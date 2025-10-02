ETV Bharat / bharat

১৫৬ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত গান্ধীজীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ ১৫৬ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

Prez Murmu tribute to Gandhiji
ৰাজঘাটত মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025 at 2:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মহাত্মা গান্ধীৰ ১৫৬ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে দেশক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

গান্ধীজীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে বুধবাৰে দেশৰ সকলো নাগৰিককে স্বচ্ছ, অধিক সক্ষম, সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰত গঢ়ি তুলি নিজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ সংকল্প ল’বলৈ আহ্বান জনায় । এক বাৰ্তাযোগে তেওঁ সকলোকে জাতিৰ পিতাৰ আদৰ্শ আৰু মূল্যবোধৰ প্ৰতি নিজকে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ কয় ।

গান্ধীজীয়ে শান্তি, সহনশীলতা আৰু সততাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছিল, যিটো সমগ্ৰ মানৱতাৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক বুলিও ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় । "তেওঁ অস্পৃশ্যতা, নিৰক্ষৰতা, নিচাগ্ৰস্ততা আৰু অন্যান্য সামাজিক দুষ্কৃতি নিৰ্মূলৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল । অটল দৃঢ়তাৰে তেওঁ সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীক শক্তি আৰু সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল ।" ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় ।

গান্ধী জয়ন্তী সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয়, "আহক, আমি পুনৰ সত্য আৰু অহিংসাৰ পথ অনুসৰণ কৰাৰ সংকল্প লওঁ । দেশৰ কল্যাণ আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ থাকোঁ আৰু এখন স্বচ্ছ, অধিক সক্ষম, সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰত গঢ়ি তুলি গান্ধীজীৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰোঁ ।"

সমগ্ৰ জীৱন গান্ধীজীয়ে নৈতিকতাৰ ওপৰত এক অটল বিশ্বাস বজাই ৰাখি জনসাধাৰণক সেই পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল বুলিও তেওঁ কয় । আত্মনিৰ্ভৰশীল, স্বাৱলম্বী আৰু শিক্ষিত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে তেওঁ চাৰখাৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাৰ্তা দিছিল বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে কয়, "গান্ধীজীয়ে সদায় নিজৰ আচৰণ আৰু শিক্ষাৰ জৰিয়তে শ্ৰমৰ মৰ্যাদাক প্ৰসাৰিত কৰিছিল । তেওঁৰ জীৱনৰ মূল্যবোধ আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতেও আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি যাব ।"

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে ‘জাতিৰ পিতা’ হিচাপে পূজনীয় মহাত্মা গান্ধী আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰীক তেওঁলোকৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি ‘আত্মনিৰ্ভৰ’ আৰু ‘বিকশিত ভাৰত’ৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ ভাৰতে তেওঁলোকৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি যাব বুলি পুনৰ দৃঢ়তাৰে কয় ।

মহাত্মা গান্ধীক পুষ্পাঞ্জলি জনাবলৈ ৰাজঘাটত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে X-ত লিখিছে, "গান্ধী জয়ন্তী হৈছে প্ৰিয় বাপুৰ অসাধাৰণ জীৱনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা, যাৰ আদৰ্শই মানৱ ইতিহাসৰ গতিপথক ৰূপান্তৰিত কৰিছিল । তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যে সাহস আৰু সৰলতা কেনেকৈ মহা পৰিৱৰ্তনৰ আহিলা হ'ব পাৰে । তেওঁ সেৱা আৰু মমতাৰ শক্তিক মানুহক সবলীকৰণৰ অপৰিহাৰ্য মাধ্যম হিচাপে বিশ্বাস কৰিছিল ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণৰ অভিযানত আমি তেওঁৰ পথ অনুসৰণ কৰি যাম ।"

আনহাতে, লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক স্মৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁক 'অসাধাৰণ ৰাষ্ট্ৰনেতা' বুলি অভিহিত কৰে । ১৯০৪ চনৰ ২ অক্টোবৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোগলচৰাইত জন্মগ্ৰহণ কৰা শাস্ত্ৰীয়ে ১৯৬৪ চনত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰতৰ দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ।

তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে X-ত লিখিছে, "শ্ৰী লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰীজী আছিল এজন অসাধাৰণ ৰাষ্ট্ৰনেতা । তেওঁৰ সততা, নম্ৰতা আৰু দৃঢ়তাই প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়কে ধৰি সকলো সময়তে ভাৰতক শক্তিশালী কৰিছিল । তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই আদৰ্শ নেতৃত্ব, শক্তি আৰু নিৰ্ণায়ক কাৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ 'জয় জোৱান জয় কিষাণ'ৰ উদ্দীপিত আহ্বানে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত দেশপ্ৰেমৰ মনোভাব জগাই তুলিছিল । তেওঁ আমাক শক্তিশালী আৰু স্বাৱলম্বী ভাৰত গঢ়াৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে ।"

লগতে পঢ়ক :গান্ধী জয়ন্তী : “মোৰ জীৱন মোৰ বাৰ্তা” – অহিংসা আৰু সৰলতাৰ বাৰ্তাৰে গান্ধী দৰ্শন সংগ্ৰহালয়ত আজিও জিলিকি আছে বাপুৰ অমূল্য সম্পদ
লগতে পঢ়ক :বিজয়া দশমী আৰু দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীলৈ উপহাৰ, ৩% বৃদ্ধি মৰগীয়া বানচ

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHATMA GANDHI BIRTH ANNIVERSARYPM MODI TRIBUTE TO GANDHIJIPREZ MURMU TRIBUTE TO GANDHIJIইটিভি ভাৰত অসমGANDHI JAYANTI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.