছিল...অট্টালিকাৰ ভিতৰত থকা গৰিষ্ঠসংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়ালকেইটাৰ সৈতে কথা পাতিছে । ৰাজ্য চৰকাৰে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব ।" লগতে পঢ়ক :চাৰমিনাৰৰ সমীপৰ গুলজাৰ হাউচত বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড; শিশুসহ ১৬ জন লোকৰ মৃত্যু - FIRE BREAKS OUT NEAR CHARMINAR

Last Updated : May 18, 2025 at 2:28 PM IST