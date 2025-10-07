বিজেপিৰ সাংসদ তথা বিধায়কক আক্ৰমণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধ
বংগত বিজেপিৰ সাংসদ তথা বিধায়কৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণক লৈ মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰক সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ । মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে দিয়ে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ।
Published : October 7, 2025 at 7:01 PM IST
জলপাইগুৰি : উত্তৰ বংগৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পিছত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে । জলপাইগুৰিৰ নাগ্ৰাকাটাত বিজেপিৰ সাংসদ খগেন মুৰ্মু আৰু বিধায়ক শংকৰ ঘোষৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা মন্তব্যক সোমবাৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইয়াক এবাৰ ‘ৰাজনৈতিক নিকৃষ্টতা’ আৰু আন এবাৰ ‘ৰাজনৈতিক নাটক’ বুলি অভিহিত কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীক ‘সোঁৱৰাই’ দি মমতাই কয় যে, তেওঁ বিজেপিৰ নহয়, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী । মমতাই লগতে দাবী কৰে যে তদন্ত বা প্ৰশাসনিক প্ৰতিবেদনৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছক প্ৰত্যক্ষভাৱে দোষাৰোপ কৰাটো ‘সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ বিৰুদ্ধাচৰণ’ ।
The manner in which our Party colleagues, including a sitting MP and MLA, were attacked in West Bengal for serving the people affected by floods and landslides is outright appalling. It highlights the insensitivity of the TMC as well as the absolutely pathetic law and order…— Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2025
সোমবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত লিখিছে, "জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সংবেদনহীনতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । ইয়াৰ পৰাও পশ্চিমবংগৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি কিমান দুখজনক হৈ পৰিছে সেয়াও প্ৰকাশ পাইছে ।"
পোষ্টটোৰ পৰৱৰ্তী অংশত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু লিখিছে, "প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে আমাক সকলোকে কঠিন পৰিস্থিতিত পেলাইছে । এনে পৰিস্থিতিত পশ্চিমবংগ চৰকাৰ আৰু শাসকীয় দলে হিংসাৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে জনসাধাৰণৰ সৈতে থিয় দিয়াত গুৰুত্ব দিব লাগিছিল । অৱশ্যে মই বিচাৰিম যে বিজেপি কৰ্মীসকলে এতিয়ালৈকে যিদৰে কাম কৰি আছে, সেইদৰেই কাম কৰি যাওক ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী পোষ্টৰ কিছু ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখিছে, "উত্তৰ বংগৰ জনসাধাৰণে বৰ্তমান বিধ্বংসী বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজি আছে । আৰু তথাপিও ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উপযুক্ত তদন্তৰ বাবেও অপেক্ষা নকৰাকৈয়ে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগক ৰাজনীতিকৰণ কৰিলে । এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গভীৰভাৱে চিন্তনীয় ।"
It is unfortunate and deeply concerning that the Prime Minister of India has chosen to politicise a natural disaster without waiting for a proper investigation, especially while people in North Bengal are grappling with the aftermath of devastating floods and landslides.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 6, 2025
When…
স্থানীয় প্ৰশাসনক অৱগত নকৰাকৈয়ে বিজেপিৰ নেতাসকলে বিশাল কনভয় আৰু কেন্দ্ৰীয় বাহিনী লৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চললৈ গৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে, "তেন্তে এই ঘটনাৰ বাবে ৰাজ্য প্ৰশাসন বা তৃণমূল কংগ্ৰেছক কেনেকৈ জগৰীয়া কৰিব পাৰি ?" প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ কৰি মমতাই লিখিছে, "তেওঁ (প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে) কোনো ধৰণৰ সমৰ্থনকাৰী প্ৰমাণ অবিহনে, কোনো আইনী তদন্ত বা প্ৰশাসনিক প্ৰতিবেদন নোহোৱাকৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । এয়া কেৱল নিম্নস্তৰৰ ৰাজনীতিৰ উদাহৰণ নহয়, সাংবিধানিক নীতিও উলংঘন । গণতন্ত্ৰত আইনখনে নিজৰ গতি ল'ব, ৰাজনৈতিক টুইটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে ।"
মণিপুৰৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লিখিছে, "৯৬৪ দিনৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ অন্তত মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰি সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰা কোনোবা এজনৰ পৰা বংগৰ প্ৰতি এই হঠাৎ অতিৰিক্ত চিন্তা যেন সহানুভূতি নহয়, বৰঞ্চ ৰাজনৈতিক ছলনাহে যেন লাগে ।" মমতাৰ বাৰ্তাত লিখা আছিল, "মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছো - কেৱল আপোনাৰ দলৰ সহযোগীসকলৰ কথাই নহয়, নিৰ্বাচিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কথাও শুনক । আপুনি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিজেপিৰ নহয় । এতিয়া বিভাজনৰ নহয়, ঐক্যৰ সময় ।"
উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে পুৱা বিজেপিৰ সাংসদ খগেন মুৰ্মু আৰু বিধায়ক শংকৰ ঘোষে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল নাগ্ৰাকাটা পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত একাংশ গাঁৱৰ লোকে তেওঁলোকৰ কনভয় ঘেৰাও কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । খবৰ অনুসৰি কাজিয়াৰ পাছত ইটা-শিলৰ নিক্ষেপ কৰা হয় । এই আক্ৰমণৰ আঁৰত তৃণমূল গুণ্ডা আছিল বুলি দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে । ইফালে, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বই দাবী কৰিছে যে বিজেপিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ উচটনি দিবলৈ তালৈ গৈছিল । স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।