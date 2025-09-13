শুকান ফুলেৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা
চণ্ডীগড়ৰ হোম ডেকোৰ ইভেণ্টত ‘চিক্ৰেট গাৰ্ডেন’ৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ড০ পুনম কাইৰনে ।
Published : September 13, 2025 at 10:27 PM IST
চণ্ডীগড় : শুকান ফুলৰ জৰিয়তে স্মৃতি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা ডাঃ পুনম কাইৰনৰ । তেওঁৰ গ্ৰাহকসকলে হিমাচল প্ৰদেশৰ সেই সুগন্ধি আৰু সুন্দৰ ফুল ডাঃ পুনম কাইৰনৰ জৰিয়তে আজিও ঘৰত সজাই ৰাখিছে ।
চণ্ডীগড়ৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈ থকা হোম ডেকোৰৰ ‘ইনছ এণ্ড আউট’ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ছানীয়ে । তেওঁৰ ষ্টলটোৰ নাম ‘দ্য ছিক্ৰেট গাৰ্ডেন’ ৰখা হৈছে আৰু ই অনুষ্ঠানত ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছে ।
সোলানৰ ড° ৱাই এছ পাৰমাৰ উদ্যান শস্য আৰু বন বিভাগৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা ছানীয়ে শৈক্ষিক গৱেষণা চলাই থকাৰ সময়তে এই কলাটো আয়ত্ত কৰিছে । তেওঁ হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাকৃতিক ফুল আৰু গছ-গছনি এনেদৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে যাতে ফুলবোৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ সৌন্দৰ্য ধৰি ৰাখে । তেওঁ অনুভৱ কৰে যে মানুহে হিমাচলক নিজৰ ঘৰৰ অংশ কৰি ল’ব লাগে ।
ইটিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, "এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সতেজ ফুল মৰহি যায়, কিন্তু আমাৰ সংৰক্ষিত ফুলবোৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি সতেজ আৰু সুন্দৰ হৈ থাকে । এই ফুলবোৰ কাঁচৰ জাৰত সজাই উপহাৰ আৰু ঘৰ সজোৱাৰ সামগ্ৰী হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হয়, যাৰ সহায়ত যিকোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ যিকোনো চুকত সজাব পাৰে ।"
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহে এই ফুল ক্ৰয় কৰে বুলি তেওঁ দাবী কৰে । এটা আমোদজনক ঘটনা শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ কয়, "এবাৰ পাটিয়ালাৰ ৰাণীয়ে আমাৰ সোলানৰ ষ্ট'ৰলৈ আহি সকলো শুকান ফুল কিনি লৈছিল । তেওঁ বিচাৰিছিল যে হিমাচলৰ এই স্বাভাৱিক ছাপ তেওঁৰ ঘৰৰ চুক-কোণে দেখা পাওক । একেদৰে দেশৰ আন প্ৰান্তৰ মহিলাসকলেও এই ফুলবোৰৰ অৰ্ডাৰ দি নিজৰ ঘৰখনক স্বাভাৱিক আৰু সুন্দৰ ৰূপ দিবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়ে ।"
তেওঁ আৰু কয় যে ফুল সংৰক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট কষ্টকৰ আৰু সময়সাপেক্ষ । এই ফুলৰ দাম ১০০০ টকাৰ পৰা ১৮ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত যিকোনো ঠাইতে হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় কয়, ‘‘ফুলবোৰ বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা পানীত এসপ্তাহৰ বাবে ডুবাই ৰখা হয় । যদি অক্ষত অৱস্থাত থাকে তেন্তে সংৰক্ষণ কৰি সজ্জাৰ সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় । আমি গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজন আৰু বাজেট অনুসৰি ফুল প্ৰস্তুত কৰো ।’’
তেওঁ কয় যে তেওঁ বিচাৰে হিমাচলৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিখন ঘৰতে দেখা পাওক আৰু যেতিয়া ৰাইজে এই ফুলবোৰ দেখিলে কেৱল সজ্জাৰ বস্তু এটা দেখা নাপায়, হিমাচল প্ৰদেশৰ আত্মা অনুভৱ কৰে ।
ৰাজ্যখন প্ৰাণীজগতৰ দ্বাৰা অতি চহকী আৰু উপলব্ধ ফুলৰ প্ৰকাৰ অসংখ্য । সোলন আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহো উত্তৰ ভাৰতৰ ফুলৰ খেতিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে ।