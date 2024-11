ETV Bharat / bharat

মঞ্চতে কুকুৰাৰ ডিঙি কাটি ৰক্তপান ! অৰুণাচলী শিল্পীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু

মঞ্চতে কুকুৰাৰ ডিঙি কাটি ৰক্তপান শিল্পীৰ ( Photo from PETA India Video )

By ETV Bharat Assamese Team

গুৱাহাটী : মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিবেশনৰ সময়ত বিভিন্ন শিল্পীয়ে বিভিন্ন সময়ত আচহুৱা আচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । এই আচৰণে কেতিয়াবা সীমা অতিক্ৰম কৰে আৰু তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় । আনহাতে, বহু সময়ত এনে বহু শিল্পীৰ অভব্য আচৰণে মানৱীয়তা আৰু লজ্জাৰ পৰিধিও অতিক্ৰম কৰে । কিন্তু তাতোকৈ এক জঘন্য আচৰণ কৰি অৰুণাচলৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে মঞ্চত যি কাণ্ড ঘটালে তাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

অৰুণাচলৰ এইগৰাকী শিল্পীয়ে মঞ্চতে সংঘটিত কৰে এক নাৰকীয় কাণ্ড । নিজৰ অনুষ্ঠান পৰিবেশনৰ মাজতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ক'ন ৱাই ছন নামৰ এজন কণ্ঠশিল্পীয়ে মঞ্চতে এটা কুকুৰাৰ ডিঙি কাটি সকলোৰে সন্মুখতে ৰক্তপান কৰা ঘটনাই সকলোকে অবাক কৰি তোলে । কেৱল সেয়াই নহয় অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি থকা দৰ্শকৰ মাজতো তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে ।

ইতিমধ্যে এই ৰক্তপিপাসু শিল্পীগৰাকীৰ উক্ত শিহৰণকাৰী দৃশ্যৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে । এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত শিল্পীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে নেটিজেনসকল । আনহাতে, কুকুৰাৰ ডিঙি কাটি ৰক্তপান কৰা শিল্পীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

২৭ অক্টোবৰত ইটানগৰত অনুষ্ঠিত 'ৰিপ্লে ইণ্ডিয়া ট্যুৰ' শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত ক'ন ৱায়ে সকলোৰে সন্মুখত মঞ্চত মুকলিভাৱে এটা কুকুৰাৰ ডিঙি কাটি ৰক্তপান কৰাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । আনহাতে, তেওঁৰ অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ভিডিঅ' ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় ।

আনহাতে, 'পিপ'ল ফৰ দ্য এথিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অব এনিমেলছ ইণ্ডিয়া' চমুকৈ পেটাই (People for the Ethical Treatment of Animals India, PETA) এই সন্দৰ্ভত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীলৈ এক ইমেইল অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি মঙলবাৰে পেটাই জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে । এজাহাৰখন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বি এন এছ), ২০২৩ ৰ ধাৰা ৩২৫ আৰু পশুৰ প্ৰতি নিষ্ঠুৰতা প্ৰতিৰোধ (পি চি এ) আইন, ১৯৬০ ৰ ধাৰা ১১ ৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা হয় বুলি পেটাৰ বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

"আমি ২৮ অক্টোবৰত এই সন্দৰ্ভত ইটানগৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ এটা ই-মেইল প্ৰেৰণ কৰো আৰু আৰক্ষীয়ে আমাক এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ মাতে । সেই অনুসৰি পেটাৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি ইটানগৰলৈ যায় আৰু সোমবাৰে (৪ নৱেম্বৰ) এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় ।" পেটাৰ এগৰাকী সদস্যই মঙলবাৰে ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয় ।