'বিৰাট' ধন্য ! দেহৰক্ষীক বিশেষ সন্মান প্ৰদান ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ
এক সমাৰোহত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীক লৈ গৌৰৱবোধ কৰে বুলি উল্লেখ কৰে ।
Published : October 1, 2025 at 11:07 AM IST
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত আয়োজিত এক সমাৰোহত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীক হীৰক জয়ন্তীৰ ৰূপৰ ট্ৰেম্পেট আৰু ট্ৰেম্পেট পতাকা প্ৰদান কৰা হয় । ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত এক বিবৃতিত কোৱা হয় যে ১৯৫০ চনত PBG ৰূপে মনোনীত কৰাৰ পাছত ৭৫ বছৰৰ এক গৌৰৱপূৰ্ণ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে এই সন্মান আগবঢ়োৱা হয় ।
সমাৰোহত নিজৰ চমু ভাষণত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুয়ে কয় যে দেশৰ PBGক লৈ তেওঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে । বিবৃতিত কোৱা হয় যে তেওঁ উৎকৃষ্টতা আৰু সৰ্বোত্তম সৈন্য পৰম্পৰা পালন কৰাৰ বাবে PBG অভিনন্দন জনায় । তেওঁ ব্যক্ত কৰে যে সকলো দেহৰক্ষীয়ে বুজি পোৱা উচিত যে এই সন্মানৰ লগত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব জড়িত হৈ আছে । উল্লেখ্য যে ২০২২ চনত এই বিশেষ ক্ষণত সেৱাত চামিল কৰা 'বিৰাট' নামৰ ঘোঁৰাটো উপস্থিত আছিল ।
PBG য়ে 'বিৰাট'ৰ অৱসৰৰ পিছত নিজৰ লগত ৰাখিছিল, যাৰ ফলত PBG কৰ্মী আৰু তেওঁলোকৰ ঘোঁৰাবোৰৰ মাজৰ সম্বন্ধৰ এক প্ৰতীক হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২০২২ চনত গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত এই ঘোঁৰাটোক প্ৰশংসা কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষী ভাৰতীয় সেনাৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰেজিমেণ্ট, যাক ১৭৭৩ চনত গৱৰ্নৰ-জেনেৰেলৰ দেহৰক্ষী হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল ।
২৭ জানুৱাৰী ১৯৫০ চনত এই ৰেজিমেণ্টৰ নাম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দেহৰক্ষীলৈ সলনি কৰা হয় । ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে ১৪ মে' ১৯৫৭ ত নিজৰ ৰূপৰ ট্ৰেম্পেট আৰু ট্ৰেম্পেট পতাকা ৰাষ্ট্ৰপতি দেহৰক্ষীক উপহাৰ দিয়ে । PBGয়েই একমাত্ৰ ৰেজিমেণ্ট যাৰ দুটাকৈ 'ষ্টেণ্ডাৰ্ডচ' ৰখাৰ অনুমতি আছে, যি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডচ অৱ বডীগাৰ্ড আৰু PBG ৰ ৰেজিমেণ্টেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডচ ।
বৰ্তমান PBG নামেৰে জনাজাত এই ৰেজিমেণ্ট বাৰাণসীত তদানীন্তন গৱৰ্ণৰ-জেনেৰেল ৱাৰেণ হেষ্টিংগচৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা হৈছিল । প্ৰথমাৱস্থাত ইয়াত ৫০ জন অশ্বাৰোহী সৈনিক আছিল, পিছলৈ এই সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হয় ।